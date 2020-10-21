Со следующей недели заседания Кабмина будут проходить в онлайн-режиме, - Шмыгаль. ВИДЕО
Со следующей недели заседания Кабинета Министров Украины будут проходить дистанционно.
Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени. Мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни, и правительство должно также демонстрировать собственным примером, что дистанционная работа является требованием времени", - отметил премьер-министр.
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