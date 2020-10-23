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аеропорт (684) Бориспіль (448) СБУ (10002)

На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила заподіяння мільйонних збитків державі під час будівництва об'єктів інфраструктури міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, топменеджер аеропорту "Бориспіль" організував "схему" на закупівлю послуг з капітального будівництва об'єктів інфраструктури.

"Під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи.

"Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок", - зазначили в СБУ.

На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 01
На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 02
На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 03
На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 04
На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 05
На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 06
На будівництві Борисполя розпиляли 37 мільйонів, - СБУ 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Твари.
В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
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23.10.2020 02:10
+9
Цікаво, а скільки розпилять бабла на так званому "Великому будівництві"???
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23.10.2020 04:17
+9
Точно ! Особливо ЗАРАЗ,при зеленій мерзоті !
Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 504
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23.10.2020 08:00
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23.10.2020 01:59 Відповісти
Твари.
В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
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23.10.2020 02:10 Відповісти
Точно ! Особливо ЗАРАЗ,при зеленій мерзоті !
Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 504
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23.10.2020 08:00 Відповісти
по прикидкам, если стоимость лечения взять 30000 то где то 20 см.дороги.
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26.10.2020 14:22 Відповісти
Год назад обещали реформировать СБУ, чтобы они занимались только гос безопасностью, а не всем тем что захочет президент. Но Зеленский же не лох чтобы лишать себя такого удобного инструмента для узурпации власти. Лохи те кто ему поверил.

"Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
1.СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
2.Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским."
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23.10.2020 03:19 Відповісти
Если бы расследовало НАБУ, то еще лет десять шло бы следствие, и нашли на 10-12 тысяч гривень закупку канцтоваров по ценам выше средних.
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23.10.2020 05:38 Відповісти
А в данном случае, сколько найдут?
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23.10.2020 09:23 Відповісти
Смотря как и кто будет искать. От 80 до 140 млн украдено. Работали "профи".
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23.10.2020 09:49 Відповісти
В твоем утверждениии говорится"что если бы расследовало НАБУ, нашли бы 10 -15 тысяч..." Значит ты уверен, что тот, кто расследует сейчас найдет больше 15 тысяч? Но ты начинаешь что то невнятное-"в зависимости кто расследовать будет..". Так уже расследует СБУ.
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23.10.2020 11:42 Відповісти
"Дядя Петя, ты - дурак?" Ваши умозаключения основаны на ваших собственных больных фантазиях. Тут ничего не объяснишь.
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23.10.2020 12:12 Відповісти
Простой вопрос, недурак, как много в Борисполе найдет СБУ, по сравненю с"10-15 тысячами", которые там нашо бы, по твоим утверждениям НАБУ?
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23.10.2020 14:04 Відповісти
Да, тяжелый случай... По буквам: "Если бы расследовало НАБУ, то еще лет десять шло бы следствие, и нашли на 10-12 тысяч гривень закупку канцтоваров по ценам выше средних",
то есть я писал и утверждаю, что импотентное НАБУ нашло бы "неправильно купленные скрепки", а десятки миллионов не увидело бы.
Надо же vismavista быть таким идиотом... Редкий случай, но бывает.
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23.10.2020 14:09 Відповісти
Не пружить хвост, ибецил, отвалится! Повторяю вопрос для тупоумых:
"Простой вопрос, недурак, как много в Борисполе найдет СБУ, по сравненю с"10-15 тысячами", которые там нашо бы, по твоим утверждениям НАБУ?" Перечитай два раза.Если по прежнему не дойдет, перечитай третий. После этого только зеленка по флакону, три раза в день.
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23.10.2020 15:02 Відповісти
Да успокойтесь, все уже убедились, глупость - это ваше клеймо.
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23.10.2020 15:04 Відповісти
Ты не оовечаешь на вопросы,имбецил.
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23.10.2020 15:09 Відповісти
За НАБУ и ВАКС стоят американцы и европейцы. За ГПУ СБУ ДБР стоят украинские коррупционеры которые десятилетиями изображали бурную деятельность, но в итоге загнали Украину еще в большую коррупцию.
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23.10.2020 10:59 Відповісти
Согласитесь, странно, что стоят американцы и европейцы, а результат нулевой. Нулевой.
Как такое может быть?
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23.10.2020 11:30 Відповісти
Вся эта система недавно начала полноценно работать. Из того что слышал, судье дали 9 лет, поймали чиновников на взятке 6$ млн. Такого раньше не было.
По сумасшедшему давлению со всех сторон на НАБУ и ВАКС, видно что это серьезная опасность для всех коррупционеров.
Борьба с коррупцией это долгий путь реформ при помощи западных экспертов. Иначе опять будет много популизма и скандалов, а глобально ничего не изменится.
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23.10.2020 11:53 Відповісти
Недавно? Вчера? Год, два, три? "Гора родила мышь". Из того, что знаю не понаслышке, там набран такой же сброд, в НАБУ не хватает элементарного менеджмента, какие уж тут результаты. Нужна полная перезагрузка, сделанные расходы выброшены на ветер.
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23.10.2020 12:14 Відповісти
В борьбе с коррупцией надо прислушиваться к мнению Запада. Точка. Иначе наши коррупционеры нас опять разведут. Сейчас Запад против этих подозрительных движений со стороны Зекоманды.
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23.10.2020 12:25 Відповісти
Распил в "Борисполе". Зря Цензор повелся на очередную пустышку СБУ и подыгрывает ей громким заголовком. Судя по фотографиям Борисполь не распилен, а 37 миллионов гривен распила на обьектах такого масштаба (см.фото) вызовут презрение даже у прораба средней руки. Предвыборное ЗЕ-СБУшное сотрясание воздуха, которое не дойдет до суда, но возможно пополнит карманы не брезгующих мелочью "контрразведчиков" на сдачу от этих 37 миллионов
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23.10.2020 04:14 Відповісти
Глупости. На Борисполи распилили нораздо больше, 37 это то, что можно доказать и довести до суда, если адвокаты бабы Бени и продажные судьи не развалят, что вероятнее. Стадион Олимпийский помните？ Там все тоже шито белыми нитками, но генподрядчик оикцпился от СБУ и живет припеваючи.
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23.10.2020 05:35 Відповісти
Ты бы мас=тчасть подучил для начала. Как раз Беня и его адвокаты заинтересованы найти какой-нибудь "распил" в Борисполе, после того как Бениного управляюшего вышвырнули из Борисполя сломали монополию Бени на аэропорт. Беня хочет вернуть все взад.
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23.10.2020 10:03 Відповісти
Мне эти расклады ни к чему. Украли? Должны отвечать.
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23.10.2020 10:26 Відповісти
расклад такой что "украли" говорят воры по поручению главного вора, поэтому это вранье.
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23.10.2020 10:39 Відповісти
То есть, слив десятков миллионов на фирмы-однодневки=конвертационные центры, найденные записи расчетов (БН оплаты и возвраты нала), печати фиктивных фирм (чтобы можно было и позже подправлять документы - тоже происки злой бабы Бени? И это еще не отслежена вся цепочка подрядчиков, поставщиков, посредников... Там, по слухам, конвертировали все и много. И, что еще более странно, служба заказчика не видела в упор завышение стоимости материалов, приписки в обьемах, подписание актов за НЕвыполненные работы.
Реконструкция велась за бюджетные деньги, верно?
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23.10.2020 11:34 Відповісти
Где ты это вычитал? СБУ пишет про "фирмы имеющие признаки фиктивности" - это ни о чем. Признаки к делу не пришьешь. Это просто слова.
А с учетом того что СБУ не имеет права этим заниматься и это выглядит как политический заказ, то доверия к словам СБУ нет.
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23.10.2020 11:40 Відповісти
"фирмы имеющие признаки фиктивности" - у нас законодательно НЕЛЬЗЯ наказать за конвертационные центры. В судах разваливаются все дела из-за "недоказуемости". Проверяют фиктивную фирму, получившую десятки миллионов "за выполненные работы по подряду" и не имевшую в штате ни одного рабочего, а работы - вот они, выполнены. Адвокаты нагло ухмыляются, судьи понимающе принимают решения: "в иске отказать".
Потому все (!) компании Украины имеют дело с конвертаторами, Зализныця покупает у них несуществующие рельсы, опоры, провода; строительные компании Киева и Украины выполняют "подрядные работы"; промпредприятия - сырье и материалы, услуги перевозок. Если бы власть хотела, то доходная часть бюджета могла бы быть удвоена, но... Пока что пополняются карманы этой самой власти и "правоохранительных" органов.
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23.10.2020 12:23 Відповісти
Цікаво, а скільки розпилять бабла на так званому "Великому будівництві"???
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23.10.2020 04:17 Відповісти
37 миллиардов
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23.10.2020 07:24 Відповісти
При клоуні крадуть не менше аніж при баризі......
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23.10.2020 04:18 Відповісти
А кто такой барыга？
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23.10.2020 05:39 Відповісти
ДаЙОшь про строительство дорог, а хотя бы и на херсонщинею. Куда тока менты смотрят
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23.10.2020 04:21 Відповісти
Все хотят урвать побольше пока есть возможность. Неизвестно что будет со страной на следующий день. Как в рашке в 90-х, хапнуть и смыться на Запад.
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23.10.2020 05:05 Відповісти
...хапнуть и смыться на Запад.

