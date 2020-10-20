У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недостачі бюлетенів для виборів до міської ради і міського голови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, відповідна заява надійшла до поліції 20 жовтня від заступника голови однієї з політичних партій. "Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко в ефірі програми "Тема дня" на телеканалі "UA: ХАРКІВ" у вівторок увечері повідомив, що йдеться про недостачу 5 тис. бюлетенів, інформує Інтерфакс-Україна.

Водночас пресслужба партії "Опозиційна платформа - За життя" повідомляє про нестачу 6 тис. бюлетенів.

"Про недостачу стало відомо після того, як Харківська міська виборча комісія винесла постанову про необхідність додрукувати бюлетені. З друкарні до виборчої комісії не доїхали 2,5 тисячі бюлетенів для виборів до міської ради і 3,5 тисячі - для виборів мера міста", - йдеться в повідомленні пресслужби "ОПЗЖ".

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