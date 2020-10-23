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депутат (3233) Киевская область (3537) правоохранительные органы (2944) СБУ (18658)

СБУ задержала на Киевщине вооруженных "активистов", источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено). ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 01

По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым действиям во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирование осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией.

Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах утверждает, титушки подчинялись распоряжениям главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Оперативники спецслужбы установили, что участники ОО также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства , сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 02
СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 03
СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 04

Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 05

Также читайте: На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 06

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+32
Перевести активных титушек в пассивных петухов ... На Киевщине задержаны вооруженные "активисты", которых финансировали нардепы для участия в рейдерстве и протестных акциях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1231
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23.10.2020 16:49
+23
А что же на последнем пистолете затерли надпись Форт-17 и номерок?
Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
Или может получил наградной пистолет?
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23.10.2020 17:00
+21
Без названия партии эта новость - не новость.
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23.10.2020 16:51
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грішин, парасюк, собалєв, і надя?))
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23.10.2020 16:48 Ответить
чи сам міхо, власною пикою?))
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23.10.2020 16:48 Ответить
Перевести активных титушек в пассивных петухов ... На Киевщине задержаны вооруженные "активисты", которых финансировали нардепы для участия в рейдерстве и протестных акциях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1231
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23.10.2020 16:49 Ответить
это титушки Медведчука
===================
медведчушки СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 8739
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23.10.2020 21:31 Ответить
дупом думав ?
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23.10.2020 16:54 Ответить
Эт да, КалоМойша умеет отжимать.
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23.10.2020 17:11 Ответить
Щоб думати,голову потрібно мати.А в тебе замість голови дупа.
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23.10.2020 17:12 Ответить
Что-то новое. Как "Торнадо" обвиняли первоначально в изнасилованиях и садо-мазо, а потом передумали и стали в чём-то другом. Медный Матиос по всей стране собирал парнуху.
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23.10.2020 16:51 Ответить
Бандіти? Це ти так вірішило? Разом з вуаєристом матіоцом та сєпарами, які давали покази по скайпу? А де, до речі, зараз матіоц? В Палестині?
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23.10.2020 19:20 Ответить
Без названия партии эта новость - не новость.
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23.10.2020 16:51 Ответить
У какой-то еще партии в Раде есть 2 "сопредседателя"?
подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.Источник: https://censor.net/ru/n3226694
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23.10.2020 18:35 Ответить
ківині арли.
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23.10.2020 16:55 Ответить
А что же на последнем пистолете затерли надпись Форт-17 и номерок?
Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
Или может получил наградной пистолет?
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23.10.2020 17:00 Ответить
Страшно за работников СБУ - сепар зельц за такое может поувольнять людей и насовать туда сепаров.
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23.10.2020 18:36 Ответить
ОПЗЖ . . . . судя по количеству троллей - именно они.
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23.10.2020 17:01 Ответить
Ну и когда они проводили митинги и что-то отжимали?
Митинги проводят и отжимают беня-аваковские нацжены.
Других просто нет по определению
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23.10.2020 17:15 Ответить
Шо, ан, боїсся нациків, да? Правильно, шо боїсся. Нацики - вони такі.
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23.10.2020 19:21 Ответить
17р - резинка
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23.10.2020 19:02 Ответить
депутаты - главари\спонсоры опг ... хотя - вроде это и так все знают.
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23.10.2020 17:11 Ответить
Похоже на бродячих активистов Европейской солидарности.
😁
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23.10.2020 17:16 Ответить
Что усрался ЗЕбил лишнехромосомный! На ЕС не похоже а похоже на твоего кумира Мертвейчука!
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23.10.2020 19:06 Ответить
Видавати порожній тубус від гранатомета і кілька гумострілів за "потужний арсенал зброї та ***********" наші правоохоронці вміють.
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23.10.2020 17:17 Ответить
...тут все від партії залежить.
Або гниди повзучі, яких розстріляти мало...
Або патріоти-активісти-ветерани, і самозахист від сєпарів.
Питання - нахіба туману напускати? Кажіть як є - ОПЗЖ, СН, ЄС, Нацкорпус,... а народ розбереться, які ярлики клеїти...
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23.10.2020 18:07 Ответить
...от на УП не посоромились - пишуть Медведчуківці. А ЦН чогось соромливо промовчує...
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23.10.2020 18:14 Ответить
Що то за арсенал у депутата, у лихі 90-ті вся шваль мала уже пістолети, і вибухівка була, правда без мобільних пристроїв. Такий депутат тепер навіть на район не потягне, а щодо співголови, то тільки у однієї партії є співголови ( Бо..., Раб... і Мед...) як у триголового горинича, але показане для їх рівня це сміх. Там воруют лярдами, а криша - самі верхні, які мають цілі армії. А це -гопота рівня сільської босоти, а не партії. А щодо наркотиків, чого дивуватись, варто уважно придивитись до наших політиків, а у Верховній Раді зайти за колону, побачиш як макітру окремим зриває від кайфу, а ще у відосиках їхніх тупих і пик і дуп надивишся, хіба людина у здоровому глузді таке може витворяти, тільки після дози.
Через кілька днів все вирулять між собою за бабло і впливи .
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23.10.2020 18:31 Ответить
Ну так по кликухам троллей в первом варианте новости было понятно, шо это кивины "активисты".
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23.10.2020 18:37 Ответить
Да делайте, что хотите, как сказал бы вам Медведчук. Он как срал на Петю и Вову, так и будет. Ибо неприкасаем.
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23.10.2020 18:42 Ответить
Та ні, на пєтю він не срав. Пєтя його мумію реанімував і три ТБ-канали дозволив купити за пуйлівські гроші.
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23.10.2020 19:23 Ответить
Если этих пи.расов со временем отпустят и замнут дело, значит точно титушки Падальчука.
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23.10.2020 18:42 Ответить
Травмачи 9 калибра и пустая труба от гранатомёта -- это не Б-г весть какое оружие.
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23.10.2020 18:42 Ответить
Ну, если задержало СБУ, а не МВД, а также прозвучали митинги и рейдерские захваты - источник явно врёт.
Думаю, что источник - Антонина Геращенко.
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23.10.2020 18:44 Ответить
Щось чим далі - тим більше слово "активіст" викликає огиду. Раніше вони були гопниками та "городскімі сумашедшимі", а нині вони всі - активісти!
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23.10.2020 18:45 Ответить
Ну лишь бы не Порошенко да!?
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23.10.2020 19:11 Ответить
Якщо ти бувби не ЗЕбілом то знав обо пам'ятав що актівісти були і у комуністів при совку!
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23.10.2020 19:15 Ответить
Просто кто-то работает или воюет, а кто-то здоровый лоб категория 'активисты'
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23.10.2020 19:18 Ответить
А ты Танюх кем работаешь? Корабельной сосной?!
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23.10.2020 19:31 Ответить
Не хами мне, соевое опудало
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23.10.2020 19:34 Ответить
Як по мені трохи ліпше бути в шоколаді чим у лайні! І ліпше бути опудалом чим корабельной сосной! И вобще с чего ти взяла что я тебе хамлю? Вас так партагенноссе называет это что получается?! Он вас шестерок конченных и в ПМХ не ставит?!
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23.10.2020 19:42 Ответить
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 9375
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23.10.2020 19:55 Ответить
Ни о чем.
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23.10.2020 18:46 Ответить
Надеюсь Медведчук не пострадает, а то Тупин нападэ
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23.10.2020 18:50 Ответить
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 3060