В смысле в Канаду? На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3524
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23.10.2020 06:17 Відповісти
Зеленого от зависти наверное плющит На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 8415. Короче, даешь Олимпиаду !
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23.10.2020 06:17 Відповісти
Учись нарко-клоун, как пилить На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 2353. Тоже станешь монархом
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23.10.2020 06:22 Відповісти
А это коррупция в особо крупных размерах или так - мелочь по карманам натырили?
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23.10.2020 06:23 Відповісти
Я могу быть министром люстрации если поддержите на Газели без катализатора с выхлопом в фургон
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23.10.2020 06:29 Відповісти
Сверху вниз 5 фотка ....Ремонт аля колхоз и такие бабки прокручивают ..Особенно розетки по СНИПу 1971 года на метр от пола
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23.10.2020 06:40 Відповісти
розетка ваще капец....
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23.10.2020 09:33 Відповісти
На вертолёты авакову дали денег а тут всех так сразу осенило, что могут обмануть. Ну так если не контролировать так и обманут. Пусть делает НО прозрачно и ОТКРЫТО . Доверие такая вещь, что не просто так приходит.
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23.10.2020 08:12 Відповісти
Чекаємо на взяття під варту топ-менеджера і випуск його нашим самим гуманним судом під заставу в 600 тищ грн.
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23.10.2020 08:36 Відповісти
Интересно на какую ветровую нагрузку рассчитана красивая крыша на последнем фото?
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23.10.2020 08:37 Відповісти
а она не на нагрузку рассчитана...
она рассчитана по остаточному принципу в смете))) на шо хватило
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23.10.2020 09:34 Відповісти
Ну и дальнейшие действия? Понять, простить и отпустить..... Итог очевиден!!!
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23.10.2020 09:33 Відповісти
І снова вінавати папєрєднікі. Класика. А сбу не бажає порити у документації про витрачання бюджетних коштів часів Януковича чи Кучми?
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23.10.2020 09:48 Відповісти
Нет. При Яныке Борисполь управлялся людьми Коломойского, которые не пускали туда конкурентов и тем более лоукостеров. Поэтому СБУ не будет расследовать тот период.
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23.10.2020 10:09 Відповісти
а кто руководил Борисполем в 2017-18 гг. ? Чьи люди?
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23.10.2020 12:24 Відповісти
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 839
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23.10.2020 10:04 Відповісти
При Порошенко управляющего Борисполем, поставленного Коломойским, убрали, монополию Коломойского ликвидировали, в Борисполь завели лоукостеров.
Сейчас у Бени есть возможность отыграть все "взад". Поэтому и СБУ, вопреки всем заявлениямм что они не будут заниматься экономическими делами, взялось и "нашло" этот "распил". Теперь у Бени есть возможность убрать руководство Борисполя и опять поставить своих людей.
Поэтому то что происходит - это заказуха от Бени.
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23.10.2020 10:07 Відповісти
Айайайай🤦🏻‍♂️ На дорогах в ДЕНЬ больше пилится в разы. Клоунада)
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23.10.2020 10:15 Відповісти
рябикин в своём стиле.
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23.10.2020 14:27 Відповісти
Зелене лайно за те вже когось посадило
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24.10.2020 12:06 Відповісти
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6075
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24.10.2020 13:11 Відповісти
Та невже,когось посадять?!...Не думаю..
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25.10.2020 11:55 Відповісти
 
 