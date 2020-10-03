Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані. ВІДЕО+ФОТО
Наприкінці вересня очевидці повідомили про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, серфери розповідали, що після контакту з водою у них червоніли очі та з'являлося подразнення на шкірі.
Очевидці публікують у соцмережах фотографії морських тварин, які викинулися на берег.
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Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.
Публикация от Ёла (@yola_la) 2 Окт 2020 в 4:37 PDT
У прибережних морських водах у районі пляжу виявили забруднення щодо нафтопродуктів у понад три з половиною рази і у понад два з половиною рази - щодо фенолу. Пізніше в регіональному Міністерстві природи заявили про перевищення вмісту нафтопродуктів і фенолу ще в трьох бухтах Авачинскої затоки.
Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов закликав жителів утриматися від поїздок на узбережжя.
Камчатська міжрайонна природоохоронна прокуратура почала перевірку за фактом забруднення акваторії на Камчатці невстановленим досі джерелом, повідомляє Sakhalin.Info. Російське відділення Грінпіс звернулося в Росприроднагляд, Росспоживнагляд, Міноборони і Генпрокуратуру з вимогою негайно розслідувати причини забруднення і усунути наслідки.
3 жовтня ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах Далекосхідного регіону повідомило, що забруднення води на Камчатському узбережжі викликано витіканням нафтопродуктів із комерційного танкера.
"За попередніми даними, повз пляж прослідував морським шляхом комерційний танкер із течею, яку усунули, але це призвело до розливу нафтопродуктів, що містять фенол. Власника судна наразі не встановлено, ведеться пошук", - заявили у відомстві.
Регіональна Гідрометеослужба провела відбір проб води. Результати аналізів будуть готові 5 жовтня.
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в большинстве случаев сравнение явно не в пользу паРаши,а города,части городов в самой рашке более-менее приличных и интересны лишь там,где присутствовали иностранные зодчие и архитекторы,за очень редким исключением.
https://www.youtube.com/watch?v=AoZln_TY4ts&feature=emb_logo
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ЭТО ПИСССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !. .
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. /Ф.Тютчев/
Когда русский говорит о боге, он всегда чешет задницу. В.С. Белинский.http://www.wisdoms.one/aforizmi_fedor_tytchev.html
C2H8N2 (демитилгидразин)-
откуда появился фенол и н е ф т ь.
А , б экологи (вопрос).
Автоцистерна-заправщик ракетным топливом ЗАЦ-1 (15Г95) с тягачом МАЗ-537Д в Украине.
04.10.2020 13:01
13Глава Камчатки раскритиковал работу местного Росприроднадзора
законную выборную Думу разогнали, царя убили, казну присвоили и устроили свой
хуцпоманский Красный террор с ГУЛАГОМ и тремя Голодоморами.
Кухарка Циля показала умение управлять.
Пора ставить вопрос о международном контроле за опасными технологиями
на территории, захваченной кремлёвским режимом.
Они даже кровные родственники.
250 килограммов важного груза с острова направлены на экстренное исследование в Москву
И он красиво светится в темноте.
И открывать доступ для мониторинга опасных объектов.
https://www.kamchatka.kp.ru/incidents/ ПРОИСШЕСТВИЯ 4 октября 2020 11:25«Прошел по пляжу на Камчатке 4 километра - ни желтой воды, ни запаха, ни мертвых животных» Популярный блогер Всеволод Пуля .... ВОТ ОН КОЦАПИХТАМНЕТ ДЛЯ КОКЦАПОВ -
и мониторят всё спектрометрами.
https://www.youtube.com/watch?v=XjfRnJmSnoo
Усе лопушком да газетенкой Завтра пользуешься, да, кацапсина убогая?))
https://youtu.be/9w85GOAjx5A
https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://twitter.com/novosyolov @novosyolov https://twitter.com/novosyolov/status/1312390826111238147 3 окт.
Увидел фото Greenpeace, на котором отрава выливается в океан из реки Налычева.
Порылся в документах Минприроды, лежащих в отрытом доступе.
Выяснил, что на реке Мутнушка, которая впадает в реку Налычева, стоит законсервированный полигон захоронения ядохимикатов Козельский
Так как промышленных объектов на Камчатке нет, то это скорее всего утечка гептила с военного полигона, причем в огромных количествах.
Однако местные жители и экологи не поверили в эту версию.
Дело в том, что Халактырский пляж, где и https://replyua.net/putin/226092-masshtabnaya-tragediya-na-beregu-kamchatki-obnaruzhili-tysyach-pogibshih-morskih-zhivotnyh.html были обнаружены трупы животных , тянется на 30 км вдоль океана, и если предположить, что причиной гибели стали именно нефтепродукты, то в этом случае в воду должны были попасть сотни тонн, поэтому эту версию экологи отбрасывают.
Они уверены в том, что произошел выброс ядохимикатов. Вблизи побережья находятся бухты с кораблями ВМФ, танковый полигон, полигоны других видов войск, а также полигон с химикатами и пестицидами Козельский. Он пока что и вызывает большинство опасений. Последние сорок лет в этом месте хранится около 100 тонн смертельно опасных веществ. Все они остались в наследство от сельхозснабжения СССР.
Еще несколько лет назад эту проблему рассматривали на государственном уровне, и многие экологи говорили, что полигон представляет смертельную опасность для морских обитателей, а также для экологии региона в целом. Власти обещали законсервировать полигон, но это так и осталось на бумаге. Напомним, что пострадали не только животные, но и местные жители. Они жаловались на покраснение кожи и на опухоль глаз.
https://replyua.net/putin/226310-eto-tochno-ne-razliv-nefteproduktov-ekologi-nazvali-istinnuyu-prichinu-katastrofy-na-kamchatke.html