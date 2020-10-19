Школы не стали очагами распространения коронавируса, - "слуга народа" Бабак
В Раде считают, что школы не стали очагами распространения коронавируса. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета с представителями Минздрава и МОН в прошлый четверг.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Бабак говорит, что в общем заболели примерно четыре тысячи детей и примерно шесть тысяч учителей.
"Хотя учеников у нас значительно больше, примерно в соотношении 10 к 1. Это простая логика: если бы действительно школы были очагами заражений, то больных среди детей было бы раз в десять больше чем учителей. То есть такой прямой корреляции и подтверждений мы не видим", - сказал он.
По второй версии, дети могут бессимптомно болеть COVID-19 и при этом быть переносчиками инфекции, но и этому прямых подтверждений нет. По данным Минздрава, к распространению инфекции приводит даже не столько посещение школ, сколько поездки к ним.
"По логике Минздрава, большой риск заражения есть во время поездок в школу - в общественном транспорте. То есть у нас более четырех миллионов детей ежедневно добираются до школы, плюс учителя и другой персонал. Суммарно это почти пять миллионов человек, которые ездят в школы каждый день", - объяснил Бабак.
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Экстрасенсы?
Кстати о детях ычера столкнулся с детским буллингом детишки травили однокласника и знаете как они его называли? ЗЕБИЛОМ!
Это полное отсутствие логики ,ибо вывод основан на клинических симптомах ,
а не на 100% тестировании учащихся и учителей.
Проведите поголовное тестирование и у вас появятся прямые подтверждения. Еще проще ознакомиться с европейскими и корейскими исследованиями: они уже все сделали за вас и выявили, что бессимптомные носители заразны 2-3 недели, а среди детей около 60% переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, у 30% - стертое течение.