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Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах

Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах

Президент США Дональд Трамп и его соперник - кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретятся во втором и финальном раунде дебатов в Нэшвилле (штат Теннесси).

Об этом сообщают американские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Дебаты, координировать которые будет корреспондент NBC News Кристен Уэлке, пройдут в Университете Белмонт. Они стартуют в четверг в 21:00 по местному времени (04:00 пятницы по киевскому времени) и продлятся 90 минут без перерывов на рекламу.

Эти дебаты являются последним шансом для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур перед миллионами избирателей.

Основными темами дебатов будут пандемия коронавируса COVID-19, вопросы расового неравенства, климатические изменения, национальная безопасность и руководство страной.

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Комиссия по президентским дебатам сообщила, что в определенные моменты микрофоны Трампа и Байдена будут выключены в связи с тем, что во время предыдущих дебатов соперники перебивали друг друга, что привело к хаосу. В частности, микрофон одного кандидата будет отключен во время выступления другого, а также во время двухминутных ответов на каждую из шести тем дебатов.

На данный момент Байден лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Согласно результатам совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованным 14 октября, Байден опережает Трампа по популярности на 17 процентных пунктов. Отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% опрошенных американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов. Американский телеканал CNN ранее в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся 30 сентября. В ходе этого раунда Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебил оппонента 71 раз. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Вторые президентские дебаты, первоначально запланированные на 15 октября, были отменены после того, как Трамп отказался встречаться с соперником онлайн, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.

Байден (2785) выборы (24721) США (26336) Трамп (5048)


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Топ комментарии
+3
У них одна проблема. Надеюсь, 3 ноября от нее избавятся и все вздохнут с облегчением
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22.10.2020 16:14
+2
«22 октября 2020
Россияне стали беднеть быстрее украинцев.

https://lenta.ru/auth/

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе быстрее украинцев (менее 9 процентов) и турок (менее 7 процентов)
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22.10.2020 16:01
+2
Держим кулаки за Байдена.
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22.10.2020 17:15
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Правила форума Совет форумчан
У них тоже проблема .
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22.10.2020 16:01 Ответить
У них одна проблема. Надеюсь, 3 ноября от нее избавятся и все вздохнут с облегчением
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22.10.2020 16:14 Ответить
Байден опускай рыжего, ***** повесится
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22.10.2020 17:26 Ответить
Лысый-рыжий и так уже опущен ниже некуда: путинский щенок, ****** своей Иванки, перетрахавший заодно всех номинанток конкурсов красоты которые он проводил.
Потому Меланья отворачивается и засматривается на молодого красавца Трюдо.
-
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22.10.2020 18:09 Ответить
Избавимся от Байдена с Камелой и все будет отлично .
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22.10.2020 22:37 Ответить
Камела тебя таки достала.
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23.10.2020 03:00 Ответить
«22 октября 2020
Россияне стали беднеть быстрее украинцев.

https://lenta.ru/auth/

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе быстрее украинцев (менее 9 процентов) и турок (менее 7 процентов)
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22.10.2020 16:01 Ответить
так вот что турки в войну лезут - отвлекающий маневр от пустеющих карманов
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22.10.2020 16:03 Ответить
Хочеш сказати, що кассабє, ті взагалі ажбігом ?
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22.10.2020 16:11 Ответить
у кацапов пустые карманы рядовых ватников - не причина, а следствие войн постоянно ведущихся кремлевскими
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22.10.2020 16:21 Ответить
Запостите в теме, где раша собирается десант в карабах посылать
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22.10.2020 16:13 Ответить
Сколько раз говорить, не раша, а свинособакия
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22.10.2020 17:28 Ответить
- ты ватник, бебебе
- бебебе, а у тебя сын коррупционер
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22.10.2020 16:01 Ответить
за 5 месяцев до выборов в контролируемом демократами штате полицейский демонстративно под камеры душит чернокожего,

совпадение?
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22.10.2020 16:14 Ответить
Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах - Цензор.НЕТ 6981
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22.10.2020 16:19 Ответить
С таким компроматом на него Байден если выиграет будет полностью подконтролен элитам. Они могут дать команду фас средствам массовой информации и устроить импичмент.
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22.10.2020 16:30 Ответить
Судя из первых «дебатов», эти(!!!) будут интересными (абзац про микрофоны)........🙂
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22.10.2020 16:21 Ответить
ждемо чергових бла бла від трампа. тож буде полюбасу корупція, справа байдена молодшого...і заговор проти трампа світого зла в особі лівих та антисемітів
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22.10.2020 16:37 Ответить
Байден проститутка кремля, продолжатель дела товарища членина. У него даже лозунги те же.(Фабрики рабочим, земля неграм, деньги байдену...)
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22.10.2020 16:42 Ответить
Байден - брехло й посіпака ліваків.
Трамп 2020!
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22.10.2020 17:06 Ответить
Трамп хабадник - у нео с путиным в этом вопросе общие дела.
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22.10.2020 18:03 Ответить
Держим кулаки за Байдена.
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22.10.2020 17:15 Ответить
"Две судимости, алкоголизм, хам и свинья"- это о Трампе. Что, судимостей ещё нет? Будут.

Трамп и Байден сегодня сойдутся в финальных дебатах - Цензор.НЕТ 3241
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22.10.2020 17:15 Ответить
Дави антифу. Трамп 2020!
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22.10.2020 17:27 Ответить
Это ёщё вопрос кто эту "антифу" финансирует.
И кто пиарит, а ???
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22.10.2020 18:01 Ответить
партия у которой символ - осёл.
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23.10.2020 01:50 Ответить
треба подивится цей мегасрач...
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22.10.2020 20:54 Ответить
Байден по уши утонул в коррупционном скандале с Барисмой и китайскими инвестиционными компаниями где его сын получал серьезные откаты за оказание протекции от своего папаши вицепрезидента .Опубликованы в США Сотни электронных писем где Хантер продает папино покровительство за большие деньги а также видео где сын байдена обнажаеться в присутствии 14 летней девченки . Никто за него голосовать не будет . Но вы можете на него молиться .

..
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22.10.2020 22:35 Ответить
 
 