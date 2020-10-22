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В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода

Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за болезни или дефекта развития плода. По этой причине в стране делали 98% всех абортов. Теперь беременность можно прервать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Конституционный суд Польши решил, что прерывание беременности из-за болезни плода напоминает то, как с людьми обращалась Нацистская Германия.

"Положение, которое легализует евгеническую практику в области права на жизнь нерожденного ребенка и делает право на жизнь нерожденного ребенка зависимым от его здоровья, несовместимо с Конституцией", - сказала руководительница Конституционного суда страны Юлия Пржилебська.

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Польское законодательство в отношении абортов и так является одним из самых суровых в Европе. Именно дефекты в развитии плода были причиной 98% всех абортов, которые были сделаны в стране в последние годы.

Активисты и правозащитники, протестовавших против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейший рост числа подпольных абортов, жертвами которых могут стать тысячи польских женщин.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
А хто буде доглядати таких дітей-інвалідів ?
Держава ?
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22.10.2020 20:48
+23
Для чого народжувати дітей-інвалідів ?
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22.10.2020 20:58
+20
Сходите в детский дом, подойдите к кроватке какого-нибудь лежачего ребенка-овоща без рук, ног, с раздутой головой и развитием годовалого ребенка в 10-18 лет, который даже взгляд на чем-то сфокусировать не может, только слюну пускает и расскажите ему, что у него просто "дефект", а так он вполне полноценный человек. Он конечно ничего не поймет, т.к. не понимает, что вообще вокруг происходит, даже себя не осознает, но вы можете попробовать
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22.10.2020 21:41
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Та то проблемы Польщи. Хотят содержать инвалидов и неполноценных детей, пусть тратят деньги.
Женщин жалко. Родить ребенка урода и мучаться с ним, хотя можно было бы избежать этих страданий всем.
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22.10.2020 23:16 Ответить
Подобається як деякі мужики коментують цю новину... "Моє тілом-моє діло" і не державі вирішувати народжувати жінці чи робити аборт.
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23.10.2020 00:52 Ответить
О нет. Нынче человек не в праве распоряжаться своим телом, собой и своим потомством. Аборт - нельзя, мучайся, тяни, пополняй детдома, но аборт нельзя. Убить себя при неизлечимой болезни и уйти достойно, как человек - нельзя. Пусть ты уже ничего не соображаешь от боли и наркотиков и на тебя не могут смотреть родные, но отмучайся, будь добр, до конца.
Кому жить, кого любить, кого рожать и как рожать, как умирать всегда за тебя решает почему-то кто угодно, только не ты. Словом "гуманность" прикрываются ужасные вещи. Все вывернуто на изнанку и перевернуто с ног на голову, где люди, не имеющие семьи выступают за "семейные ценности", а мужики, которые даже не в состоянии справиться со своим членом, рассказывают женщине, что она ДОЛЖНА(кому?) рожать и растить, даже если ребенок будет нежеланным, обузой или вовсе инвалидом, с рождения обреченным на мучения.
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23.10.2020 06:48 Ответить
Лучше бы Коломойский, Зеленский, Медведчук и Ахметов стали абортивным материалом.
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23.10.2020 02:57 Ответить
Всі проблеми ******** медицини вирішити забороною на них зважати? Ну-ну. Вірною дорогою у союз з Росією, /Білорусією та Північною Кореєю йдуть польські товариші. Послав же Господь сусідів...
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23.10.2020 11:21 Ответить
Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за болезни или дефекта развития плода. По этой причине в стране делали 98% всех абортов. Теперь беременность можно прервать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери. Источник: https://censor.net/ru/n3226492

Ну все - польки тепер будуть їздити в Україну, у нас плод можна вбивати на всіх стадіях розвитку,що до речі є вбивством ненародженої людини.
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23.10.2020 13:23 Ответить
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