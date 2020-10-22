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аборт (25) жінки (486) Польща (5132) права людини (580)

У Польщі заборонили аборти через порушення розвитку плоду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі заборонили аборти через порушення розвитку плоду

Конституційний суд Польщі заборонив переривати вагітність через хворобу або дефект розвитку плода. З цієї причини в країні робили 98% усіх абортів. Тепер вагітність можна перервати тільки в разі зґвалтування, інцесту або загрози життю і здоров'ю матері.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Конституційний суд Польщі вирішив, що переривання вагітності через хворобу плода нагадує те, як з людьми поводилася Нацистська Німеччина.

"Положення, яке легалізує євгенічну практику в області права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від його здоров'я, несумісне з Конституцією", - сказала керівниця Конституційного суду країни Юлія Пржілебська.

Польське законодавство щодо абортів і так є одним із найсуворіших в Європі. Саме дефекти в розвитку плода були причиною 98% усіх абортів, які були зроблені в країні за останні роки.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше зростання кількості підпільних абортів, жертвами яких можуть стати тисячі польських жінок.

Читайте також: "У жінок має бути вибір": під парламентом протестували проти заборони абортів. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
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Топ коментарі
+23
А хто буде доглядати таких дітей-інвалідів ?
Держава ?
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22.10.2020 20:48
+23
Для чого народжувати дітей-інвалідів ?
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22.10.2020 20:58
+20
Сходите в детский дом, подойдите к кроватке какого-нибудь лежачего ребенка-овоща без рук, ног, с раздутой головой и развитием годовалого ребенка в 10-18 лет, который даже взгляд на чем-то сфокусировать не может, только слюну пускает и расскажите ему, что у него просто "дефект", а так он вполне полноценный человек. Он конечно ничего не поймет, т.к. не понимает, что вообще вокруг происходит, даже себя не осознает, но вы можете попробовать
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22.10.2020 21:41
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Та то проблемы Польщи. Хотят содержать инвалидов и неполноценных детей, пусть тратят деньги.
Женщин жалко. Родить ребенка урода и мучаться с ним, хотя можно было бы избежать этих страданий всем.
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22.10.2020 23:16 Відповісти
Подобається як деякі мужики коментують цю новину... "Моє тілом-моє діло" і не державі вирішувати народжувати жінці чи робити аборт.
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23.10.2020 00:52 Відповісти
О нет. Нынче человек не в праве распоряжаться своим телом, собой и своим потомством. Аборт - нельзя, мучайся, тяни, пополняй детдома, но аборт нельзя. Убить себя при неизлечимой болезни и уйти достойно, как человек - нельзя. Пусть ты уже ничего не соображаешь от боли и наркотиков и на тебя не могут смотреть родные, но отмучайся, будь добр, до конца.
Кому жить, кого любить, кого рожать и как рожать, как умирать всегда за тебя решает почему-то кто угодно, только не ты. Словом "гуманность" прикрываются ужасные вещи. Все вывернуто на изнанку и перевернуто с ног на голову, где люди, не имеющие семьи выступают за "семейные ценности", а мужики, которые даже не в состоянии справиться со своим членом, рассказывают женщине, что она ДОЛЖНА(кому?) рожать и растить, даже если ребенок будет нежеланным, обузой или вовсе инвалидом, с рождения обреченным на мучения.
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23.10.2020 06:48 Відповісти
Лучше бы Коломойский, Зеленский, Медведчук и Ахметов стали абортивным материалом.
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23.10.2020 02:57 Відповісти
Всі проблеми ******** медицини вирішити забороною на них зважати? Ну-ну. Вірною дорогою у союз з Росією, /Білорусією та Північною Кореєю йдуть польські товариші. Послав же Господь сусідів...
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23.10.2020 11:21 Відповісти
Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за болезни или дефекта развития плода. По этой причине в стране делали 98% всех абортов. Теперь беременность можно прервать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери. Источник: https://censor.net/ru/n3226492

Ну все - польки тепер будуть їздити в Україну, у нас плод можна вбивати на всіх стадіях розвитку,що до речі є вбивством ненародженої людини.
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23.10.2020 13:23 Відповісти
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