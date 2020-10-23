Від агресії Росії постраждали 9,5 млн українців, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що 9,5 млн громадян України постраждали через агресію Російської Федерації і 14 тис. українців позбулися життя внаслідок війни на Донбасі.

Про це сказав Резніков на Спеціальному київському безпековому форумі 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні 9,5 млн громадян України постраждали через дії РФ. Через цю війну так чи інакше пройшло вже близько 7 млн ​​українців - саме стільки громадян проживали в Донецькій і Луганській області до початку цього військового конфлікту. Близько половини жителів Донецької і Луганської області перебувають далеко від своїх власних будинків, своєї землі, тому що змушені були тікати від цієї війни", - сказав Рєзніков.

За його словами, близько 2,5 млн громадян України є жертвами окупації в Криму, а ті, хто залишилися там, страждають від релігійних, політичних, національних утисків.

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"На сьогодні, по суті, всі громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію лише в окупованому Донбасі, і в Криму, за нашими даними, це торкнулося 90% населення", - пояснив Резніков.

За його словами, учасниками бойових дій в Україні стали близько 420 тис. громадян.

"За нашою інформацією, тільки на територіях, які ми контролюємо, як уряд, сьогодні 14 тис. українців вже загинули в цій війні", - додав віцепрем'єр.

Економічні втрати також є численними, вказав Резніков. Він нагадав, що експерт Atlantic Council Андерс Аслунд оцінив обсяг втрат від російської агресії в Криму і на Донбасі в майже $100 млрд, а Віденський інститут економічних досліджень підрахував, що на мінімальне відновлення Донбасу знадобиться $21-22 млрд. Віцепрем'єр повідомив, що єдиним варіантом здійснення цього завдання є перезапуск економіки, який можуть допомогти здійснити тільки інвестори.

"Подолання наслідків війни триватиме мінімум одне покоління, не менше 25 років після настання миру, після початку деокупації", - підкреслив Резніков.