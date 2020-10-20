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Новости Местные выборы-2020
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В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, полиция начала производство

В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, полиция начала производство

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту недостачи бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, соответствующее заявление поступило 20 октября от заместителя председателя одной из политических партий. "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко в эфире программы "Тема дня" на телеканале "Суспільне:Харків" сообщил, что речь идет о недостаче 5 тыс. бюллетеней, информирует Интерфакс-Украина.

Вместе с тем пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщает о нехватке 6 тыс. бюллетеней.

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"О недостаче стало известно после того, как Харьковская городская избирательная комиссия вынесла постановление о необходимости допечатать бюллетени. Из типографии в избирательную комиссию не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи - для выборов мэра города", - говорится в сообщении пресс-службы ОПЗЖ.

Автор: 

бюллетени (140) местные выборы (2752) Нацполиция (16442) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+2
хоча, чому тільки хопний, там зебілоїдів неміряно.
на початку минулого століття це був осередок найкращих Українців.
от що робить окупація на протязі століття
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20.10.2020 21:45
+1
почалося, опзжопний харків почав наступ
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20.10.2020 21:42
+1
У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 2804
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21.10.2020 01:28
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А шо, бумага подходящая?
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20.10.2020 21:34 Ответить
почалося, опзжопний харків почав наступ
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20.10.2020 21:42 Ответить
хоча, чому тільки хопний, там зебілоїдів неміряно.
на початку минулого століття це був осередок найкращих Українців.
от що робить окупація на протязі століття
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20.10.2020 21:45 Ответить
Кагже так? Всєго 5штук?! То нє гепа, адназначна, допой клянусь! Оно так мелочицца нє будєт...)))
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20.10.2020 21:53 Ответить
У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 2804
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21.10.2020 01:28 Ответить
В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, приСлуги олигархов начали из них производство "опросника Зеленского"
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20.10.2020 22:01 Ответить
Опять наперстки? Так вроде Гена не в Харькове.
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20.10.2020 22:40 Ответить
Тільки при баригі вибори потрібно було проводити чесно. А тепер - пофіг, можна махлювати!!!
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20.10.2020 23:24 Ответить
У Харкові виявили недостачу 5 тисяч бюлетенів, поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 5709
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21.10.2020 01:39 Ответить
Два простых хода и с подачи Кремля: снизить явку и фальсифицировать. Как с подкупом, так и хакеры.
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21.10.2020 09:50 Ответить
 
 