У Кабміні розповіли, як проводитимуть онлайн-засідання

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов розповів, що під час онлайн-засідання уряду голосування здійснюватиметься шляхом підняття руки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оновленим регламентом, прем'єр-міністр України може прийняти рішення про проведення засідання уряду в режимі відеоконференції з використанням програмно-апаратного комплексу залу засідань Кабінету міністрів. В онлайн-засіданні беруть участь члени уряду, а також інші особи, визначені прем'єром.

Під час такого засідання, безпосередньо в залі Будинку уряду має перебувати прем'єр-міністр, а також можуть бути інші члени Кабміну, участь яких у такому засіданні необхідна, і працівники Секретаріату, для організаційно-технічного забезпечення проведення онлайн-засідання.

"Уже пройшло як мінімум три засідання з використанням цієї технології, зокрема чергове засідання в середу. Наприклад, міністр у справах ветеранів перебував не в залі уряду", - сказав Немчінов.

Міністр зазначив, що в онлайн-форматі урядовці можуть бути в будь-якому зручному місці, зокрема і вдома, крім розгляду питань з обмеженим доступом.

"Якщо є питання, які потребують обмеження, то міністри мають перебувати в категорійних приміщеннях, і з категорійними засобами зв'язку, які дозволяють проводити розмови, що мають обмежений гриф. Поки у нас такої потреби не було. Але якщо нам доведеться зустрічатися онлайн, то з дому я вже не зможу цього зробити, мені потрібно буде приїхати на роботу", - додав він.

За його словами, кабінет члена уряду є таким спеціальним приміщенням з категорійними засобами зв'язку, що дає змогу обговорювати грифовані питання.

Голосування під час онлайн-засідання здійснюється шляхом підняття руки членом уряду.

"Без відеозв'язку ми не можемо приймати рішення, оскільки прем'єр повинен бачити, хто піднімає руку", - додав Немчінов.

Що стосується участі в онлайн-засіданні запрошених осіб, то, за словами міністра, така можливість також є. Всі, хто попередньо запрошений на таке засідання, отримують спеціальне посилання на відеоконференцію для можливості приєднатися до обговорення.

"Окремо ми проговорили з представником уряду у Верховній Раді, паном Василем Моканом, оскільки у нас багато народних депутатів, які беруть участь у засіданнях Кабміну, що за необхідності ми будемо йому надавати цю посилання, для того, щоб народні депутати також включалися в роботу засідання Кабінету міністрів", - додав Немчінов.

Щодо транслювання чергових онлайн-засідань для громадськості, то за словами міністра Кабміну, жодних змін не передбачено, все проходитиме у звичайному режимі. Те ж саме стосується і онлайн-брифінгів за результатами засідання уряду.