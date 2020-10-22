На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ
Служба безопасности Украины предотвратила проведение незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Харьковской области.
Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района подписал 21 сентября незаконное решение сессии местного совета о назначении референдума для создания ОТО.
"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Через проведение "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства) УК Украины (от трех до пяти лет).
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https://ibigdan.livejournal.com/25766325.html Вам не кажется, что происходит какая-то дичь?
Нет, я понимаю, что вы сейчас подумали - "о чем это вообще Ник пишет, если тут весь 2020-ый год одна сплошная дичь, хех".
Ну, вот смотрите. Остается 3 дня до выборов мэра. Один из крупнейших городов Украины, некогда его столица, Харьков - сейчас как бы вообще в предвыборном тумане - ибо баллотирующийся кандидат и основной претендент на победу находится вне страны и в непонятном состоянии.
Когда в 2004-ом отравили Ющенко он успел восстановиться к выборам и у всех было понимание что с человеком. В случае же с Кернесом - полная неопределенность. Он в сознании? Или уже нет? И сможет ли полноценно выполнять обязанности?!
Почему избирателям никто не отвечает на эти вопросы? Почему Центральна виборча комісія не направила представителей в страну лечения кандидата и не сообщила избирателям его текущее состояние? Это самая настоящая манипуляция выбором избирателя, когда он не понимает за кого голосует.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3607430989318572&id=100001551209111 Nik Vest
"Кернес и сейчас живее всех живых!"