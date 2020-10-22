Трамп і Байден сьогодні зійдуться у фінальних дебатах

Президент США Дональд Трамп і його суперник - кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зустрінуться в другому і фінальному раунді дебатів у Нешвіллі (штат Теннессі)

Про це повідомляють американські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дебати, які координуватиме кореспондент NBC News Крістен Велке, відбудуться в Університеті Белмонт. Вони стартують у четвер о 21:00 за місцевим часом (4:00 п'ятниці за Києвом) і триватимуть 90 хвилин без перерв на рекламу.

Ці дебати є останнім шансом для Трампа та Байдена виступити на захист своїх кандидатур перед мільйонами виборців.

Основними темами дебатів будуть пандемія коронавірусу COVID-19, питання расової нерівності, кліматичні зміни, національна безпека та керівництво країною.

Комісія з президентських дебатів повідомила, що в певні моменти мікрофони Трампа та Байдена будуть вимкнені з огляду на те, що під час попередніх дебатів суперники перебивали один одного, що призвело до хаосу. Зокрема, мікрофон одного кандидата буде відключений під час виступу іншого, а також під час двохвилинних відповідей на кожну із шести тем дебатів.

Наразі Байден лідирує в більшості опитувань громадської думки. Згідно з результатами спільного опитування газети The Guardian та компанії Opinium Research, опублікованими 14 жовтня, Байден випереджає Трампа за популярністю на 17 процентних пунктів. Віддати свій голос за Байдена зараз готові 57% опитаних американців, тоді як 40% мають намір підтримати нинішнього главу держави. Решта 3% або поки що не знає, за кого проголосує, або не підтримує жодного з цих двох кандидатів. Американський телеканал CNN раніше цього місяця оприлюднив опитування, яке засвідчило, що кандидат від демократів випереджає Трампа на 16 процентних пунктів.

Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся 30 вересня. Під час цього раунду Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості. Згідно з підрахунками ЗМІ, Трамп перебив опонента 71 раз. Опитування низки телеканалів за підсумками дебатів свідчать про те, що симпатії більшості телеглядачів були на боці Байдена, однак і Трампу вдалося не втратити своїх прибічників.

Другі президентські дебати, спочатку заплановані на 15 жовтня, було скасовано після того, як Трамп відмовився зустрічатися з суперником онлайн, як того вимагали організатори заходу у зв'язку тим, що Трамп був інфікований коронавірусом. Його суперник - кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден - таку згоду надав.