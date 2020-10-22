Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах

Президент США Дональд Трамп и его соперник - кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретятся во втором и финальном раунде дебатов в Нэшвилле (штат Теннесси).

Об этом сообщают американские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Дебаты, координировать которые будет корреспондент NBC News Кристен Уэлке, пройдут в Университете Белмонт. Они стартуют в четверг в 21:00 по местному времени (04:00 пятницы по киевскому времени) и продлятся 90 минут без перерывов на рекламу.

Эти дебаты являются последним шансом для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур перед миллионами избирателей.

Основными темами дебатов будут пандемия коронавируса COVID-19, вопросы расового неравенства, климатические изменения, национальная безопасность и руководство страной.

Читайте также: Обама впервые за период кампании публично поддержал Байдена: "Трамп не может защитить даже себя"

Комиссия по президентским дебатам сообщила, что в определенные моменты микрофоны Трампа и Байдена будут выключены в связи с тем, что во время предыдущих дебатов соперники перебивали друг друга, что привело к хаосу. В частности, микрофон одного кандидата будет отключен во время выступления другого, а также во время двухминутных ответов на каждую из шести тем дебатов.

На данный момент Байден лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Согласно результатам совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованным 14 октября, Байден опережает Трампа по популярности на 17 процентных пунктов. Отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% опрошенных американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов. Американский телеканал CNN ранее в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся 30 сентября. В ходе этого раунда Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебил оппонента 71 раз. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Вторые президентские дебаты, первоначально запланированные на 15 октября, были отменены после того, как Трамп отказался встречаться с соперником онлайн, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.