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Со следующей недели заседания Кабмина будут проходить в онлайн-режиме, - Шмыгаль. ВИДЕО

Со следующей недели заседания Кабинета Министров Украины будут проходить дистанционно.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени. Мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни, и правительство должно также демонстрировать собственным примером, что дистанционная работа является требованием времени", - отметил премьер-министр.

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Автор: 

Кабмин (14026) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Влада Зеленського продукує тільки шоу, реальної роботи немає! Це гниле шоу треба припиняти!
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21.10.2020 15:41 Ответить
Так вам жеж нравилося, шо, уже не?
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21.10.2020 15:54 Ответить
Што такое? Сцыкотна?
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21.10.2020 15:53 Ответить
А чого це? Ви впердє всього світу по ефективності боротьби з пошестю. Вакцинуйтесь кацапськими примочками мертвейчука (от чого воно досі не сидить?). І арбайтен, натюрліх!
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21.10.2020 16:04 Ответить
А до цього в оффлайні працювали? Воно і видно ..
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21.10.2020 16:15 Ответить
 
 