Вава, чому не сидить Медведчук?
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23.10.2020 18:53 Ответить
Тому, що сцикотно, ПНХ не дозволяє.
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23.10.2020 19:01 Ответить
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 4946
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23.10.2020 19:05 Ответить
Если есть такие боевики у опзж, почему они дали себя месить в микробусе под Харьковом? Что-то здесь не так.
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23.10.2020 18:54 Ответить
Где ватные ЗЕбилы которые говорили что это ЕС?!
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23.10.2020 19:03 Ответить
Неужто повязали "активистов", которые собрались охранять от сцикунов памятник Героям Небесной Сотни?
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23.10.2020 19:07 Ответить
Лишнехромосомный нет. Повязали активистов которые хотели тебе работу дать на Солнечной Колыме за миску баланды!
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23.10.2020 19:13 Ответить
*********, ты читать разучился? Повязали как раз ссыкунов.
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23.10.2020 19:21 Ответить
Если это в мой адрес , то именно таких сцыкунов и подразумевал, написав слово патриоты в кавычках, полагая, что умный правильно поймет смысл.
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23.10.2020 20:11 Ответить
Тогда прийми мои извинения.
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23.10.2020 20:14 Ответить
Спасибо за понимание. Принимаю.
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23.10.2020 20:51 Ответить
Насколько могу судить, на ретушированных фото усик и второе его ватное подпевало, ломаченко.
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23.10.2020 19:12 Ответить
крым он свой, крымский СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 7582
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23.10.2020 19:22 Ответить
Чему удивляться , у медведчука своя небольшая армия , хорошо вооружённая. А это так мелочь.
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23.10.2020 19:21 Ответить
Гадаю, мумію мертвечука охороняють фсбшники. І фсбушники. Підібратися на відстань пострілу непросто.
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23.10.2020 19:26 Ответить
Все правельно гадаєш , стосовно фсбушників незнаю ,а основний кістяк с засрашки ,так було , та гадаю що нічого не змінилося.
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23.10.2020 19:42 Ответить
Тупые ублюдки,собравшиеся голосовать за мертвечука с подельниками-чтоб вам пусто было.
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23.10.2020 19:51 Ответить
Неужели СБУ начали заниматься своими прямыми обязанностями? А Баканов разрешает?
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23.10.2020 20:09 Ответить
Рупор Садового "Захід.нет" ДОПИ....ДІВСЯ...Порівняв прихильників Порошенко з сепаратистами Донбасу

це вже точно маргіналізує Львів і позбавить його можливості впливати на загальнодержавні процеси. Тож Петро Порошенко, може навіть не свідомо, хоче повторити «подвиг» Віктора Януковича. Питання тільки в тому, чи львів'яни погодяться на роль сепаратистів Донбасу?

https://zaxid.net/statti_tag50974/

До речі - мене останнього можна звинуватити на Цензорі у прихильності до Пєті... СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 8291
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23.10.2020 20:16 Ответить
Автор статті Расевич і цим все сказано.
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23.10.2020 21:13 Ответить
Что, Зеля таки решил пощупать Медведчука за вымя?
Если успеет до выборов посадить то я может даже за него проголосую (но не точно)
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23.10.2020 20:25 Ответить
А другие источники пишут, что СБУ провела десятки обысков у Нацкорпуса и Азова, что же будет написано в прессе завтра и послезавтра?
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23.10.2020 21:07 Ответить
Не зрозумів...ЦЕ ФСБ,ГРУ чи "тіпа сбу"?...
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23.10.2020 21:26 Ответить
СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) - Цензор.НЕТ 1399
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23.10.2020 21:59 Ответить
Ну і чим влада Янека, Пєці і Зєлі відрізняється одна від одної? А нічим.
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24.10.2020 01:17 Ответить
 
 