МЗС України висловило РФ рішучий протест через археологічні розкопки в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з проведенням археологічних розкопок, що здійснюються в межах т.зв. проєкту "Кримська війна" на території Альмінської долини та в місті Севастополь із грубим порушенням норм міжнародного права і законодавства України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, Російська Федерація як держава-окупант має поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їхнього збереження.

Рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО, що визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 5 грудня 1956 року, передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава, яка окупувала територію іншої держави, має утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

"Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, зокрема в частині неухильного виконання зобов’язань Росії відповідно до норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

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