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депутат (1575) Київська область (3131) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10002)

СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено). ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Київщині співробітники Служби безпеки України затримали учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 01

За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.

Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах стверджує, тітушки підпорядковувалися розпорядженням голови політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 02
СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 03
СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 04

Двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 05

Дивіться також: СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 06

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.
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Топ коментарі
+32
Перевести активных титушек в пассивных петухов ... На Киевщине задержаны вооруженные "активисты", которых финансировали нардепы для участия в рейдерстве и протестных акциях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1231
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23.10.2020 16:49
+23
А что же на последнем пистолете затерли надпись Форт-17 и номерок?
Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
Или может получил наградной пистолет?
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23.10.2020 17:00
+21
Без названия партии эта новость - не новость.
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23.10.2020 16:51
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грішин, парасюк, собалєв, і надя?))
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23.10.2020 16:48 Відповісти
чи сам міхо, власною пикою?))
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23.10.2020 16:48 Відповісти
Перевести активных титушек в пассивных петухов ... На Киевщине задержаны вооруженные "активисты", которых финансировали нардепы для участия в рейдерстве и протестных акциях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1231
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23.10.2020 16:49 Відповісти
это титушки Медведчука
===================
медведчушки СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 8739
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23.10.2020 21:31 Відповісти
дупом думав ?
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23.10.2020 16:54 Відповісти
Эт да, КалоМойша умеет отжимать.
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23.10.2020 17:11 Відповісти
Щоб думати,голову потрібно мати.А в тебе замість голови дупа.
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23.10.2020 17:12 Відповісти
Что-то новое. Как "Торнадо" обвиняли первоначально в изнасилованиях и садо-мазо, а потом передумали и стали в чём-то другом. Медный Матиос по всей стране собирал парнуху.
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23.10.2020 16:51 Відповісти
Бандіти? Це ти так вірішило? Разом з вуаєристом матіоцом та сєпарами, які давали покази по скайпу? А де, до речі, зараз матіоц? В Палестині?
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23.10.2020 19:20 Відповісти
Без названия партии эта новость - не новость.
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23.10.2020 16:51 Відповісти
У какой-то еще партии в Раде есть 2 "сопредседателя"?
подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.Источник: https://censor.net/ru/n3226694
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23.10.2020 18:35 Відповісти
ківині арли.
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23.10.2020 16:55 Відповісти
А что же на последнем пистолете затерли надпись Форт-17 и номерок?
Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
Или может получил наградной пистолет?
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23.10.2020 17:00 Відповісти
Страшно за работников СБУ - сепар зельц за такое может поувольнять людей и насовать туда сепаров.
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23.10.2020 18:36 Відповісти
ОПЗЖ . . . . судя по количеству троллей - именно они.
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23.10.2020 17:01 Відповісти
Ну и когда они проводили митинги и что-то отжимали?
Митинги проводят и отжимают беня-аваковские нацжены.
Других просто нет по определению
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23.10.2020 17:15 Відповісти
Шо, ан, боїсся нациків, да? Правильно, шо боїсся. Нацики - вони такі.
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23.10.2020 19:21 Відповісти
17р - резинка
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23.10.2020 19:02 Відповісти
депутаты - главари\спонсоры опг ... хотя - вроде это и так все знают.
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23.10.2020 17:11 Відповісти
Похоже на бродячих активистов Европейской солидарности.
😁
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23.10.2020 17:16 Відповісти
Что усрался ЗЕбил лишнехромосомный! На ЕС не похоже а похоже на твоего кумира Мертвейчука!
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23.10.2020 19:06 Відповісти
Видавати порожній тубус від гранатомета і кілька гумострілів за "потужний арсенал зброї та ***********" наші правоохоронці вміють.
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23.10.2020 17:17 Відповісти
...тут все від партії залежить.
Або гниди повзучі, яких розстріляти мало...
Або патріоти-активісти-ветерани, і самозахист від сєпарів.
Питання - нахіба туману напускати? Кажіть як є - ОПЗЖ, СН, ЄС, Нацкорпус,... а народ розбереться, які ярлики клеїти...
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23.10.2020 18:07 Відповісти
...от на УП не посоромились - пишуть Медведчуківці. А ЦН чогось соромливо промовчує...
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23.10.2020 18:14 Відповісти
Що то за арсенал у депутата, у лихі 90-ті вся шваль мала уже пістолети, і вибухівка була, правда без мобільних пристроїв. Такий депутат тепер навіть на район не потягне, а щодо співголови, то тільки у однієї партії є співголови ( Бо..., Раб... і Мед...) як у триголового горинича, але показане для їх рівня це сміх. Там воруют лярдами, а криша - самі верхні, які мають цілі армії. А це -гопота рівня сільської босоти, а не партії. А щодо наркотиків, чого дивуватись, варто уважно придивитись до наших політиків, а у Верховній Раді зайти за колону, побачиш як макітру окремим зриває від кайфу, а ще у відосиках їхніх тупих і пик і дуп надивишся, хіба людина у здоровому глузді таке може витворяти, тільки після дози.
Через кілька днів все вирулять між собою за бабло і впливи .
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23.10.2020 18:31 Відповісти
Ну так по кликухам троллей в первом варианте новости было понятно, шо это кивины "активисты".
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23.10.2020 18:37 Відповісти
Да делайте, что хотите, как сказал бы вам Медведчук. Он как срал на Петю и Вову, так и будет. Ибо неприкасаем.
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23.10.2020 18:42 Відповісти
Та ні, на пєтю він не срав. Пєтя його мумію реанімував і три ТБ-канали дозволив купити за пуйлівські гроші.
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23.10.2020 19:23 Відповісти
Если этих пи.расов со временем отпустят и замнут дело, значит точно титушки Падальчука.
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23.10.2020 18:42 Відповісти
Травмачи 9 калибра и пустая труба от гранатомёта -- это не Б-г весть какое оружие.
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23.10.2020 18:42 Відповісти
Ну, если задержало СБУ, а не МВД, а также прозвучали митинги и рейдерские захваты - источник явно врёт.
Думаю, что источник - Антонина Геращенко.
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23.10.2020 18:44 Відповісти
Щось чим далі - тим більше слово "активіст" викликає огиду. Раніше вони були гопниками та "городскімі сумашедшимі", а нині вони всі - активісти!
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23.10.2020 18:45 Відповісти
Ну лишь бы не Порошенко да!?
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23.10.2020 19:11 Відповісти
Якщо ти бувби не ЗЕбілом то знав обо пам'ятав що актівісти були і у комуністів при совку!
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23.10.2020 19:15 Відповісти
Просто кто-то работает или воюет, а кто-то здоровый лоб категория 'активисты'
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23.10.2020 19:18 Відповісти
А ты Танюх кем работаешь? Корабельной сосной?!
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23.10.2020 19:31 Відповісти
Не хами мне, соевое опудало
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23.10.2020 19:34 Відповісти
Як по мені трохи ліпше бути в шоколаді чим у лайні! І ліпше бути опудалом чим корабельной сосной! И вобще с чего ти взяла что я тебе хамлю? Вас так партагенноссе называет это что получается?! Он вас шестерок конченных и в ПМХ не ставит?!
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23.10.2020 19:42 Відповісти
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 9375
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23.10.2020 19:55 Відповісти
Ни о чем.
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23.10.2020 18:46 Відповісти
Надеюсь Медведчук не пострадает, а то Тупин нападэ
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23.10.2020 18:50 Відповісти
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 3060

