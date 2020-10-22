В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за болезни или дефекта развития плода. По этой причине в стране делали 98% всех абортов. Теперь беременность можно прервать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.
Конституционный суд Польши решил, что прерывание беременности из-за болезни плода напоминает то, как с людьми обращалась Нацистская Германия.
"Положение, которое легализует евгеническую практику в области права на жизнь нерожденного ребенка и делает право на жизнь нерожденного ребенка зависимым от его здоровья, несовместимо с Конституцией", - сказала руководительница Конституционного суда страны Юлия Пржилебська.
Читайте на Цензор.НЕТ: Дипфейк "раздел" более 100 тыс. женщин без их ведома и согласия: снимки утекли в сеть
Польское законодательство в отношении абортов и так является одним из самых суровых в Европе. Именно дефекты в развитии плода были причиной 98% всех абортов, которые были сделаны в стране в последние годы.
Активисты и правозащитники, протестовавших против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейший рост числа подпольных абортов, жертвами которых могут стать тысячи польских женщин.
Также на Цензор.НЕТ: "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Женщин жалко. Родить ребенка урода и мучаться с ним, хотя можно было бы избежать этих страданий всем.
Кому жить, кого любить, кого рожать и как рожать, как умирать всегда за тебя решает почему-то кто угодно, только не ты. Словом "гуманность" прикрываются ужасные вещи. Все вывернуто на изнанку и перевернуто с ног на голову, где люди, не имеющие семьи выступают за "семейные ценности", а мужики, которые даже не в состоянии справиться со своим членом, рассказывают женщине, что она ДОЛЖНА(кому?) рожать и растить, даже если ребенок будет нежеланным, обузой или вовсе инвалидом, с рождения обреченным на мучения.
Ну все - польки тепер будуть їздити в Україну, у нас плод можна вбивати на всіх стадіях розвитку,що до речі є вбивством ненародженої людини.