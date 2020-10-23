СБУ задержала на Киевщине вооруженных "активистов", источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено). ФОТОрепортаж
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На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым действиям во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирование осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией.
Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах утверждает, титушки подчинялись распоряжениям главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.
Оперативники спецслужбы установили, что участники ОО также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.
Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства , сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.
Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.
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медведчушки
подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.Источник: https://censor.net/ru/n3226694
Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
Или может получил наградной пистолет?
Митинги проводят и отжимают беня-аваковские нацжены.
Других просто нет по определению
😁
Або гниди повзучі, яких розстріляти мало...
Або патріоти-активісти-ветерани, і самозахист від сєпарів.
Питання - нахіба туману напускати? Кажіть як є - ОПЗЖ, СН, ЄС, Нацкорпус,... а народ розбереться, які ярлики клеїти...
Через кілька днів все вирулять між собою за бабло і впливи .
Думаю, что источник - Антонина Геращенко.
Вава, чому не сидить Медведчук?
це вже точно маргіналізує Львів і позбавить його можливості впливати на загальнодержавні процеси. Тож Петро Порошенко, може навіть не свідомо, хоче повторити «подвиг» Віктора Януковича. Питання тільки в тому, чи львів'яни погодяться на роль сепаратистів Донбасу?
https://zaxid.net/statti_tag50974/
До речі - мене останнього можна звинуватити на Цензорі у прихильності до Пєті...
Если успеет до выборов посадить то я может даже за него проголосую (но не точно)