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Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в сфере земельных отношений, организованную бывшими руководителями и действующими лицами ГУ Госгеокадастра в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, экс-чиновники организовали противоправную схему для вывода в частную собственность коммерсантов земельных участков сельскохозяйственного назначения.

При "помощи"  экс-подчиненных организаторы подыскивали клиентам свободные земельные участки. Затем через подконтрольную фирму-лицензиата они изготавливали необходимую техническую документацию. Злоумышленники "гарантировали" бизнесменам беспрепятственное рассмотрение и согласование в Госгеокадастре документации на право пользования, получения в аренду или изменение целевого назначения земельных участков.

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства 600 тыс. гривен у местного коммерсанта за выделение 28 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Правоохранители задержали одного из фигурантов в центре Запорожья во время получения части средств в размере 440 тыс. гривен.

В ходе обысков в помещениях фигурантов изъяты черновые записи, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, которые будут приобщены к материалам дела.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УКУ решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к сделке, в том числе должностных лиц Госгеокадастра.

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Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ 01
Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ 02
Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ 03
Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ 04

Автор: 

земля (1947) СБУ (19890) махинации (582) Запорожская область (3076) Госгеокадастр (171)


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другое дело если бы вы отрапортовали что им дали пожизненное .А так ..их на днях отмажут . Если не раньше.. .
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22.10.2020 11:20 Ответить
И все в банковских упаковках...
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22.10.2020 11:27 Ответить
как неожиданно
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22.10.2020 11:35 Ответить
Ну не проблемма для государства все это прекратить!!!!! Если только воры и не есть государство!!!!! Увольтесь все- и зовите Американцев!!!!
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22.10.2020 11:54 Ответить
на нижнем скрине ци рукы ничого не кралы
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22.10.2020 12:00 Ответить
Недавно розмовляв з товаришем-фермером. Так у нього відрізали через електронну систему два гектари. І не дивлячись на паперові документи він нічого не може через суди вирішити. Викупив у приватних осіб їх приватні володіння з загальною площею землі в 1 гектар, так сільрада провела рішення про вилучення у нього і цієї землі. Ось тобі і вся "земельна рехворма". Більше тяганини по судах ніж малого фермерства і ніякого реального захисту приватної власності, на всіх рівнях.
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22.10.2020 12:10 Ответить
А зараз, ті хто тріпається про закордонного інвестора розкажіть їм, як буде захищатися їх бізнес, коли власні громадяни не мають гарантій захисту свого.
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22.10.2020 12:13 Ответить
 
 