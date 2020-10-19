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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии

ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании в понедельник, 19 октября, рассмотрела отдельные вопросы деятельности Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Как передает Цензор.НЕТ, об э том сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссией было установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий", - отмечается в тексте.

Таким образом, ЦИК установила факт грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса Украины и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

Кроме того, ЦИК обязала Ивано-Франковскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Также ЦИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств и соответствующего реагирования в случае выявления оснований.

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избирком (199) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (916)


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ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии - Цензор.НЕТ 5231
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19.10.2020 19:41 Ответить
ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии
Шашкой рубить,не головой работать.
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19.10.2020 20:45 Ответить
а Кременчугської міської комісії?
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19.10.2020 20:55 Ответить
Скоріше всього ЦВК не перерахувала гроші на плакатики і буклети, а місцева влада законно не захотіла давати гроші з місцевого бюджету. Це вже на кожних виборах не виділяють грошей навіть на папір і ручки.
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19.10.2020 22:40 Ответить
 
 