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Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор.

Про це він сказав на зустрічі з видатними українськими спортсменами в Донецькій області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Треба зрозуміти, які для цього кроки потрібно робити - і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує - можна говорити про об'єднання і проводити (Олімпійські ігри. - Ред.) з іншою країною", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що проведення Олімпіади матиме символічне значення і приверне в країну іноземних туристів.

"Нам потрібен спортивний "Оскар", нам потрібна мета", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт

До 30 липня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на нараді повідомив, що за дорученням президента Зеленського Офіс глави держави спільно з НОК опрацьовує питання приїзду в Україну глави Міжнародного олімпійського комітету. Він зазначив, що це було б гарною можливістю показати підготовку країни до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт тоді повідомив, що президент НОК Бубка працює над питанням участі України в конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го або 2030 року.

16 липня президент Зеленський на зустрічі з міністром спорту і главою НОК доручив розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Нью-Васюки. Оно хоть иногда из трипа выходит?
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23.10.2020 00:04
+33
Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 2141
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23.10.2020 00:12
+27
Зеленский, людей больных ковидом некуда класть !
Не хватает мест с кислородом!
Не хватает врачей !

Очнись, твою б..... ! Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 1635
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23.10.2020 00:07
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Во! зажигает клоун-затейник! Страна, видать, погружается в выборы карнавал.
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23.10.2020 04:02 Відповісти
Было бы смешно, если бы это тупое быдло не было нашим президентом.
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23.10.2020 04:59 Відповісти
Господи Боже, воно реально хворе... Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 7754
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23.10.2020 04:23 Відповісти
Сразу вспоминается анекдот - "В номерах начался пожар и все кто там находились дружно заорали - воды, скорее воды и тут распахивается одна из дверей и на пороге появляется поручик Ржевский и во всю глотку орет - шампанского мне, шампанского!"
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23.10.2020 04:37 Відповісти
Бубочка посчитал сколько получается распилить на дорогах и понял что нам срочно нужна олимпиада, вот где гешефт попрет.
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23.10.2020 04:49 Відповісти
Кстати, а кто-то помнит, чтобы этот дегенерат хоть раз обещал построить какой-либо завод или фабрику, чтобы было где зарабатывать на олимпиады, стадионы и дороги. Или клоун думает что деньги сами собой появляются в казне, и они бесконечные?
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23.10.2020 04:51 Відповісти
Яке верно дурне!!!!
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23.10.2020 05:53 Відповісти
І ніхто з його оточення не скаже, що президентська кампанія вже 1,5 року як закінчилася. Чи досі ще під гіпнозом від ролі Голобородька?
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23.10.2020 07:15 Відповісти
Бразильцы выступали против проведения в стране ЧЕМПИОНАТА МИРА по ФУТБОЛУ. Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 8225 Потому что в Бразилии понимают, что лучше потратить деньги на социальные проблемы. Неужели в Украине решены все вопросы кроме Олимпийский игр Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 9101 ? Иной цели, как распил бюджетных бабок, просто нет Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 99
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23.10.2020 06:09 Відповісти
ну почему он такой идиот? с дырой в бюджете в 300 млрд мечтать о тратах в 5 млрд у.е)))
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23.10.2020 06:14 Відповісти
Як тільки не "розкарячишся" заради піару і рейтингу!
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23.10.2020 07:18 Відповісти
маразм крепчал и мысли наши быстры... сначала обеспечь (ты же обращаешься к украинцам на ты) уровень жизни как в Катаре и только потом можешь начать думать об Олимпиаде... а пока народ нисч и ты думаешь только о том, чтобы воры, называющие себя олигархами, набивали себе карманы - даже не смей думать о таком затратном мероприятии... а перед этим обеспечь соблюдение Конституции - бесплатное образование, медобслуживание, недра страны принадлежат НАРОДУ...
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23.10.2020 06:26 Відповісти
Ох, дурак-дурак, господи прости...
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23.10.2020 06:55 Відповісти
Ах ты ж ёпт, Мендель, та сделай ты ему уже ту олимпиаду, если у Ленки ничего не выходит
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23.10.2020 07:02 Відповісти
Було було, але такого мрійника ще не було, літає вище Верещук.
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23.10.2020 07:09 Відповісти
Видать рыги рассказали , как они пилили бюджет на ЕВРО 2012 , что Украина до сих пор долги отдает . И Ослу то же так хоца. Только Осел тупой и с хреновой памятью и не помнит , к чему это Хама в результате привело , по тому не надо этих сложностей , хай сразу в Мордор валит , очередных Скотов снимать.
