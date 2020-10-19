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Новости Коронавирус и карантин
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Школы не стали очагами распространения коронавируса, - "слуга народа" Бабак

Школы не стали очагами распространения коронавируса, -

В Раде считают, что школы не стали очагами распространения коронавируса. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета с представителями Минздрава и МОН в прошлый четверг.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Бабак говорит, что в общем заболели примерно четыре тысячи детей и примерно шесть тысяч учителей.

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"Хотя учеников у нас значительно больше, примерно в соотношении 10 к 1. Это простая логика: если бы действительно школы были очагами заражений, то больных среди детей было бы раз в десять больше чем учителей. То есть такой прямой корреляции и подтверждений мы не видим", - сказал он.

По второй версии, дети могут бессимптомно болеть COVID-19 и при этом быть переносчиками инфекции, но и этому прямых подтверждений нет. По данным Минздрава, к распространению инфекции приводит даже не столько посещение школ, сколько поездки к ним.

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"По логике Минздрава, большой риск заражения есть во время поездок в школу - в общественном транспорте. То есть у нас более четырех миллионов детей ежедневно добираются до школы, плюс учителя и другой персонал. Суммарно это почти пять миллионов человек, которые ездят в школы каждый день", - объяснил Бабак.

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дети (6480) карантин (16729) школа (3012) Бабак Сергей (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Скажи это родным умершим учетилей! Урод!
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19.10.2020 09:18
+6
Да... на улице надо маски одевать... а вот в школе, где по 35 человек в классе - нет никакой опасности заразится короной. И полтора метра не надо...
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19.10.2020 09:19
+4
" Это простая логика ..."
Это полное отсутствие логики ,ибо вывод основан на клинических симптомах ,
а не на 100% тестировании учащихся и учителей.
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19.10.2020 09:25
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Ви дітей тестували ?
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19.10.2020 09:16 Ответить
Да там кого тестовая?
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19.10.2020 09:20 Ответить
Тестовал.
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19.10.2020 09:25 Ответить
Зебіли, ви як захистили вчитeлів, що вони повинні по 35 дітeй вчити разом? Дали одну масочку на вeст час- виживайтe, як хочeтe?! Дe страхування здоров.я чи життя? Дe бeзкоштовні тeсти кожeн тиждeнь? Дe бeзкоштовнe лікування, якщо вчитeль захворіє?! Вчора по К-Святошинському району вжe другого пeдагога поховали : вчитeлька гeографіі з Юрівськоі школи. За добу згоріла! Соплі зeлeні!
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19.10.2020 09:33 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
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19.10.2020 10:33 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 3300 Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 8097
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19.10.2020 10:34 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. Декан географічного Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослав Богданович Олійник
Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 4544
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19.10.2020 10:36 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. Померла вчителька школи №12 у Луцьку Тарасюк Тамара Олександрівна, що боролася з коронавірусною інфекцією. Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 1899 Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 1899
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19.10.2020 10:38 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.На Волині від коронавірусу помер вчитель Грядівського ліцею Іваничівського району Віталій Воробік. https://www.volyn.com.ua/news/163555-na-volyni-vid-pomer-vchytel
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19.10.2020 10:41 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. В селі Юрівка Києво-Святошинського району від короновірусу померла 63-річна вчитель географії Грабина Оксана Миколаївна.Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 935
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19.10.2020 10:43 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.У селі Тинне Сарненського району від коронавірусу померла 37-річна вчителька.
Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 3759 https://radiotrek.rv.ua/news/pomerla_moloda_vchytelka_z_tynnogo_vid_covid19_248149.html
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19.10.2020 10:46 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 554
https://zmi.ck.ua/cherkassy/u-cherkasah-pomerla-vchitelka-yaka-hvorla-na-covid-19.html
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19.10.2020 10:48 Ответить
Коронавірус забрав життя вчительки Української гімназії ім. Франка у м. ТернопільШколи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 7175 Галини Слюзар

https://terminovo.te.ua/news/39114/ | https://terminovo.te.ua Терміново новини Тернополя
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19.10.2020 10:49 Ответить
У ліцеї міжнародних відносин ім. В. Стуса на лікарняному перебуває 22 педагоги. У 6 з них http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vid_koronavirusu_pomerla_vchytelka_litseyu_im_v_stusa_u_lvovi_uchniv_perevodyat_na_kanikuly_113884.html підтвердили Covid-19, решта чекають на результати тестів. Одна з вчительок померла внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції.
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vid_covid19_pomerla_vchytelka__moz_gotuietsya_vidkryvaty_tymchasovi_gospitali_golovne_za_mynulu_dobu_113911.html
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19.10.2020 10:51 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах?
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19.10.2020 10:52 Ответить
Скажи это родным умершим учетилей! Урод!
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19.10.2020 09:18 Ответить
а то что вы дебилы сами орали что дети главные переносчики это значит уже ничего ???
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19.10.2020 09:18 Ответить
Да... на улице надо маски одевать... а вот в школе, где по 35 человек в классе - нет никакой опасности заразится короной. И полтора метра не надо...
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19.10.2020 09:19 Ответить
Бабахнутий на всю голову.
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19.10.2020 09:20 Ответить
це патентований негідник, такий само як його папаша, що розкрадав усе, до чого міг доступитися https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/rektora-nau-otdali-pod-cud-to-li-za-nemetskij-********-to-li-za-zemlju-96670.html
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19.10.2020 10:49 Ответить
отут про бабачівню більше https://from-ua.com/crime/de8d4051f6f8d.html
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19.10.2020 10:56 Ответить
В Раде считают ...
Экстрасенсы?
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19.10.2020 09:23 Ответить
Интересно после этих ЗЕбильных высказываний кто-то за СН будет голосовать?!
Кстати о детях ычера столкнулся с детским буллингом детишки травили однокласника и знаете как они его называли? ЗЕБИЛОМ!
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19.10.2020 09:23 Ответить
" Это простая логика ..."
Это полное отсутствие логики ,ибо вывод основан на клинических симптомах ,
а не на 100% тестировании учащихся и учителей.
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19.10.2020 09:25 Ответить
ихтамнет, ага. В Киеве закрыто 18 классов.
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19.10.2020 09:31 Ответить
"По второй версии, дети могут бессимптомно болеть COVID-19 и при этом быть переносчиками инфекции, но и этому прямых подтверждений нет."

Проведите поголовное тестирование и у вас появятся прямые подтверждения. Еще проще ознакомиться с европейскими и корейскими исследованиями: они уже все сделали за вас и выявили, что бессимптомные носители заразны 2-3 недели, а среди детей около 60% переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, у 30% - стертое течение.
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19.10.2020 09:46 Ответить
Школы и садики и есть главный очаг распространения вируса. Дети им практически не болеют но являются переносчиками! Откуда эта слабоумная взялась на нашу голову?
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19.10.2020 10:36 Ответить
Моя мама учитель... Что могу сказать. Идёт полное сокрытие реальных данных и происходящего.
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19.10.2020 10:48 Ответить
Брехня. Бо дивимось далі: "https://censor.net/ru/news/3225498/za_sutki_covid19_zaboleli_217_deteyi_i_207_medrabotnikov_odin_rebenok_umer_stepanov"
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19.10.2020 13:06 Ответить
 
 