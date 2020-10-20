В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, полиция начала производство

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту недостачи бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, соответствующее заявление поступило 20 октября от заместителя председателя одной из политических партий. "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко в эфире программы "Тема дня" на телеканале "Суспільне:Харків" сообщил, что речь идет о недостаче 5 тыс. бюллетеней, информирует Интерфакс-Украина.

Вместе с тем пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщает о нехватке 6 тыс. бюллетеней.

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"О недостаче стало известно после того, как Харьковская городская избирательная комиссия вынесла постановление о необходимости допечатать бюллетени. Из типографии в избирательную комиссию не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи - для выборов мэра города", - говорится в сообщении пресс-службы ОПЗЖ.