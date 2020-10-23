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Зеленський прибув із робочою поїздкою до Луганської області
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський 23 жовтня прибув із робочою поїздкою до Луганської області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Глава держави відвідає навчальний заклад із посиленою військовою підготовкою", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що також Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" в регіоні.
Топ коментарі
+6 Alex Rud 242a485c
показати весь коментар23.10.2020 16:30
+4 Nataliya Mischenko
показати весь коментар23.10.2020 16:34
+2 ALEX 13 fb91baed
показати весь коментар23.10.2020 17:27
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Будь ласка, зачекайте...
Когда пойдет (если до сидит конечно) на «пенсию», будет наверное «мемуары» писать.....😁