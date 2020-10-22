На Харківщині намагалися провести незаконний референдум про створення ОТГ, - СБУ

Служба безпеки України запобігла проведенню незаконного референдуму, який мав відбутися напередодні місцевих виборів у Харківській області.

Про це заявили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району підписав 21 вересня незаконне рішення сесії місцевої ради про призначення референдуму для створення ОТГ.

"Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої мав стати саме їхній населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави) КК України (від трьох до п'яти років).

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