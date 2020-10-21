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З наступного тижня засідання Кабміну відбуватимуться в онлайн-режимі, - Шмигаль. ВIДЕО

З наступного тижня засідання Кабінету Міністрів України відбуватимуться дистанційно.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З наступного тижня і урядові наради, і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Ми з вами також будемо працювати онлайн. Коронавірус змінює наші життя, і уряд має також демонструвати на власному прикладі, що дистанційна робота є вимогою часу", - зазначив прем'єр-міністр.

Також читайте: Шмигаль закликав регіони подавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів і розширення ліжкового фонду

Автор: 

Кабмін (14085) карантин (18172) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Влада Зеленського продукує тільки шоу, реальної роботи немає! Це гниле шоу треба припиняти!
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21.10.2020 15:41 Відповісти
Так вам жеж нравилося, шо, уже не?
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21.10.2020 15:54 Відповісти
Што такое? Сцыкотна?
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21.10.2020 15:53 Відповісти
А чого це? Ви впердє всього світу по ефективності боротьби з пошестю. Вакцинуйтесь кацапськими примочками мертвейчука (от чого воно досі не сидить?). І арбайтен, натюрліх!
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21.10.2020 16:04 Відповісти
А до цього в оффлайні працювали? Воно і видно ..
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21.10.2020 16:15 Відповісти
 
 