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Донбасс (26944) Резников (1167)

От агрессии России пострадали 9,5 млн украинцев, - вице-премьер Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

От агрессии России пострадали 9,5 млн украинцев, - вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что 9,5 млн граждан Украины пострадали из-за агрессии Российской Федерации и 14 тыс. украинцев лишились жизни в результате войны на Донбассе.

Об этом сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности 23 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день 9,5 млн граждан Украины пострадали из-за действий РФ. Через эту войну так или иначе прошло уже около 7 млн украинцев - именно столько граждан проживали в Донецкой и Луганской области до начала этого военного вооруженного конфликта. Около половины жителей Донецкой и Луганской области находятся за пределами своих собственных домов, совей земли, потому что вынуждены были убегать от этой войны", - сказал Резников.

По его словам, около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации в Крыму, а те, кто остались там, страдают от религиозных, политических, национальных притеснений.

"На сегодняшний день, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию только в оккупированном Донбассе, и в Крыму, по нашим данным, это коснулось 90% населения", - пояснил Резников.

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По его словам, участниками военных действий в Украине стали около 420 тыс. граждан.

"По нашей информации, только на территориях, которые мы контролируем, как правительство, сегодня 14 тыс. украинцев уже погибли в этой войне", - добавил вице-премьер.

Экономические потери также являются многочисленными, указал Резников. Он напомнил, что эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд оценил объем потерь от российской агрессии в Крыму и на Донбассе в почти $100 млрд, а Венский институт экономических исследований подсчитал, что на минимальное восстановление Донбасса понадобится $21-22 млрд. Вице-премьер сообщил, что единственным вариантом осуществления этой задачи является перезапуск экономики, который могут помочь осуществить только инвесторы.

"Преодоление последствий войны будет продолжаться минимум одно поколение, не менее 25 лет после наступления мира, после начала деоккупации", - подчеркнул Резников.

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хохлы, давайте к нам, русским людям! От агрессии России пострадали 9,5 млн украинцев, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 8791

От агрессии России пострадали 9,5 млн украинцев, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1981
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23.10.2020 17:29 Ответить
Мы один народ с украинцамиВід агресії Росії постраждали 9,5 млн українців, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 2779 Від агресії Росії постраждали 9,5 млн українців, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 7169.
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23.10.2020 19:08 Ответить
россия хотела разбавить стремительно исламизирующийся национальный состав 40 миллионами украинского населения, получилось хапнуть только 2 миллиона крымчан, 5 миллионов донбасян, на подходе 10 миллионов беларусов

От агрессии России пострадали 9,5 млн украинцев, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 2780
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23.10.2020 17:31 Ответить
Румынов московской Орде ещё нужно подогнать Від агресії Росії постраждали 9,5 млн українців, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 7354
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23.10.2020 19:10 Ответить
захваченное население будет размазано по рассее, как вывозят донбасян, взамен приедут российские военные и менты, как это делается в крыму
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23.10.2020 17:33 Ответить
нєєє, онє только на гастроль, але щоб геть поставати москвинами - та за ково ві іх дєржалі..!

Від агресії Росії постраждали 9,5 млн українців, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 8298
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23.10.2020 18:03 Ответить
То есть,остальная часть Украины только в выигрыше осталась?Мне "нравится" такое заявление.
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23.10.2020 19:41 Ответить
Але винуватих так і не знайшли.
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24.10.2020 06:48 Ответить
 
 