З наступного тижня засідання Кабміну відбуватимуться в онлайн-режимі, - Шмигаль. ВIДЕО

З наступного тижня засідання Кабінету Міністрів України відбуватимуться дистанційно.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З наступного тижня і урядові наради, і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Ми з вами також будемо працювати онлайн. Коронавірус змінює наші життя, і уряд має також демонструвати на власному прикладі, що дистанційна робота є вимогою часу", - зазначив прем'єр-міністр.

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