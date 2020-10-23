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Новини Події Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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На Донбас насувається екологічна катастрофа і радіаційне забруднення, - Резніков

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На Донбас насувається екологічна катастрофа і радіаційне забруднення, - Резніков

Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення. Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Київського безпекового форуму.

"Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Не тільки через забруднення повітря, ґрунту, вибухів боєприпасів і мінування - там присутнє і ядерне забруднення. Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз на окупованих територіях, радянська влада здійснила ядерний вибух 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації в ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить у горизонт питної води", - розповів міністр.

Резніков також зазначив, що припинено відкачку води з декількох десятків інших шахт, і це вже через кілька місяців призведе до екологічної катастрофи не тільки на Донбасі, а й у Ростовській області РФ.

"Я звернувся до МАГАТЕ про проведення експертизи, моніторингової місії. На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я сподіваюся, що спостерігачі таки потраплять туди і зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням", підсумував Резніков.

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Топ коментарі
+9
Ми в курсі. Тому 5 років і говорили про те, що фуйло ЗАБОВ'ЯЗАНЕ не лише звалити з нашої землі, а й виплатити репарації за руйнування.
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23.10.2020 16:55
+5
Шо значит "якобы"? Еще, по-моему, в 2017 звери затопили старые шахты, в которых при совке производились подземные испытания ядерных боеприпасов, т.е., угроза радиоактивного заражения подземных вод вовсе не иллюзорная.
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23.10.2020 16:55
+2
Ничего плохого не вижу.
Мы получим деньги да ещё и сепаров макнём лицом в грязь лишний раз.
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23.10.2020 16:50
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Снова будем деньги выпрашивать у мирового сообщества якобы из-за ядерного загрязнения.
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23.10.2020 16:47 Відповісти
Ничего плохого не вижу.
Мы получим деньги да ещё и сепаров макнём лицом в грязь лишний раз.
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23.10.2020 16:50 Відповісти
Шо значит "якобы"? Еще, по-моему, в 2017 звери затопили старые шахты, в которых при совке производились подземные испытания ядерных боеприпасов, т.е., угроза радиоактивного заражения подземных вод вовсе не иллюзорная.
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23.10.2020 16:55 Відповісти
А що ж ви хотіли? В асфальт же треба щось закатувать?!!
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23.10.2020 16:51 Відповісти
Ми в курсі. Тому 5 років і говорили про те, що фуйло ЗАБОВ'ЯЗАНЕ не лише звалити з нашої землі, а й виплатити репарації за руйнування.
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23.10.2020 16:55 Відповісти
- По горизонталі: п"ять букв "...экологическая катастрофа и радиационное загрязнение"???

- росія!
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23.10.2020 16:57 Відповісти



Иосиф Пиночет

@Jose_Pinoche


На территории бывшего совка невозможно без *********** и издевательства.
Много лет назад я вернулся со срочной службы домой, а через неделю пришло приглашение устроиться вертухаем на зону.
Письмо порвал и сжег. Вчера пришла смс: приходите служить по контракту в #роа.
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23.10.2020 17:09 Відповісти
не надвигается,а из обесточенных и разграбленных шахт выливается...ордловская самодельная катастрофа.
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23.10.2020 16:59 Відповісти
нит надвегается благополучие рузьке мира, украли у меня два года жизни и думаете вам так пройдет? а х.й вам не мясо?
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23.10.2020 17:02 Відповісти
Были там умственные мутанты (имеется в виду вата), будут теперь и физические.
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23.10.2020 17:04 Відповісти


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 30 сент.

Вчера был в гостях у друга.
Весь Советский район Макеевки до сих пор обсуждает пожар в пос. Новый свет.
Жаль, что необучаемые дебилы не могут увязать причину и последствия. Каждый день жгут костры, даже рядом с трубами газопровода.
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23.10.2020 17:08 Відповісти
надвигается...про этот стеклянный шар под землёй теперь модно байки травить
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23.10.2020 17:06 Відповісти
как раз хорошо, абизяны сами передохнут, а те шо не сдохнут дадут уродское потомство для будущих путинцев-*********.
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23.10.2020 17:09 Відповісти
Краще б їм еволюціонувати
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23.10.2020 17:14 Відповісти
в сша заявили, что не станут испытывать российскую вакцину даже на обезьянах
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23.10.2020 17:29 Відповісти
та она уже 6 лет надвигается и никак не надвинется. Поскорей бы уже.
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23.10.2020 17:20 Відповісти
А как же быть с "путин памаги"
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23.10.2020 17:27 Відповісти
А хто їм виноватий, вперед до духовних скрепів в ерефію, згадайте як кидались під українські танки і бтри у 2014 та захищали руцький мір з гіркіними і моторолами. Шкода українців, але не руцький мір, хай тече водичка уранова до Ростова, а ще б трубопровід туди провести, хоча і там українці, правда тепер вони усі зрусифіковані (колишні землі українські).
Дивно, ракети з ядерними боєголовками віддали, меморандум підписали, а за уранові шахти забули, лише тепер згадали. Тому і ПТХ ніколи не думав цю частину країни хапанути, а хіба виторговував політичні дивіденди, а ще щоб забули українці про Крим. Він не збирається зі своєю бандою ватажків ДНР-ЛНР взагалі що небудь відновлювати, а у стратегії РФ -впарити Україні ще одну екологічну катастрофу помимо Чорнобиля. Думай Зе-команда, це не дупами махати різним велюрам у відосиках і не грати "пістолем" на роялі.
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23.10.2020 17:29 Відповісти
Катастрофа-естественное состояние рашистов. Не надо им сочувствовать. Им в этом во всем очень хорошо.
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23.10.2020 17:42 Відповісти
Кожному своє. Кримчанам - каміння з неба, цим - радіація. Нехай мутують в коней Пжервальського.
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23.10.2020 18:34 Відповісти
А кто им виноват? Не жалко.
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23.10.2020 18:36 Відповісти
Животина мрет по чем зря. А этим упырям двуногим только дай повоевать. И главное что каждый урод, хочет жить и портить жизнь другим. ай бесполезно.
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23.10.2020 19:03 Відповісти
Выражаю свою полную и серьезную обеспокоенность.
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23.10.2020 19:15 Відповісти
А по моему всё это элементы запугивания населения Украины, с целью выделения огромного финансирования неизвестно на что и куда? Ведь фактов радиозагрязнения вод и территории на Даубассе нет? НЕТ! Значит это очередное враньё слуг Зеленского и его банды!! Пример: нашего Чернобыля, говорит о том, что через 30-40 лет, там спокойно можно жить!! Только вот кому- то ОЧЕНЬ не хочется возвращать в чернобыльскую зону бывших жителей!! Вопрос почему??? А ...ЗЕМЛЯ..??!!! Это огромнейший кусок пирога в триллионы долларов. И когда разрешат там официально всем грешным людям жить, свободной земли там уже не будет!! Всё будет скуплено заранее, зеленскими, порошенками, ахметовыми. рабиновичами Новинскими, мертведчуками, лукашами, королевскими и прочими шоблами -олигархами!!... А что до шахт Даунбасса, то чем больше их затопят тем лучше!! Меньше будет спекуляций и воровства в этом вопросе!!? Меньше будет шахтёров-дотационников на шее народа Украины!! Купим уголь в Польше! Качественнеее и дешевле!! А к тому времени, когда мы вернём Даунбасс (Через 35-50 лет), вопрос шахтёров-дотационников вообще исчезнет сам собой и будет неактуален!!
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24.10.2020 10:29 Відповісти
 
 