Со следующей недели заседания Кабмина будут проходить в онлайн-режиме, - Шмыгаль. ВИДЕО

Со следующей недели заседания Кабинета Министров Украины будут проходить дистанционно.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени. Мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни, и правительство должно также демонстрировать собственным примером, что дистанционная работа является требованием времени", - отметил премьер-министр.

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