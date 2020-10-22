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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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МЗС України висловило РФ рішучий протест через археологічні розкопки в окупованому Криму

МЗС України висловило РФ рішучий протест через археологічні розкопки в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з проведенням археологічних розкопок, що здійснюються в межах т.зв. проєкту "Кримська війна" на території Альмінської долини та в місті Севастополь із грубим порушенням норм міжнародного права і законодавства України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, Російська Федерація як держава-окупант має поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їхнього збереження.

Рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО, що визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 5 грудня 1956 року, передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава, яка окупувала територію іншої держави, має утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

"Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, зокрема в частині неухильного виконання зобов’язань Росії відповідно до норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК відкрила справу за фактом розкопок в окупованому Криму на місці мусульманського поховання. ФОТОрепортаж

Автор: 

археолог (81) МЗС (4106) росія (64871) нота протесту (99) розкопки (44)


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Топ коментарі
+4
Люблю МЗС часів Єрмака з Вовкою - рішучі заяви це їхній каньок в ситуації турбопіарних календарних днів ,наприклад перед виборами.
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22.10.2020 12:51
+3
Когда вы с кацапией границу закроете?
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22.10.2020 12:44
+2
Рішучій протест, це ракетами по новобудовах МО параші.
Назвати місця новобудов МО параші - полігонами для відпрацювання ракетних стрільб на СВОЇЙ території. І вперед.
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22.10.2020 12:50
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Когда вы с кацапией границу закроете?
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22.10.2020 12:44 Відповісти
Це ху?ло підрядив археологів воду шукати. Треба якось правильно "списати" 55 млрд крб..
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22.10.2020 13:57 Відповісти
Дуже рішучий?
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22.10.2020 12:50 Відповісти
Рішучій протест, це ракетами по новобудовах МО параші.
Назвати місця новобудов МО параші - полігонами для відпрацювання ракетних стрільб на СВОЇЙ території. І вперед.
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22.10.2020 12:50 Відповісти
Я мав на увазі новобудови МО параші в криму, але не проти того, що ви подумали.
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22.10.2020 12:55 Відповісти
Люблю МЗС часів Єрмака з Вовкою - рішучі заяви це їхній каньок в ситуації турбопіарних календарних днів ,наприклад перед виборами.
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22.10.2020 12:51 Відповісти
да срати вони на то хотіли. приведу вам приклад ізралю, який прихопив культурні ціності палестини(наприклад бібліотеку арабської релігійної літератури з наблуса), присвоїв результати археологічних розкопок в сх.єрусалимі та в зоні С, конфіскував землі на яких були знайдені ці знахідки(все по чесноку,тіпа для збереження національного спадку),і при спробі натякнути що мол незаконно,женевська конвенція забороняє(доречі багац в своєму рішенні заявив що поширення міжнародних правил археології на палестинські території є загрозою для інтересів ізраїлю і його вчених- посилає глибоко нахєр, і талдичить про міфічну землюізраїлю де крадіжка то не гріх. раша з криму вивезе все що можна, думаю і пісок теж.і жоден суд не заставив жодного окупанта повернути *присвоєне* в результаті окупації
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22.10.2020 13:19 Відповісти
І це ще путін по амфори на пірнав
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22.10.2020 13:27 Відповісти
Незалежн від реакції московії подібну заяву зробити було необхідно.
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22.10.2020 15:23 Відповісти
Без мата цей "рішучий протест" клоуна не прокоментуєш...
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22.10.2020 16:42 Відповісти
 
 