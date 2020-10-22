У Польщі заборонили аборти через порушення розвитку плоду
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Конституційний суд Польщі заборонив переривати вагітність через хворобу або дефект розвитку плода. З цієї причини в країні робили 98% усіх абортів. Тепер вагітність можна перервати тільки в разі зґвалтування, інцесту або загрози життю і здоров'ю матері.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Конституційний суд Польщі вирішив, що переривання вагітності через хворобу плода нагадує те, як з людьми поводилася Нацистська Німеччина.
"Положення, яке легалізує євгенічну практику в області права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від його здоров'я, несумісне з Конституцією", - сказала керівниця Конституційного суду країни Юлія Пржілебська.
Польське законодавство щодо абортів і так є одним із найсуворіших в Європі. Саме дефекти в розвитку плода були причиною 98% усіх абортів, які були зроблені в країні за останні роки.
Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше зростання кількості підпільних абортів, жертвами яких можуть стати тисячі польських жінок.
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Женщин жалко. Родить ребенка урода и мучаться с ним, хотя можно было бы избежать этих страданий всем.
Кому жить, кого любить, кого рожать и как рожать, как умирать всегда за тебя решает почему-то кто угодно, только не ты. Словом "гуманность" прикрываются ужасные вещи. Все вывернуто на изнанку и перевернуто с ног на голову, где люди, не имеющие семьи выступают за "семейные ценности", а мужики, которые даже не в состоянии справиться со своим членом, рассказывают женщине, что она ДОЛЖНА(кому?) рожать и растить, даже если ребенок будет нежеланным, обузой или вовсе инвалидом, с рождения обреченным на мучения.
Ну все - польки тепер будуть їздити в Україну, у нас плод можна вбивати на всіх стадіях розвитку,що до речі є вбивством ненародженої людини.