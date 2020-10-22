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На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ

На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила проведение незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Харьковской области.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района подписал 21 сентября незаконное решение сессии местного совета о назначении референдума для создания ОТО.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Через проведение "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства) УК Украины (от трех до пяти лет).

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Автор: 

референдум (1504) СБУ (19843) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+6
ПРимер " с горы", блин
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22.10.2020 10:45
+6
Харьковская вата знает, что:
"Кернес и сейчас живее всех живых!"
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22.10.2020 11:19
+5
зеленый пример заразительный
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22.10.2020 10:47
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ПРимер " с горы", блин
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22.10.2020 10:45 Ответить
зеленый пример заразительный
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22.10.2020 10:47 Ответить
глупые сельчане: надо было записать не рехферендум- дум-м, а ОПРОС
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22.10.2020 10:52 Ответить
Смотрите Зеленский просто власть не отдаст. Кто-бы не пришел к власти даже Медвейчук (не дай бог конечно) тот Зеленского посадит потому что клоун уже заработал пожизненое. Смена власти будет интересная! Вангую 3 майдан!
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22.10.2020 10:53 Ответить
Запам'ятайте: "блаЗЄнські" не сидять. Максимум -- втеча та життя в комфортних умовах в хайфі чи в "русской_дєрєвнє" в Італії.
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22.10.2020 11:19 Ответить
Нет ему надо бежать в Россию из Израиля и тем более Италии его экстрадируют!
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22.10.2020 13:33 Ответить
СБУ, я как гражданин с высокой социальной ответственностью ,хочу вас про информировать ,что некто Зеленский , действующий якобы с разрешения Президента Украины Голобородько, хочет в день выборов ,провести незаконный опрос ,нарушающий конституцию Украины. 😡😡😡
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22.10.2020 10:54 Ответить
...и при этом:
https://ibigdan.livejournal.com/25766325.html Вам не кажется, что происходит какая-то дичь?

На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3680

Нет, я понимаю, что вы сейчас подумали - "о чем это вообще Ник пишет, если тут весь 2020-ый год одна сплошная дичь, хех".
Ну, вот смотрите. Остается 3 дня до выборов мэра. Один из крупнейших городов Украины, некогда его столица, Харьков - сейчас как бы вообще в предвыборном тумане - ибо баллотирующийся кандидат и основной претендент на победу находится вне страны и в непонятном состоянии.

Когда в 2004-ом отравили Ющенко он успел восстановиться к выборам и у всех было понимание что с человеком. В случае же с Кернесом - полная неопределенность. Он в сознании? Или уже нет? И сможет ли полноценно выполнять обязанности?!

Почему избирателям никто не отвечает на эти вопросы? Почему Центральна виборча комісія не направила представителей в страну лечения кандидата и не сообщила избирателям его текущее состояние? Это самая настоящая манипуляция выбором избирателя, когда он не понимает за кого голосует.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3607430989318572&id=100001551209111 Nik Vest
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22.10.2020 10:57 Ответить
Харьковская вата знает, что:
"Кернес и сейчас живее всех живых!"
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22.10.2020 11:19 Ответить
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22.10.2020 11:30 Ответить
Помню величественого Гепу Харькова 9 лет назад...Такой красивый урод был)
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22.10.2020 11:35 Ответить
Хіба це, поодинокий випадок? На основі якого рішення приєднали м Ірпінь до м Буча? Хтось когось питав? Яка там ніфіг демократія чи самоврядування? Місцеві князьки вирішують все.
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22.10.2020 12:47 Ответить
Да нет... Как это решал Киев... Идея была, чтобы все кто договорятся между собой, брали на себя ответственность и обьединялись в ОТГ... Те кто первые успели, то у них получилось... А при зебобиках уже из Киева решали каким быть ОТГ...
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22.10.2020 14:20 Ответить
Да, так и начиналась Русская весна... У нас презик Зеленский- соавтор второй попытки.
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22.10.2020 12:48 Ответить
Не понял))) Три года назад это было законно, а сейчас нет? Ибо зелебобики так решили?)) В чем посягательство?)
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22.10.2020 14:17 Ответить
 
 