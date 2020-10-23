На Донбас насувається екологічна катастрофа і радіаційне забруднення, - Резніков
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Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення. Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Київського безпекового форуму.
"Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Не тільки через забруднення повітря, ґрунту, вибухів боєприпасів і мінування - там присутнє і ядерне забруднення. Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз на окупованих територіях, радянська влада здійснила ядерний вибух 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації в ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить у горизонт питної води", - розповів міністр.
Резніков також зазначив, що припинено відкачку води з декількох десятків інших шахт, і це вже через кілька місяців призведе до екологічної катастрофи не тільки на Донбасі, а й у Ростовській області РФ.
"Я звернувся до МАГАТЕ про проведення експертизи, моніторингової місії. На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я сподіваюся, що спостерігачі таки потраплять туди і зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням", підсумував Резніков.
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Мы получим деньги да ещё и сепаров макнём лицом в грязь лишний раз.
- росія!
Иосиф Пиночет
@Jose_Pinoche
На территории бывшего совка невозможно без *********** и издевательства.
Много лет назад я вернулся со срочной службы домой, а через неделю пришло приглашение устроиться вертухаем на зону.
Письмо порвал и сжег. Вчера пришла смс: приходите служить по контракту в #роа.
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 30 сент.
Вчера был в гостях у друга.
Весь Советский район Макеевки до сих пор обсуждает пожар в пос. Новый свет.
Жаль, что необучаемые дебилы не могут увязать причину и последствия. Каждый день жгут костры, даже рядом с трубами газопровода.
Дивно, ракети з ядерними боєголовками віддали, меморандум підписали, а за уранові шахти забули, лише тепер згадали. Тому і ПТХ ніколи не думав цю частину країни хапанути, а хіба виторговував політичні дивіденди, а ще щоб забули українці про Крим. Він не збирається зі своєю бандою ватажків ДНР-ЛНР взагалі що небудь відновлювати, а у стратегії РФ -впарити Україні ще одну екологічну катастрофу помимо Чорнобиля. Думай Зе-команда, це не дупами махати різним велюрам у відосиках і не грати "пістолем" на роялі.