На Харківщині намагалися провести незаконний референдум про створення ОТГ, - СБУ
Служба безпеки України запобігла проведенню незаконного референдуму, який мав відбутися напередодні місцевих виборів у Харківській області.
Про це заявили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району підписав 21 вересня незаконне рішення сесії місцевої ради про призначення референдуму для створення ОТГ.
"Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої мав стати саме їхній населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави) КК України (від трьох до п'яти років).
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https://ibigdan.livejournal.com/25766325.html Вам не кажется, что происходит какая-то дичь?
Нет, я понимаю, что вы сейчас подумали - "о чем это вообще Ник пишет, если тут весь 2020-ый год одна сплошная дичь, хех".
Ну, вот смотрите. Остается 3 дня до выборов мэра. Один из крупнейших городов Украины, некогда его столица, Харьков - сейчас как бы вообще в предвыборном тумане - ибо баллотирующийся кандидат и основной претендент на победу находится вне страны и в непонятном состоянии.
Когда в 2004-ом отравили Ющенко он успел восстановиться к выборам и у всех было понимание что с человеком. В случае же с Кернесом - полная неопределенность. Он в сознании? Или уже нет? И сможет ли полноценно выполнять обязанности?!
Почему избирателям никто не отвечает на эти вопросы? Почему Центральна виборча комісія не направила представителей в страну лечения кандидата и не сообщила избирателям его текущее состояние? Это самая настоящая манипуляция выбором избирателя, когда он не понимает за кого голосует.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3607430989318572&id=100001551209111 Nik Vest
"Кернес и сейчас живее всех живых!"