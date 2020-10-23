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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На Донбасс надвигается экологическая катастрофа и радиационное загрязнение, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбасс надвигается экологическая катастрофа и радиационное загрязнение, - Резников

Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии относительно проведения мониторинговой миссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Киевского форума по безопасности.

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, взрывов боеприпасов и минировния - там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", - рассказал министр.

Резников также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других шахт, и это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе не только на Донбассе, но и в Ростовской области РФ.

"Я обратился к МАГАТЭ о проведении экспертизы, мониторинговой миссии. На сегодняшний день вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, пока открыт. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением", подытожил Резников.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Ми в курсі. Тому 5 років і говорили про те, що фуйло ЗАБОВ'ЯЗАНЕ не лише звалити з нашої землі, а й виплатити репарації за руйнування.
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23.10.2020 16:55
+5
Шо значит "якобы"? Еще, по-моему, в 2017 звери затопили старые шахты, в которых при совке производились подземные испытания ядерных боеприпасов, т.е., угроза радиоактивного заражения подземных вод вовсе не иллюзорная.
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23.10.2020 16:55
+2
Ничего плохого не вижу.
Мы получим деньги да ещё и сепаров макнём лицом в грязь лишний раз.
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23.10.2020 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Снова будем деньги выпрашивать у мирового сообщества якобы из-за ядерного загрязнения.
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23.10.2020 16:47 Ответить
Ничего плохого не вижу.
Мы получим деньги да ещё и сепаров макнём лицом в грязь лишний раз.
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23.10.2020 16:50 Ответить
Шо значит "якобы"? Еще, по-моему, в 2017 звери затопили старые шахты, в которых при совке производились подземные испытания ядерных боеприпасов, т.е., угроза радиоактивного заражения подземных вод вовсе не иллюзорная.
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23.10.2020 16:55 Ответить
А що ж ви хотіли? В асфальт же треба щось закатувать?!!
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23.10.2020 16:51 Ответить
Ми в курсі. Тому 5 років і говорили про те, що фуйло ЗАБОВ'ЯЗАНЕ не лише звалити з нашої землі, а й виплатити репарації за руйнування.
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23.10.2020 16:55 Ответить
- По горизонталі: п"ять букв "...экологическая катастрофа и радиационное загрязнение"???

- росія!
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23.10.2020 16:57 Ответить



Иосиф Пиночет

@Jose_Pinoche


На территории бывшего совка невозможно без *********** и издевательства.
Много лет назад я вернулся со срочной службы домой, а через неделю пришло приглашение устроиться вертухаем на зону.
Письмо порвал и сжег. Вчера пришла смс: приходите служить по контракту в #роа.
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23.10.2020 17:09 Ответить
не надвигается,а из обесточенных и разграбленных шахт выливается...ордловская самодельная катастрофа.
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23.10.2020 16:59 Ответить
нит надвегается благополучие рузьке мира, украли у меня два года жизни и думаете вам так пройдет? а х.й вам не мясо?
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23.10.2020 17:02 Ответить
Были там умственные мутанты (имеется в виду вата), будут теперь и физические.
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23.10.2020 17:04 Ответить


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 30 сент.

Вчера был в гостях у друга.
Весь Советский район Макеевки до сих пор обсуждает пожар в пос. Новый свет.
Жаль, что необучаемые дебилы не могут увязать причину и последствия. Каждый день жгут костры, даже рядом с трубами газопровода.
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23.10.2020 17:08 Ответить
надвигается...про этот стеклянный шар под землёй теперь модно байки травить
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23.10.2020 17:06 Ответить
как раз хорошо, абизяны сами передохнут, а те шо не сдохнут дадут уродское потомство для будущих путинцев-*********.
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23.10.2020 17:09 Ответить
Краще б їм еволюціонувати
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23.10.2020 17:14 Ответить
в сша заявили, что не станут испытывать российскую вакцину даже на обезьянах
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23.10.2020 17:29 Ответить
та она уже 6 лет надвигается и никак не надвинется. Поскорей бы уже.
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23.10.2020 17:20 Ответить
А как же быть с "путин памаги"
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23.10.2020 17:27 Ответить
А хто їм виноватий, вперед до духовних скрепів в ерефію, згадайте як кидались під українські танки і бтри у 2014 та захищали руцький мір з гіркіними і моторолами. Шкода українців, але не руцький мір, хай тече водичка уранова до Ростова, а ще б трубопровід туди провести, хоча і там українці, правда тепер вони усі зрусифіковані (колишні землі українські).
Дивно, ракети з ядерними боєголовками віддали, меморандум підписали, а за уранові шахти забули, лише тепер згадали. Тому і ПТХ ніколи не думав цю частину країни хапанути, а хіба виторговував політичні дивіденди, а ще щоб забули українці про Крим. Він не збирається зі своєю бандою ватажків ДНР-ЛНР взагалі що небудь відновлювати, а у стратегії РФ -впарити Україні ще одну екологічну катастрофу помимо Чорнобиля. Думай Зе-команда, це не дупами махати різним велюрам у відосиках і не грати "пістолем" на роялі.
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23.10.2020 17:29 Ответить
Катастрофа-естественное состояние рашистов. Не надо им сочувствовать. Им в этом во всем очень хорошо.
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23.10.2020 17:42 Ответить
Кожному своє. Кримчанам - каміння з неба, цим - радіація. Нехай мутують в коней Пжервальського.
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23.10.2020 18:34 Ответить
А кто им виноват? Не жалко.
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23.10.2020 18:36 Ответить
Животина мрет по чем зря. А этим упырям двуногим только дай повоевать. И главное что каждый урод, хочет жить и портить жизнь другим. ай бесполезно.
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23.10.2020 19:03 Ответить
Выражаю свою полную и серьезную обеспокоенность.
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23.10.2020 19:15 Ответить
А по моему всё это элементы запугивания населения Украины, с целью выделения огромного финансирования неизвестно на что и куда? Ведь фактов радиозагрязнения вод и территории на Даубассе нет? НЕТ! Значит это очередное враньё слуг Зеленского и его банды!! Пример: нашего Чернобыля, говорит о том, что через 30-40 лет, там спокойно можно жить!! Только вот кому- то ОЧЕНЬ не хочется возвращать в чернобыльскую зону бывших жителей!! Вопрос почему??? А ...ЗЕМЛЯ..??!!! Это огромнейший кусок пирога в триллионы долларов. И когда разрешат там официально всем грешным людям жить, свободной земли там уже не будет!! Всё будет скуплено заранее, зеленскими, порошенками, ахметовыми. рабиновичами Новинскими, мертведчуками, лукашами, королевскими и прочими шоблами -олигархами!!... А что до шахт Даунбасса, то чем больше их затопят тем лучше!! Меньше будет спекуляций и воровства в этом вопросе!!? Меньше будет шахтёров-дотационников на шее народа Украины!! Купим уголь в Польше! Качественнеее и дешевле!! А к тому времени, когда мы вернём Даунбасс (Через 35-50 лет), вопрос шахтёров-дотационников вообще исчезнет сам собой и будет неактуален!!
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24.10.2020 10:29 Ответить
 
 