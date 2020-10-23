На Донбасс надвигается экологическая катастрофа и радиационное загрязнение, - Резников
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Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии относительно проведения мониторинговой миссии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Киевского форума по безопасности.
"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, взрывов боеприпасов и минировния - там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", - рассказал министр.
Резников также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других шахт, и это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе не только на Донбассе, но и в Ростовской области РФ.
"Я обратился к МАГАТЭ о проведении экспертизы, мониторинговой миссии. На сегодняшний день вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, пока открыт. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением", подытожил Резников.
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Мы получим деньги да ещё и сепаров макнём лицом в грязь лишний раз.
- росія!
Иосиф Пиночет
@Jose_Pinoche
На территории бывшего совка невозможно без *********** и издевательства.
Много лет назад я вернулся со срочной службы домой, а через неделю пришло приглашение устроиться вертухаем на зону.
Письмо порвал и сжег. Вчера пришла смс: приходите служить по контракту в #роа.
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 30 сент.
Вчера был в гостях у друга.
Весь Советский район Макеевки до сих пор обсуждает пожар в пос. Новый свет.
Жаль, что необучаемые дебилы не могут увязать причину и последствия. Каждый день жгут костры, даже рядом с трубами газопровода.
Дивно, ракети з ядерними боєголовками віддали, меморандум підписали, а за уранові шахти забули, лише тепер згадали. Тому і ПТХ ніколи не думав цю частину країни хапанути, а хіба виторговував політичні дивіденди, а ще щоб забули українці про Крим. Він не збирається зі своєю бандою ватажків ДНР-ЛНР взагалі що небудь відновлювати, а у стратегії РФ -впарити Україні ще одну екологічну катастрофу помимо Чорнобиля. Думай Зе-команда, це не дупами махати різним велюрам у відосиках і не грати "пістолем" на роялі.