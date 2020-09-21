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У Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, - Абрамовський

У Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, - Абрамовський

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що в Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, при цьому засмічення моря починається з річок.

За його словами, берег Дніпра вкрай засмічений пластиковими пляшками, пакетами і залишками одягу.

Відходи скидаються прямо на берег головної водної артерії країни. Особливо загрозливими є масштаби засмічення транскордонних річок. Після повеней на Закарпатті тонни відходів, більшість із яких пластик, через річку Тиса потрапляють в ЄС. Цього року, після обстеження узбережжя, тільки в басейні Тиси було виявлено 45 несанкціонованих звалищ.

Читайте також: В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, - Всесвітній фонд природи

Автор: 

екологія (1355) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+5
Я конечно понимаю, что ничего смешного в этом нет, но с высокой долей вероятности, все подобные заявления, заканчиваются приблизительно одинаково: призыв к созданию очередного бюрократического монстра с сомнительным функционалом и огромным бюджетом.
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21.09.2020 17:53
+3
Все это было уже и называется парадоксом сингулярности. В 19 веке лондонские дворники не успевали чистить улицы от конского навоза. Навоз не успевали вывозить и сбрасывали в Темзу . Даже собиралась специальная конференция, где ученые обсуждали, что будет с Лондоном к концу века ,когда навоз будет достигать уровня третьего этажа. Вместо этого вскоре было построено метро и изобретён автомобиль.
Где мы, а где 50 й год. Вполне возможно, что пластик станет сырьем для какого-то производства, и очисткой чёрного моря будут заниматься компании бесплатно. Вариантов 'море'
Вы лучше ближе смотрите, вы ж не бюро прогнозов.
Your narrative is not working!
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21.09.2020 18:17
+2
Тут он прав.
Много свиноподобных идиотов паскудят на природе
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21.09.2020 17:56
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Я конечно понимаю, что ничего смешного в этом нет, но с высокой долей вероятности, все подобные заявления, заканчиваются приблизительно одинаково: призыв к созданию очередного бюрократического монстра с сомнительным функционалом и огромным бюджетом.
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21.09.2020 17:53 Відповісти
Эти взяточники от экологии, чтобы успешно брать взятки ещё много лет вынуждены рассказывают людям банальные вещи про пластик, про топоры, которые тонут до самого дна. Законы они принимают красивые. Но надо смотреть какие они используют подзаконные акты. Именно на основании их они собирают взятки.
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21.09.2020 17:54 Відповісти
Тут он прав.
Много свиноподобных идиотов паскудят на природе
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21.09.2020 17:56 Відповісти
Шаланды полные кефали
В Одессу Костя приводил
И все бендюжники вставали
Когда в пивную он входил..
))
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21.09.2020 17:57 Відповісти
Все это было уже и называется парадоксом сингулярности. В 19 веке лондонские дворники не успевали чистить улицы от конского навоза. Навоз не успевали вывозить и сбрасывали в Темзу . Даже собиралась специальная конференция, где ученые обсуждали, что будет с Лондоном к концу века ,когда навоз будет достигать уровня третьего этажа. Вместо этого вскоре было построено метро и изобретён автомобиль.
Где мы, а где 50 й год. Вполне возможно, что пластик станет сырьем для какого-то производства, и очисткой чёрного моря будут заниматься компании бесплатно. Вариантов 'море'
Вы лучше ближе смотрите, вы ж не бюро прогнозов.
Your narrative is not working!
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21.09.2020 18:17 Відповісти
Так ведь, роССия объявила Черное море роССийским.
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21.09.2020 18:20 Відповісти
Пока вроде только Венеру.
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21.09.2020 18:21 Відповісти
Штрафуйте предприятия, занимайтесь вплотную своей работой. Нужно строить заводы по переработке мусора, а не рассказывать то, что и так все знают
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21.09.2020 18:21 Відповісти
Во избежание загрязнения акватории Средиземного моря есть предложение заблокировать, засыпать , забетонировать пролив Босфор Сделав Черное море сначала "каспийским" а потом "аральским".. все равно его ждет скоро судьба клоаки *( к сожалению)
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21.09.2020 19:50 Відповісти
И это правда.... Живу в Одессе с 2000. Такая рыба как язык, барабуля,глось и другие вообще исчезли с привоза а значит и в море.
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21.09.2020 21:03 Відповісти
Сміттєпереробні заводи,сортування сміття заохоченням і батогом...перезавантаження екологічної інспекції...викинув мішок із сміттям у річку чи у посадку 50 тис гривень штрафу і примусівка по облаштуванні загадженої території...
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21.09.2020 21:17 Відповісти
а також виховання дітей і проповіді ксьонздів у церквах на тему не сміти курво...
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21.09.2020 21:19 Відповісти
До дупи
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21.09.2020 22:20 Відповісти
Роман Абрамовский - это, надеюсь, понятный для всех по своей национальности персонаж. Однако он АБСОЛЮТНО не имеет понятия в том вопросе/вопросах, которыми руководит. Что характерно для данной нации. Надеюсь все уже поняли это по нашему с Вами прИпезиденту. Дуамю, что Ромчику будет удивительно послушать, что Черное море все-все мертвое. За исключением поверхностного слоя около 70 м толщиной. В устьях рек толщина слоя бывает 150 м. Но не далее. нТ.е. остальные более 3 км глубины можно спокойно заполнять пластиком. Там и та один сероводород. Одесса, например, сливает туда неочищенные стоки без проблем. Кста, труба находится в акватории Аркадии. И иногда обратные течения несут вполне сформированное гавно (кусками и пластами) на пляж. Вы там ему об этом скажите, тупому. А то создается впечатление, что ему дали для прочтения американскую статью про Тихий океан.
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21.09.2020 21:46 Відповісти
Попробовали бы вы выбросить пластиковую бутылку или пакет в Рейн! Штраф огромный! Почему нельзя у нас сделать экополицию? Человек в гражданской одежде с ксивой, с терминалом в рюкзачке, сидит себе на пляжике возле речки или озерца. Кинул пластик в воду или оставил на пляже - заплати 250 гр как за превышение скорости на дороге и гуляй дальше. Бюджет пополнится очень солидно, поскольку такой быдлоты валом.
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21.09.2020 22:31 Відповісти
 
 