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Трамп і Байден сьогодні зійдуться у фінальних дебатах

Трамп і Байден сьогодні зійдуться у фінальних дебатах

Президент США Дональд Трамп і його суперник - кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зустрінуться в другому і фінальному раунді дебатів у Нешвіллі (штат Теннессі)

Про це повідомляють американські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дебати, які координуватиме кореспондент NBC News Крістен Велке, відбудуться в Університеті Белмонт. Вони стартують у четвер о 21:00 за місцевим часом (4:00 п'ятниці за Києвом) і триватимуть 90 хвилин без перерв на рекламу.

Ці дебати є останнім шансом для Трампа та Байдена виступити на захист своїх кандидатур перед мільйонами виборців.

Основними темами дебатів будуть пандемія коронавірусу COVID-19, питання расової нерівності, кліматичні зміни, національна безпека та керівництво країною.

Комісія з президентських дебатів повідомила, що в певні моменти мікрофони Трампа та Байдена будуть вимкнені з огляду на те, що під час попередніх дебатів суперники перебивали один одного, що призвело до хаосу. Зокрема, мікрофон одного кандидата буде відключений під час виступу іншого, а також під час двохвилинних відповідей на кожну із шести тем дебатів.

Наразі Байден лідирує в більшості опитувань громадської думки. Згідно з результатами спільного опитування газети The Guardian та компанії Opinium Research, опублікованими 14 жовтня, Байден випереджає Трампа за популярністю на 17 процентних пунктів. Віддати свій голос за Байдена зараз готові 57% опитаних американців, тоді як 40% мають намір підтримати нинішнього главу держави. Решта 3% або поки що не знає, за кого проголосує, або не підтримує жодного з цих двох кандидатів. Американський телеканал CNN раніше цього місяця оприлюднив опитування, яке засвідчило, що кандидат від демократів випереджає Трампа на 16 процентних пунктів.

Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся 30 вересня. Під час цього раунду Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості. Згідно з підрахунками ЗМІ, Трамп перебив опонента 71 раз. Опитування низки телеканалів за підсумками дебатів свідчать про те, що симпатії більшості телеглядачів були на боці Байдена, однак і Трампу вдалося не втратити своїх прибічників.

Другі президентські дебати, спочатку заплановані на 15 жовтня, було скасовано після того, як Трамп відмовився зустрічатися з суперником онлайн, як того вимагали організатори заходу у зв'язку тим, що Трамп був інфікований коронавірусом. Його суперник - кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден - таку згоду надав.

Автор: 

Байден (2883) вибори (6683) США (22455) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+3
У них одна проблема. Надеюсь, 3 ноября от нее избавятся и все вздохнут с облегчением
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22.10.2020 16:14
+2
«22 октября 2020
Россияне стали беднеть быстрее украинцев.

https://lenta.ru/auth/

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе быстрее украинцев (менее 9 процентов) и турок (менее 7 процентов)
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22.10.2020 16:01
+2
Держим кулаки за Байдена.
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22.10.2020 17:15
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У них тоже проблема .
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22.10.2020 16:01 Відповісти
У них одна проблема. Надеюсь, 3 ноября от нее избавятся и все вздохнут с облегчением
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22.10.2020 16:14 Відповісти
Байден опускай рыжего, ***** повесится
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22.10.2020 17:26 Відповісти
Лысый-рыжий и так уже опущен ниже некуда: путинский щенок, ****** своей Иванки, перетрахавший заодно всех номинанток конкурсов красоты которые он проводил.
Потому Меланья отворачивается и засматривается на молодого красавца Трюдо.
-
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22.10.2020 18:09 Відповісти
Избавимся от Байдена с Камелой и все будет отлично .
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22.10.2020 22:37 Відповісти
Камела тебя таки достала.
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23.10.2020 03:00 Відповісти
«22 октября 2020
Россияне стали беднеть быстрее украинцев.

https://lenta.ru/auth/

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе быстрее украинцев (менее 9 процентов) и турок (менее 7 процентов)
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22.10.2020 16:01 Відповісти
так вот что турки в войну лезут - отвлекающий маневр от пустеющих карманов
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22.10.2020 16:03 Відповісти
Хочеш сказати, що кассабє, ті взагалі ажбігом ?
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22.10.2020 16:11 Відповісти
у кацапов пустые карманы рядовых ватников - не причина, а следствие войн постоянно ведущихся кремлевскими
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22.10.2020 16:21 Відповісти
Запостите в теме, где раша собирается десант в карабах посылать
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22.10.2020 16:13 Відповісти
Сколько раз говорить, не раша, а свинособакия
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22.10.2020 17:28 Відповісти
- ты ватник, бебебе
- бебебе, а у тебя сын коррупционер
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22.10.2020 16:01 Відповісти
за 5 месяцев до выборов в контролируемом демократами штате полицейский демонстративно под камеры душит чернокожего,

совпадение?
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22.10.2020 16:14 Відповісти
Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах - Цензор.НЕТ 6981
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22.10.2020 16:19 Відповісти
С таким компроматом на него Байден если выиграет будет полностью подконтролен элитам. Они могут дать команду фас средствам массовой информации и устроить импичмент.
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22.10.2020 16:30 Відповісти
Судя из первых «дебатов», эти(!!!) будут интересными (абзац про микрофоны)........🙂
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22.10.2020 16:21 Відповісти
ждемо чергових бла бла від трампа. тож буде полюбасу корупція, справа байдена молодшого...і заговор проти трампа світого зла в особі лівих та антисемітів
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22.10.2020 16:37 Відповісти
Байден проститутка кремля, продолжатель дела товарища членина. У него даже лозунги те же.(Фабрики рабочим, земля неграм, деньги байдену...)
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22.10.2020 16:42 Відповісти
Байден - брехло й посіпака ліваків.
Трамп 2020!
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22.10.2020 17:06 Відповісти
Трамп хабадник - у нео с путиным в этом вопросе общие дела.
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22.10.2020 18:03 Відповісти
Держим кулаки за Байдена.
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22.10.2020 17:15 Відповісти
"Две судимости, алкоголизм, хам и свинья"- это о Трампе. Что, судимостей ещё нет? Будут.

Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах - Цензор.НЕТ 3241
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22.10.2020 17:15 Відповісти
Дави антифу. Трамп 2020!
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22.10.2020 17:27 Відповісти
Это ёщё вопрос кто эту "антифу" финансирует.
И кто пиарит, а ???
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22.10.2020 18:01 Відповісти
партия у которой символ - осёл.
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23.10.2020 01:50 Відповісти
треба подивится цей мегасрач...
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22.10.2020 20:54 Відповісти
Байден по уши утонул в коррупционном скандале с Барисмой и китайскими инвестиционными компаниями где его сын получал серьезные откаты за оказание протекции от своего папаши вицепрезидента .Опубликованы в США Сотни электронных писем где Хантер продает папино покровительство за большие деньги а также видео где сын байдена обнажаеться в присутствии 14 летней девченки . Никто за него голосовать не будет . Но вы можете на него молиться .

..
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22.10.2020 22:35 Відповісти
 
 