На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила проведение незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Харьковской области.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района подписал 21 сентября незаконное решение сессии местного совета о назначении референдума для создания ОТО.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Через проведение "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства) УК Украины (от трех до пяти лет).

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