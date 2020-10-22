Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в сфере земельных отношений, организованную бывшими руководителями и действующими лицами ГУ Госгеокадастра в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, экс-чиновники организовали противоправную схему для вывода в частную собственность коммерсантов земельных участков сельскохозяйственного назначения.

При "помощи" экс-подчиненных организаторы подыскивали клиентам свободные земельные участки. Затем через подконтрольную фирму-лицензиата они изготавливали необходимую техническую документацию. Злоумышленники "гарантировали" бизнесменам беспрепятственное рассмотрение и согласование в Госгеокадастре документации на право пользования, получения в аренду или изменение целевого назначения земельных участков.

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства 600 тыс. гривен у местного коммерсанта за выделение 28 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Правоохранители задержали одного из фигурантов в центре Запорожья во время получения части средств в размере 440 тыс. гривен.

В ходе обысков в помещениях фигурантов изъяты черновые записи, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, которые будут приобщены к материалам дела.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УКУ решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к сделке, в том числе должностных лиц Госгеокадастра.

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