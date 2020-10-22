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Новини
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На Харківщині намагалися провести незаконний референдум про створення ОТГ, - СБУ

На Харківщині намагалися провести незаконний референдум про створення ОТГ, - СБУ

Служба безпеки України запобігла проведенню незаконного референдуму, який мав відбутися напередодні місцевих виборів у Харківській області.

Про це заявили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району підписав 21 вересня незаконне рішення сесії місцевої ради про призначення референдуму для створення ОТГ.

"Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої мав стати саме їхній населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави) КК України (від трьох до п'яти років).

Також дивіться: Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

референдум (627) СБУ (12761) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+6
ПРимер " с горы", блин
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22.10.2020 10:45
+6
Харьковская вата знает, что:
"Кернес и сейчас живее всех живых!"
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22.10.2020 11:19
+5
зеленый пример заразительный
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22.10.2020 10:47
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ПРимер " с горы", блин
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22.10.2020 10:45 Відповісти
зеленый пример заразительный
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22.10.2020 10:47 Відповісти
глупые сельчане: надо было записать не рехферендум- дум-м, а ОПРОС
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22.10.2020 10:52 Відповісти
Смотрите Зеленский просто власть не отдаст. Кто-бы не пришел к власти даже Медвейчук (не дай бог конечно) тот Зеленского посадит потому что клоун уже заработал пожизненое. Смена власти будет интересная! Вангую 3 майдан!
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22.10.2020 10:53 Відповісти
Запам'ятайте: "блаЗЄнські" не сидять. Максимум -- втеча та життя в комфортних умовах в хайфі чи в "русской_дєрєвнє" в Італії.
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22.10.2020 11:19 Відповісти
Нет ему надо бежать в Россию из Израиля и тем более Италии его экстрадируют!
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22.10.2020 13:33 Відповісти
СБУ, я как гражданин с высокой социальной ответственностью ,хочу вас про информировать ,что некто Зеленский , действующий якобы с разрешения Президента Украины Голобородько, хочет в день выборов ,провести незаконный опрос ,нарушающий конституцию Украины. 😡😡😡
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22.10.2020 10:54 Відповісти
...и при этом:
https://ibigdan.livejournal.com/25766325.html Вам не кажется, что происходит какая-то дичь?

На Харьковщине пытались провести незаконный референдум о создании ОТГ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3680

Нет, я понимаю, что вы сейчас подумали - "о чем это вообще Ник пишет, если тут весь 2020-ый год одна сплошная дичь, хех".
Ну, вот смотрите. Остается 3 дня до выборов мэра. Один из крупнейших городов Украины, некогда его столица, Харьков - сейчас как бы вообще в предвыборном тумане - ибо баллотирующийся кандидат и основной претендент на победу находится вне страны и в непонятном состоянии.

Когда в 2004-ом отравили Ющенко он успел восстановиться к выборам и у всех было понимание что с человеком. В случае же с Кернесом - полная неопределенность. Он в сознании? Или уже нет? И сможет ли полноценно выполнять обязанности?!

Почему избирателям никто не отвечает на эти вопросы? Почему Центральна виборча комісія не направила представителей в страну лечения кандидата и не сообщила избирателям его текущее состояние? Это самая настоящая манипуляция выбором избирателя, когда он не понимает за кого голосует.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3607430989318572&id=100001551209111 Nik Vest
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22.10.2020 10:57 Відповісти
Харьковская вата знает, что:
"Кернес и сейчас живее всех живых!"
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22.10.2020 11:19 Відповісти
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22.10.2020 11:30 Відповісти
Помню величественого Гепу Харькова 9 лет назад...Такой красивый урод был)
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22.10.2020 11:35 Відповісти
Хіба це, поодинокий випадок? На основі якого рішення приєднали м Ірпінь до м Буча? Хтось когось питав? Яка там ніфіг демократія чи самоврядування? Місцеві князьки вирішують все.
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22.10.2020 12:47 Відповісти
Да нет... Как это решал Киев... Идея была, чтобы все кто договорятся между собой, брали на себя ответственность и обьединялись в ОТГ... Те кто первые успели, то у них получилось... А при зебобиках уже из Киева решали каким быть ОТГ...
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22.10.2020 14:20 Відповісти
Да, так и начиналась Русская весна... У нас презик Зеленский- соавтор второй попытки.
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22.10.2020 12:48 Відповісти
Не понял))) Три года назад это было законно, а сейчас нет? Ибо зелебобики так решили?)) В чем посягательство?)
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22.10.2020 14:17 Відповісти
 
 