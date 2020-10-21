З наступного тижня засідання Кабміну відбуватимуться в онлайн-режимі, - Шмигаль. ВIДЕО
З наступного тижня засідання Кабінету Міністрів України відбуватимуться дистанційно.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"З наступного тижня і урядові наради, і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Ми з вами також будемо працювати онлайн. Коронавірус змінює наші життя, і уряд має також демонструвати на власному прикладі, що дистанційна робота є вимогою часу", - зазначив прем'єр-міністр.
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