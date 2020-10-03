Россия скрывает чудовищную экологическую катастрофу и разлив нефти в Тихом океане. ВИДЕО+ФОТО

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, серферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии выбросившихся на берег морских животных.

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В прибрежных морских водах в районе пляжа выявили загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза и более чем в два с половиной раза - по фенолу. Позже в региональном Министерстве природы заявили о превышении содержания нефтепродуктов и фенола еще в трех бухтах Авачинского залива.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от поездок на побережье.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке неустановленным до сих пор источником, сообщает Sakhalin.Info. Российское отделение Гринпис обратилось в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.

3 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщило, что загрязнение воды на камчатском побережье вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.

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"По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск", - заявили в ведомстве.

Региональная гидрометслужба провела отбор проб воды. Результаты анализов будут готовы 5 октября.