На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж
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СБУ викрила заподіяння мільйонних збитків державі під час будівництва об'єктів інфраструктури міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, топменеджер аеропорту "Бориспіль" організував "схему" на закупівлю послуг з капітального будівництва об'єктів інфраструктури.
"Під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.
Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи.
"Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок", - зазначили в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
"Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
1.СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
2.Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским."
то есть я писал и утверждаю, что импотентное НАБУ нашло бы "неправильно купленные скрепки", а десятки миллионов не увидело бы.
Надо же vismavista быть таким идиотом... Редкий случай, но бывает.
"Простой вопрос, недурак, как много в Борисполе найдет СБУ, по сравненю с"10-15 тысячами", которые там нашо бы, по твоим утверждениям НАБУ?" Перечитай два раза.Если по прежнему не дойдет, перечитай третий. После этого только зеленка по флакону, три раза в день.
Как такое может быть?
По сумасшедшему давлению со всех сторон на НАБУ и ВАКС, видно что это серьезная опасность для всех коррупционеров.
Борьба с коррупцией это долгий путь реформ при помощи западных экспертов. Иначе опять будет много популизма и скандалов, а глобально ничего не изменится.
Реконструкция велась за бюджетные деньги, верно?
А с учетом того что СБУ не имеет права этим заниматься и это выглядит как политический заказ, то доверия к словам СБУ нет.
Потому все (!) компании Украины имеют дело с конвертаторами, Зализныця покупает у них несуществующие рельсы, опоры, провода; строительные компании Киева и Украины выполняют "подрядные работы"; промпредприятия - сырье и материалы, услуги перевозок. Если бы власть хотела, то доходная часть бюджета могла бы быть удвоена, но... Пока что пополняются карманы этой самой власти и "правоохранительных" органов.
В смысле в Канаду?
она рассчитана по остаточному принципу в смете))) на шо хватило
Сейчас у Бени есть возможность отыграть все "взад". Поэтому и СБУ, вопреки всем заявлениямм что они не будут заниматься экономическими делами, взялось и "нашло" этот "распил". Теперь у Бени есть возможность убрать руководство Борисполя и опять поставить своих людей.
Поэтому то что происходит - это заказуха от Бени.