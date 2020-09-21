У Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, - Абрамовський

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що в Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, при цьому засмічення моря починається з річок.

За його словами, берег Дніпра вкрай засмічений пластиковими пляшками, пакетами і залишками одягу.

Відходи скидаються прямо на берег головної водної артерії країни. Особливо загрозливими є масштаби засмічення транскордонних річок. Після повеней на Закарпатті тонни відходів, більшість із яких пластик, через річку Тиса потрапляють в ЄС. Цього року, після обстеження узбережжя, тільки в басейні Тиси було виявлено 45 несанкціонованих звалищ.

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