СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено). ФОТОрепортаж
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На Київщині співробітники Служби безпеки України затримали учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.
Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах стверджує, тітушки підпорядковувалися розпорядженням голови політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну.
Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.
Двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.
Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.
Будь ласка, зачекайте...
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медведчушки
подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.Источник: https://censor.net/ru/n3226694
Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
Или может получил наградной пистолет?
Митинги проводят и отжимают беня-аваковские нацжены.
Других просто нет по определению
😁
Або гниди повзучі, яких розстріляти мало...
Або патріоти-активісти-ветерани, і самозахист від сєпарів.
Питання - нахіба туману напускати? Кажіть як є - ОПЗЖ, СН, ЄС, Нацкорпус,... а народ розбереться, які ярлики клеїти...
Через кілька днів все вирулять між собою за бабло і впливи .
Думаю, что источник - Антонина Геращенко.
Вава, чому не сидить Медведчук?
це вже точно маргіналізує Львів і позбавить його можливості впливати на загальнодержавні процеси. Тож Петро Порошенко, може навіть не свідомо, хоче повторити «подвиг» Віктора Януковича. Питання тільки в тому, чи львів'яни погодяться на роль сепаратистів Донбасу?
https://zaxid.net/statti_tag50974/
До речі - мене останнього можна звинуватити на Цензорі у прихильності до Пєті...
Если успеет до выборов посадить то я может даже за него проголосую (но не точно)