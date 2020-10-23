Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область

Президент Владимир Зеленский 23 октября прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе.

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