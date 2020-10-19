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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної виборчої комісії

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної виборчої комісії

Центральна виборча комісія України (ЦВК) на засіданні у понеділок, 19 жовтня, розглянула окремі питання діяльності Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії (ТВК).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісією було встановлено, що вказана ТВК у встановлений законодавством строк не здійснила заходи із забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року, що в свою чергу порушує їхні права і права виборців. Разом з тим Комісія констатувала, що станом на момент розгляду цього питання зазначена територіальна виборча комісія не забезпечила здійснення вказаних заходів", - наголошується в тексті.

Відтак, ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Івано-Франківською обласною ТВК Виборчого кодексу України та достроково припинила повноваження всього її складу.

Окрім того, Комісія зобов’язала Івано-Франківську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів та буклетів.

Також ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин та ввідповідного реагування у разі виявлення підстав.

Автор: 

виборчком (69) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Івано-Франківська область (945)


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ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии - Цензор.НЕТ 5231
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19.10.2020 19:41 Відповісти
ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии
Шашкой рубить,не головой работать.
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19.10.2020 20:45 Відповісти
а Кременчугської міської комісії?
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19.10.2020 20:55 Відповісти
Скоріше всього ЦВК не перерахувала гроші на плакатики і буклети, а місцева влада законно не захотіла давати гроші з місцевого бюджету. Це вже на кожних виборах не виділяють грошей навіть на папір і ручки.
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19.10.2020 22:40 Відповісти
 
 