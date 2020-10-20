Британські інструктори тренуватимуть українських моряків, - посол Сіммонс

Інструкторська місія Orbital, дію якої в Україні було продовжено до 2023 року, відтепер здійснюватиме також військову морську підготовку українських військовослужбовців.

Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Великим доповненням тепер є морська підтримка. Це не лише будівництво кораблів, а й підготовка, яку буде реалізовано через операцію Orbital. Логічно, що ми будемо країною-лідером із військової морської підготовки на півдні, проте також працюватимемо з іншими країнами. Оскільки операція Orbital уже діє, люди добре знають її, довіряють, бачили її послужний список, це правильний механізм для того, щоб додати до неї компонент морської підготовки. Це буде головний фокус додаткової підтримки до 2023 року", - сказала Сіммонс.

Пані посол нагадала, що ключовою подією візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії було підписання Меморандуму про наміри у сфері розвитку військово-морського потенціалу України, й зазначила, що кораблі, які Велика Британія передасть Україні, можуть бути оснащені зброєю.

"Цей документ, який, я сподіваюся, буде остаточно завершений у наступні кілька тижнів (тому що ми досі обговорюємо фінальні уточнення), стосується перебудови портової інфраструктури, фактично ремонту портів, а також надання кораблів, будівництво яких розпочнеться у Сполученому Королівстві і, сподіваюся, завершиться в Україні. Це означає також передання британських технологій будівництва. Ці човни можуть бути оснащені зброєю", - наголосила Сіммонс.

Також британська дипломатка звернула увагу на те, що після Brexit змін в українсько-британському співробітництві у сфері безпеки не відбудеться.

Крім того, Сіммонс вважає, що статус України як партнера розширених можливостей НАТО робить більш імовірною її участь у навчаннях альянсу в майбутньому.

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