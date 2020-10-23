На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила причинение миллионных убытков государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, топ-менеджер аэропорта "Борисполь" организовал "схему" на закупке услуг по капитальному строительству объектов инфраструктуры.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн грн", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

"Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок - отметили в СБУ.

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