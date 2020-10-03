Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані. ВІДЕО+ФОТО

Наприкінці вересня очевидці повідомили про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, серфери розповідали, що після контакту з водою у них червоніли очі та з'являлося подразнення на шкірі.

Очевидці публікують у соцмережах фотографії морських тварин, які викинулися на берег.

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У прибережних морських водах у районі пляжу виявили забруднення щодо нафтопродуктів у понад три з половиною рази і у понад два з половиною рази - щодо фенолу. Пізніше в регіональному Міністерстві природи заявили про перевищення вмісту нафтопродуктів і фенолу ще в трьох бухтах Авачинскої затоки.

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов закликав жителів утриматися від поїздок на узбережжя.

Камчатська міжрайонна природоохоронна прокуратура почала перевірку за фактом забруднення акваторії на Камчатці невстановленим досі джерелом, повідомляє Sakhalin.Info. Російське відділення Грінпіс звернулося в Росприроднагляд, Росспоживнагляд, Міноборони і Генпрокуратуру з вимогою негайно розслідувати причини забруднення і усунути наслідки.

3 жовтня ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах Далекосхідного регіону повідомило, що забруднення води на Камчатському узбережжі викликано витіканням нафтопродуктів із комерційного танкера.

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"За попередніми даними, повз пляж прослідував морським шляхом комерційний танкер із течею, яку усунули, але це призвело до розливу нафтопродуктів, що містять фенол. Власника судна наразі не встановлено, ведеться пошук", - заявили у відомстві.

Регіональна Гідрометеослужба провела відбір проб води. Результати аналізів будуть готові 5 жовтня.