Вава, чому не сидить Медведчук?
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23.10.2020 18:53 Відповісти
Тому, що сцикотно, ПНХ не дозволяє.
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23.10.2020 19:01 Відповісти
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 4946
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23.10.2020 19:05 Відповісти
Если есть такие боевики у опзж, почему они дали себя месить в микробусе под Харьковом? Что-то здесь не так.
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23.10.2020 18:54 Відповісти
Где ватные ЗЕбилы которые говорили что это ЕС?!
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23.10.2020 19:03 Відповісти
Неужто повязали "активистов", которые собрались охранять от сцикунов памятник Героям Небесной Сотни?
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23.10.2020 19:07 Відповісти
Лишнехромосомный нет. Повязали активистов которые хотели тебе работу дать на Солнечной Колыме за миску баланды!
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23.10.2020 19:13 Відповісти
*********, ты читать разучился? Повязали как раз ссыкунов.
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23.10.2020 19:21 Відповісти
Если это в мой адрес , то именно таких сцыкунов и подразумевал, написав слово патриоты в кавычках, полагая, что умный правильно поймет смысл.
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23.10.2020 20:11 Відповісти
Тогда прийми мои извинения.
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23.10.2020 20:14 Відповісти
Спасибо за понимание. Принимаю.
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23.10.2020 20:51 Відповісти
Насколько могу судить, на ретушированных фото усик и второе его ватное подпевало, ломаченко.
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23.10.2020 19:12 Відповісти
крым он свой, крымский СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 7582
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23.10.2020 19:22 Відповісти
Чему удивляться , у медведчука своя небольшая армия , хорошо вооружённая. А это так мелочь.
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23.10.2020 19:21 Відповісти
Гадаю, мумію мертвечука охороняють фсбшники. І фсбушники. Підібратися на відстань пострілу непросто.
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23.10.2020 19:26 Відповісти
Все правельно гадаєш , стосовно фсбушників незнаю ,а основний кістяк с засрашки ,так було , та гадаю що нічого не змінилося.
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23.10.2020 19:42 Відповісти
Тупые ублюдки,собравшиеся голосовать за мертвечука с подельниками-чтоб вам пусто было.
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23.10.2020 19:51 Відповісти
Неужели СБУ начали заниматься своими прямыми обязанностями? А Баканов разрешает?
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23.10.2020 20:09 Відповісти
Рупор Садового "Захід.нет" ДОПИ....ДІВСЯ...Порівняв прихильників Порошенко з сепаратистами Донбасу

це вже точно маргіналізує Львів і позбавить його можливості впливати на загальнодержавні процеси. Тож Петро Порошенко, може навіть не свідомо, хоче повторити «подвиг» Віктора Януковича. Питання тільки в тому, чи львів'яни погодяться на роль сепаратистів Донбасу?

https://zaxid.net/statti_tag50974/

До речі - мене останнього можна звинуватити на Цензорі у прихильності до Пєті... СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 8291
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23.10.2020 20:16 Відповісти
Автор статті Расевич і цим все сказано.
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23.10.2020 21:13 Відповісти
Что, Зеля таки решил пощупать Медведчука за вымя?
Если успеет до выборов посадить то я может даже за него проголосую (но не точно)
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23.10.2020 20:25 Відповісти
А другие источники пишут, что СБУ провела десятки обысков у Нацкорпуса и Азова, что же будет написано в прессе завтра и послезавтра?
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23.10.2020 21:07 Відповісти
Не зрозумів...ЦЕ ФСБ,ГРУ чи "тіпа сбу"?...
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23.10.2020 21:26 Відповісти
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 1399
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23.10.2020 21:59 Відповісти
Ну і чим влада Янека, Пєці і Зєлі відрізняється одна від одної? А нічим.
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24.10.2020 01:17 Відповісти
 
 