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Новини Місцеві вибори-2020
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У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження

У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недостачі бюлетенів для виборів до міської ради і міського голови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, відповідна заява надійшла до поліції 20 жовтня від заступника голови однієї з політичних партій. "Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні. 

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко в ефірі програми "Тема дня" на телеканалі "UA: ХАРКІВ" у вівторок увечері повідомив, що йдеться про недостачу 5 тис. бюлетенів, інформує Інтерфакс-Україна.

Водночас пресслужба партії "Опозиційна платформа - За життя" повідомляє про нестачу 6 тис. бюлетенів.

"Про недостачу стало відомо після того, як Харківська міська виборча комісія винесла постанову про необхідність додрукувати бюлетені. З друкарні до виборчої комісії не доїхали 2,5 тисячі бюлетенів для виборів до міської ради і 3,5 тисячі - для виборів мера міста", - йдеться в повідомленні пресслужби "ОПЗЖ".

Читайте також: В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

бюлетені (70) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15147) Харків (5580)


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Топ коментарі
+2
хоча, чому тільки хопний, там зебілоїдів неміряно.
на початку минулого століття це був осередок найкращих Українців.
от що робить окупація на протязі століття
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20.10.2020 21:45
+1
почалося, опзжопний харків почав наступ
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20.10.2020 21:42
+1
У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 2804
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21.10.2020 01:28
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А шо, бумага подходящая?
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20.10.2020 21:34 Відповісти
почалося, опзжопний харків почав наступ
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20.10.2020 21:42 Відповісти
хоча, чому тільки хопний, там зебілоїдів неміряно.
на початку минулого століття це був осередок найкращих Українців.
от що робить окупація на протязі століття
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20.10.2020 21:45 Відповісти
Кагже так? Всєго 5штук?! То нє гепа, адназначна, допой клянусь! Оно так мелочицца нє будєт...)))
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20.10.2020 21:53 Відповісти
У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 2804
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21.10.2020 01:28 Відповісти
В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, приСлуги олигархов начали из них производство "опросника Зеленского"
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20.10.2020 22:01 Відповісти
Опять наперстки? Так вроде Гена не в Харькове.
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20.10.2020 22:40 Відповісти
Тільки при баригі вибори потрібно було проводити чесно. А тепер - пофіг, можна махлювати!!!
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20.10.2020 23:24 Відповісти
У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 5709
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21.10.2020 01:39 Відповісти
Два простых хода и с подачи Кремля: снизить явку и фальсифицировать. Как с подкупом, так и хакеры.
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21.10.2020 09:50 Відповісти
 
 