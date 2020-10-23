Зеленський прибув із робочою поїздкою до Луганської області

Президент Володимир Зеленський 23 жовтня прибув із робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави відвідає навчальний заклад із посиленою військовою підготовкою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що також Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" в регіоні.

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