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23.10.2020 07:14 Відповісти
Так нам до конца каденции селедки не хватит.
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23.10.2020 07:18 Відповісти
Прийдеться кізяками.
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23.10.2020 07:19 Відповісти
Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 277 Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду - Цензор.НЕТ 2434
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23.10.2020 07:31 Відповісти
А может сразу на луну? или что-нибудь по приземленнее - восстановление ядерного арсенала?
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23.10.2020 07:33 Відповісти
А ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ СПОРТА ИГРА НА ПИАНИНО БЕЗ РУК И ПРОВЕСТИ В УКРАИНЕ ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПИСЮАНИСТОВ
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23.10.2020 07:47 Відповісти
Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду - Цензор.НЕТ 5689
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23.10.2020 08:01 Відповісти
Где КолоМойшы и ЗЕленый?
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23.10.2020 08:10 Відповісти
Молчи, не мешай очередной влажной фантазии тупорылого зебила. Кстати, они до сих пор думают что михуэля сцакашвилли назначили для проведения реформ, а не для шоу
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23.10.2020 08:21 Відповісти
Хочешь украсть с другами десятки миллиардов евро - проведи Олимпиаду (владимир *****)
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23.10.2020 08:17 Відповісти
А как бы он сам пошутил Бы про президента и олимпиаду в 95м?
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23.10.2020 08:21 Відповісти
Как вавий открывал ледовую арену в марике
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1319364045502382086
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23.10.2020 08:23 Відповісти
Повний дурень!! Він взагалі розуміє про що говорить?? Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду - Цензор.НЕТ 1019
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23.10.2020 08:25 Відповісти
Країні у якої йде війна, у якої 10 відсотків окупованої території, у якої не виконана жодна оборонна програма, немає жодного патронного заводу, тільки і залишається, що гульбанити і тратити кошти на вимогу зарубіжної закуліси на різні фестивалі і олімпіади. Може пора зупинити цього президента придурка і віцдправити його і цих слуг хабадної олігархії в трибунал.
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23.10.2020 08:49 Відповісти
Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду - Цензор.НЕТ 2047
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23.10.2020 08:51 Відповісти
Больше половины населения страны за гранью бедности, скоро пенсионерам нечем будет выплачивать пенсии, а этот человек хочет провести олимпиаду!
Ау, пианист, ты в какой стране живешь?
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23.10.2020 09:04 Відповісти
Кто-нибудь, спустите его на землю, на землю Украины! Он про какую страну говорит? Что он употребляет? Включите ему хотя бы телевизор.
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23.10.2020 09:23 Відповісти
В офисе президента легализовали лечебный героин?
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23.10.2020 09:47 Відповісти
Да он совершенный имбецил. Его в психушку надо, а он государством руководит.
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23.10.2020 09:53 Відповісти
Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду - Цензор.НЕТ 2990
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23.10.2020 09:59 Відповісти
свежий кокс привезли?
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23.10.2020 10:06 Відповісти
К сожалению, в нашей стране такое чудо в перьях не одиноко - несколько миллионов подобных умалишённых живут среди нас ....
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23.10.2020 10:07 Відповісти
Хорошо, что уже недолго осталось наблюдать эту словесную диарею.
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23.10.2020 10:13 Відповісти
Слухай, твоя "хотелка" не потяне одночасно ігри на роялі, Мендель та ще й Олімпіаду.
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23.10.2020 10:28 Відповісти
Это уже не гашиш - что то тяжёлое.
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23.10.2020 11:19 Відповісти
олимпиаду по борьбе с коронавирусом? мы ж мастера спорта, ****!
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23.10.2020 11:20 Відповісти
Начать надо с ОЛИМПИАДЫ КЛОУНОВ
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23.10.2020 11:23 Відповісти
С голой жопой но с Олимпиадой!! Да какой дурак поручит такое мероприятие Зедебилам!!
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23.10.2020 13:30 Відповісти
С голой жопой но с Олимпиадой!! Да какой дурак поручит такое мероприятие Зедебилам!!
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23.10.2020 13:30 Відповісти
...риби йому дайте... (с)
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23.10.2020 14:25 Відповісти
Ну, естественно, что еще украинцы могут обсуждать "на кухне". конечно же, "когда у нас будет Олимпиада".
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23.10.2020 15:51 Відповісти
Оно вообще представляет какие это затраты?
Пусть у журналистов поинтересуется что у нас было в 2012. Сколько скандалов. Сколько украли.
И это не было войны!
А шо, бубочка планирует помирится с рашкой к Олимпиаде? Или ее не пускать?
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23.10.2020 17:43 Відповісти
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