В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода

Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за болезни или дефекта развития плода. По этой причине в стране делали 98% всех абортов. Теперь беременность можно прервать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Конституционный суд Польши решил, что прерывание беременности из-за болезни плода напоминает то, как с людьми обращалась Нацистская Германия.

"Положение, которое легализует евгеническую практику в области права на жизнь нерожденного ребенка и делает право на жизнь нерожденного ребенка зависимым от его здоровья, несовместимо с Конституцией", - сказала руководительница Конституционного суда страны Юлия Пржилебська.

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Польское законодательство в отношении абортов и так является одним из самых суровых в Европе. Именно дефекты в развитии плода были причиной 98% всех абортов, которые были сделаны в стране в последние годы.

Активисты и правозащитники, протестовавших против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейший рост числа подпольных абортов, жертвами которых могут стать тысячи польских женщин.

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