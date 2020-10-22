В Кабмине рассказали, как будут проводить онлайн-заседания

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов рассказал, что во время онлайн-заседания правительства голосование будет осуществляется путем поднятия руки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обновленному регламенту, премьер-министр Украины может принять решение о проведении заседания правительства в режиме видеоконференции с использованием программно-аппаратного комплекса зала заседаний Кабинета министров. В онлайн-заседании принимают участие члены правительства, а также другие лица, определенные премьером.

Во время такого заседания, непосредственно в зале Дома правительства должен находиться премьер-министр, а также могут находиться другие члены Кабмина, участие которых в таком заседании необходимо, и работники Секретариата, для организационно-технического обеспечения проведения онлайн-заседание.

"Уже прошло как минимум три заседания с использованием этой технологии, в том числе очередное заседание в среду. Например, министров по делам ветеранов пребывал не в зале правительства", - сказал Немчинов.

Министр отметил, что в онлайн-формате члены правительства могут находиться в любом удобном месте, в том числе и дома, кроме рассмотрения вопросов с ограниченным доступом.

"Если есть вопросы, которые нуждаются в ограничениях, то министры должны пребывать в категорированном помещении, и с категорированными средствами связи, которые позволяют проводить разговоры, которые имеют ограниченный гриф. Пока у нас такой потребности не было. Но если нам придется встречаться в онлайне, то с дома я уже не смогу этого сделать, мне нужно будет приехать на работу", - добавил он.

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По его словам, кабинет члена правительства является таким специальным помещением с категорированными средствами связи, что позволяет обсуждать грифованные вопросы.

Голосование во время онлайн-заседание осуществляется путем поднятия руки членом правительства.

"Без видеосвязи мы не можем принимать решения, так как премьер должен видеть, кто поднимает руку", - добавил Немчинов.

Что касается участия в онлайн-заседании приглашенных лиц, то, по словам министра, такая возможность также есть. Все, кто предварительно приглашен на такое заседание, получают специальную ссылку на видеоконференцию для возможности присоединиться к обсуждению.

"Отдельно мы проговорили с представителей правительства в Верховной Раде, господином Василием Моканом, так как у нас много народных депутатов, которые принимают участие в заседаниях Кабмина, что при необходимости мы будем ему предоставлять эту ссылку, для того, чтобы народные депутаты также включались в работу заседания Кабинета министров", - добавил Немчинов.

Относительно транслирования очередных онлайн-заседаний для общественности, то по словам министра Кабмина, никаких изменений не предусмотрено, все будет проходить в обычном режиме. То же самое касается и онлайн-брифингов по результатам заседания правительства.

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