На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ. ФОТОрепортаж
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СБУ разоблачила причинение миллионных убытков государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, топ-менеджер аэропорта "Борисполь" организовал "схему" на закупке услуг по капитальному строительству объектов инфраструктуры.
"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн грн", - говорится в сообщении.
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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.
"Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок - отметили в СБУ.
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В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
"Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
1.СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
2.Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским."
то есть я писал и утверждаю, что импотентное НАБУ нашло бы "неправильно купленные скрепки", а десятки миллионов не увидело бы.
Надо же vismavista быть таким идиотом... Редкий случай, но бывает.
"Простой вопрос, недурак, как много в Борисполе найдет СБУ, по сравненю с"10-15 тысячами", которые там нашо бы, по твоим утверждениям НАБУ?" Перечитай два раза.Если по прежнему не дойдет, перечитай третий. После этого только зеленка по флакону, три раза в день.
Как такое может быть?
По сумасшедшему давлению со всех сторон на НАБУ и ВАКС, видно что это серьезная опасность для всех коррупционеров.
Борьба с коррупцией это долгий путь реформ при помощи западных экспертов. Иначе опять будет много популизма и скандалов, а глобально ничего не изменится.
Реконструкция велась за бюджетные деньги, верно?
А с учетом того что СБУ не имеет права этим заниматься и это выглядит как политический заказ, то доверия к словам СБУ нет.
Потому все (!) компании Украины имеют дело с конвертаторами, Зализныця покупает у них несуществующие рельсы, опоры, провода; строительные компании Киева и Украины выполняют "подрядные работы"; промпредприятия - сырье и материалы, услуги перевозок. Если бы власть хотела, то доходная часть бюджета могла бы быть удвоена, но... Пока что пополняются карманы этой самой власти и "правоохранительных" органов.
В смысле в Канаду?
она рассчитана по остаточному принципу в смете))) на шо хватило
Сейчас у Бени есть возможность отыграть все "взад". Поэтому и СБУ, вопреки всем заявлениямм что они не будут заниматься экономическими делами, взялось и "нашло" этот "распил". Теперь у Бени есть возможность убрать руководство Борисполя и опять поставить своих людей.
Поэтому то что происходит - это заказуха от Бени.