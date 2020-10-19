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Новости Коронавирус и карантин
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В Житомирской области не хватает врачей-инфекционистов, - ОГА

В Житомирской области не хватает врачей-инфекционистов, - ОГА

В Житомирской облгосадминистрации заявили, что в области не хватает врачей-инфекционистов.

Об этом сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Сергей Березовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас сегодня с большим напряжением работают реанимационные отделения всех больниц, определенных для лечения больных COVID-19. По нашим данным, врачебные бригады укомплектованы анестезиологами, реаниматологами, но не хватает квалифицированных инфекционистов", - сказал чиновник.

Березовский добавил, что все врачи, которые работают в стационарах и имеют терапевтическую профессию, прошли обучение на уровне лечебных учреждений и, согласно протоколу, оказывают помощь как врачи-инфекционисты.

По словам чиновника, критической ситуации нехватки кадров пока нет.

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1389)


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Набирайте новые лица среди нянь и свадебных фотографов. 73% пациентов это точно понравится. И фотки на могилу хорошие будут.
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19.10.2020 17:19 Ответить
В заголовке "не хватает врачей", в тексте новости "нехватки кадров нет".
Вы уж определитесь, либо крестик, либо трусы.
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19.10.2020 17:22 Ответить
В тексте "По словам чиновника, критической ситуации нехватки кадров пока нет." что означает "нехватка кадров есть, но пока она не критическая"
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19.10.2020 17:45 Ответить
Ні- це ні. Усе інша- да.
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19.10.2020 17:46 Ответить
Ви абсолютно чесна людина?
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19.10.2020 17:57 Ответить
Перед ким чесна?
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19.10.2020 18:00 Ответить
Якщо "перед ким" то вже ясно, що не абсолютно. А ні - це ні. Усе інше - так.
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19.10.2020 18:06 Ответить
Абсолютного нічого нема. Окрім абсолютної маніпуляції фактами, як у даному випадку.
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19.10.2020 18:11 Ответить
 
 