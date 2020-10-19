В Житомирской области не хватает врачей-инфекционистов, - ОГА
В Житомирской облгосадминистрации заявили, что в области не хватает врачей-инфекционистов.
Об этом сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Сергей Березовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас сегодня с большим напряжением работают реанимационные отделения всех больниц, определенных для лечения больных COVID-19. По нашим данным, врачебные бригады укомплектованы анестезиологами, реаниматологами, но не хватает квалифицированных инфекционистов", - сказал чиновник.
Березовский добавил, что все врачи, которые работают в стационарах и имеют терапевтическую профессию, прошли обучение на уровне лечебных учреждений и, согласно протоколу, оказывают помощь как врачи-инфекционисты.
По словам чиновника, критической ситуации нехватки кадров пока нет.
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