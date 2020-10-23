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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область

Президент Владимир Зеленский 23 октября прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе.

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Топ комментарии
+6
Чето нетуда заехал вчера ждали в Луцкой области, ******* нарконавта
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23.10.2020 16:30
+4
Окучивать приехал.
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23.10.2020 16:34
+2
Пусть там и остается !
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23.10.2020 17:27
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Чето нетуда заехал вчера ждали в Луцкой области, ******* нарконавта
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23.10.2020 16:30 Ответить
какаяразница!
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23.10.2020 17:08 Ответить
Був йолоп в Луцькій області. Прилетів трьома гелікоптерами в Ковель (кортеж приїхав порожняком), поговорив з холуями які балотуються в мери, пообідав в барі, і забрався геть. Які державні справи туди його занесли, чого прилітав за рахунок платників податків не відомо.
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23.10.2020 20:48 Ответить
http://bug.org.ua/news/zelens-kyy-prybuv-na-volyn-ta-poletiv-do-kovelia-479530/
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23.10.2020 20:51 Ответить
Окучивать приехал.
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23.10.2020 16:34 Ответить
А в інших місцях можуть і морду-лица підрихтувати.
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23.10.2020 19:06 Ответить
Я так понял что будет автобан запускать.
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23.10.2020 16:38 Ответить
АвтоБАН нам сейчас вклеют
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23.10.2020 16:52 Ответить
а не пробував в ООН чи в Брюссель поїхати попрацювати над санкціями новими для рашки? а з робочими поїздками по країні, то має пан Шмигаль їздити.
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23.10.2020 16:43 Ответить
Боже, пронеси! Щоб не було нових пожеж після відвідин цього ЛИХА нелоха!
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23.10.2020 16:48 Ответить
Пусть там и остается !
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23.10.2020 17:27 Ответить
Вот это Воффа «гастролирует»......... подозреваю, что за весь свой КВНовский «стаж» столько поездок не было...........🤔
Когда пойдет (если до сидит конечно) на «пенсию», будет наверное «мемуары» писать.....😁
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23.10.2020 17:36 Ответить
Чи наскіпідарили після послання і послали в турне, бо ніяк місце не нагріє?
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23.10.2020 18:27 Ответить
Судя по красным фонарикам в небе, он уже убыл ... Где-то около часа назад от моего комментария ☹️☹️☹️
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23.10.2020 19:07 Ответить
 
 