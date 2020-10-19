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Новини Коронавірус і карантин
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У Житомирській області не вистачає лікарів-інфекціоністів, - ОДА

У Житомирській області не вистачає лікарів-інфекціоністів, - ОДА

У Житомирській облдержадміністрації заявили, що в області бракує лікарів-інфекціоністів.

Про це повідомив в.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Сергій Березовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас на сьогодні з великою напругою працюють реанімаційні відділення всіх лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19. За нашими даними, лікарські бригади укомплектовані анестезіологами, реаніматологами, але бракує кваліфікованих інфекціоністів", - наголосив посадовець.

Березовський додав, що всі лікарі, які працюють у стаціонарах і мають терапевтичний фах, пройшли навчання на рівні лікувальних закладів і, згідно з протоколом, надають допомогу як лікарі-інфекціоністи.

За словами чиновника, критичної ситуації нестачі кадрів поки немає.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1260)


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Набирайте новые лица среди нянь и свадебных фотографов. 73% пациентов это точно понравится. И фотки на могилу хорошие будут.
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19.10.2020 17:19 Відповісти
В заголовке "не хватает врачей", в тексте новости "нехватки кадров нет".
Вы уж определитесь, либо крестик, либо трусы.
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19.10.2020 17:22 Відповісти
В тексте "По словам чиновника, критической ситуации нехватки кадров пока нет." что означает "нехватка кадров есть, но пока она не критическая"
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19.10.2020 17:45 Відповісти
Ні- це ні. Усе інша- да.
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19.10.2020 17:46 Відповісти
Ви абсолютно чесна людина?
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19.10.2020 17:57 Відповісти
Перед ким чесна?
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19.10.2020 18:00 Відповісти
Якщо "перед ким" то вже ясно, що не абсолютно. А ні - це ні. Усе інше - так.
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19.10.2020 18:06 Відповісти
Абсолютного нічого нема. Окрім абсолютної маніпуляції фактами, як у даному випадку.
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19.10.2020 18:11 Відповісти
 
 