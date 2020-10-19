У Житомирській області не вистачає лікарів-інфекціоністів, - ОДА
У Житомирській облдержадміністрації заявили, що в області бракує лікарів-інфекціоністів.
Про це повідомив в.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Сергій Березовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У нас на сьогодні з великою напругою працюють реанімаційні відділення всіх лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19. За нашими даними, лікарські бригади укомплектовані анестезіологами, реаніматологами, але бракує кваліфікованих інфекціоністів", - наголосив посадовець.
Березовський додав, що всі лікарі, які працюють у стаціонарах і мають терапевтичний фах, пройшли навчання на рівні лікувальних закладів і, згідно з протоколом, надають допомогу як лікарі-інфекціоністи.
За словами чиновника, критичної ситуації нестачі кадрів поки немає.
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