На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила заподіяння мільйонних збитків державі під час будівництва об'єктів інфраструктури міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, топменеджер аеропорту "Бориспіль" організував "схему" на закупівлю послуг з капітального будівництва об'єктів інфраструктури.

"Під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Один долар, вкладений у Дніпропетровський аеропорт, принесе три у бюджет області", - голова ОДА Бондаренко

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи.

"Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок", - зазначили в СБУ.













