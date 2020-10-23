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Новини Політика України
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Зеленський (17376) Луганщина (4409)

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Луганської області

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Луганської області

Президент Володимир Зеленський 23 жовтня прибув із робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави відвідає навчальний заклад із посиленою військовою підготовкою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що також Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" в регіоні.

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Топ коментарі
+6
Чето нетуда заехал вчера ждали в Луцкой области, ******* нарконавта
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23.10.2020 16:30
+4
Окучивать приехал.
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23.10.2020 16:34
+2
Пусть там и остается !
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23.10.2020 17:27
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Чето нетуда заехал вчера ждали в Луцкой области, ******* нарконавта
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23.10.2020 16:30 Відповісти
какаяразница!
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23.10.2020 17:08 Відповісти
Був йолоп в Луцькій області. Прилетів трьома гелікоптерами в Ковель (кортеж приїхав порожняком), поговорив з холуями які балотуються в мери, пообідав в барі, і забрався геть. Які державні справи туди його занесли, чого прилітав за рахунок платників податків не відомо.
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23.10.2020 20:48 Відповісти
http://bug.org.ua/news/zelens-kyy-prybuv-na-volyn-ta-poletiv-do-kovelia-479530/
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23.10.2020 20:51 Відповісти
Окучивать приехал.
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23.10.2020 16:34 Відповісти
А в інших місцях можуть і морду-лица підрихтувати.
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23.10.2020 19:06 Відповісти
Я так понял что будет автобан запускать.
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23.10.2020 16:38 Відповісти
АвтоБАН нам сейчас вклеют
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23.10.2020 16:52 Відповісти
а не пробував в ООН чи в Брюссель поїхати попрацювати над санкціями новими для рашки? а з робочими поїздками по країні, то має пан Шмигаль їздити.
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23.10.2020 16:43 Відповісти
Боже, пронеси! Щоб не було нових пожеж після відвідин цього ЛИХА нелоха!
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23.10.2020 16:48 Відповісти
Пусть там и остается !
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23.10.2020 17:27 Відповісти
Вот это Воффа «гастролирует»......... подозреваю, что за весь свой КВНовский «стаж» столько поездок не было...........🤔
Когда пойдет (если до сидит конечно) на «пенсию», будет наверное «мемуары» писать.....😁
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23.10.2020 17:36 Відповісти
Чи наскіпідарили після послання і послали в турне, бо ніяк місце не нагріє?
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23.10.2020 18:27 Відповісти
Судя по красным фонарикам в небе, он уже убыл ... Где-то около часа назад от моего комментария ☹️☹️☹️
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23.10.2020 19:07 Відповісти
 
 