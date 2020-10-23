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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский 23 октября прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе.
Топ комментарии
+6 Alex Rud 242a485c
показать весь комментарий23.10.2020 16:30
+4 Nataliya Mischenko
показать весь комментарий23.10.2020 16:34
+2 ALEX 13 fb91baed
показать весь комментарий23.10.2020 17:27
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Когда пойдет (если до сидит конечно) на «пенсию», будет наверное «мемуары» писать.....😁