У Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, - Абрамовський
Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що в Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби, при цьому засмічення моря починається з річок.
За його словами, берег Дніпра вкрай засмічений пластиковими пляшками, пакетами і залишками одягу.
Відходи скидаються прямо на берег головної водної артерії країни. Особливо загрозливими є масштаби засмічення транскордонних річок. Після повеней на Закарпатті тонни відходів, більшість із яких пластик, через річку Тиса потрапляють в ЄС. Цього року, після обстеження узбережжя, тільки в басейні Тиси було виявлено 45 несанкціонованих звалищ.
Топ коментарі
+5 mrSmith
показати весь коментар21.09.2020 17:53
+3 Татьяна Лайф
показати весь коментар21.09.2020 18:17
+2 Андрей Великий #475817
показати весь коментар21.09.2020 17:56
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Много свиноподобных идиотов паскудят на природе
В Одессу Костя приводил
И все бендюжники вставали
Когда в пивную он входил..
))
Где мы, а где 50 й год. Вполне возможно, что пластик станет сырьем для какого-то производства, и очисткой чёрного моря будут заниматься компании бесплатно. Вариантов 'море'
Вы лучше ближе смотрите, вы ж не бюро прогнозов.
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пезиденту. Дуамю, что Ромчику будет удивительно послушать, что Черное море все-все мертвое. За исключением поверхностного слоя около 70 м толщиной. В устьях рек толщина слоя бывает 150 м. Но не далее. нТ.е. остальные более 3 км глубины можно спокойно заполнять пластиком. Там и та один сероводород. Одесса, например, сливает туда неочищенные стоки без проблем. Кста, труба находится в акватории Аркадии. И иногда обратные течения несут вполне сформированное гавно (кусками и пластами) на пляж. Вы там ему об этом скажите, тупому. А то создается впечатление, что ему дали для прочтения американскую статью про Тихий океан.