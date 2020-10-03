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Россия скрывает чудовищную экологическую катастрофу и разлив нефти в Тихом океане. ВИДЕО+ФОТО

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, серферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии выбросившихся на берег морских животных.

 
 
 
 
 
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Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.

Публикация от Ёла (@yola_la) 2 Окт 2020 в 4:37 PDT

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В прибрежных морских водах в районе пляжа выявили загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза и более чем в два с половиной раза - по фенолу. Позже в региональном Министерстве природы заявили о превышении содержания нефтепродуктов и фенола еще в трех бухтах Авачинского залива.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от поездок на побережье.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке неустановленным до сих пор источником, сообщает Sakhalin.Info. Российское отделение Гринпис обратилось в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.

3 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщило, что загрязнение воды на камчатском побережье вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.

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"По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск", - заявили в ведомстве.

Региональная гидрометслужба провела отбор проб воды. Результаты анализов будут готовы 5 октября.

Автор: 

россия (96192) экология (1609)


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Топ комментарии
+81
там кацапи, а фенол - то похідне.

Німеччина робить механіку
Японія робить електроніку
Америка робить гроші
Китай робить товари

Росія робить проблеми
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03.10.2020 20:19 Ответить
+63
Кацапы срут везде, ничего нового.
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03.10.2020 20:06 Ответить
+58
Кацапы это бич планеты.
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03.10.2020 20:07 Ответить
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Все хотят списать на "неустановленный танкер". И спросить с некого. Как это все знакомо по нашим трагедиям.
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04.10.2020 10:17 Ответить
рашка-говняшка же. Куда приходит обосРашка,все превращается в дерьмо,губится, уничтожается, уродуется. Вы сравните только города западной части Украины и восточной, сравните небольшие города,которые оставила после себя Австро-Венгрия, Польша, Турция и то,что оставили после себя рассеянская сраная империя и совок...
в большинстве случаев сравнение явно не в пользу паРаши,а города,части городов в самой рашке более-менее приличных и интересны лишь там,где присутствовали иностранные зодчие и архитекторы,за очень редким исключением.
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04.10.2020 10:43 Ответить
Что творится у нас в городах и не только в конкретном на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=AoZln_TY4ts&feature=emb_logo
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04.10.2020 10:44 Ответить
Кацапам тільки б все загадити,знищити і спалити...
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04.10.2020 10:54 Ответить
http://trip-trial.blogspot.com/2014/03/Citaty-i-aforizmy-o-russkih.html

-
ЭТО ПИСССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !. .

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04.10.2020 11:24 Ответить
а и правда трындец.. .
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. /Ф.Тютчев/
Когда русский говорит о боге, он всегда чешет задницу. В.С. Белинский.http://www.wisdoms.one/aforizmi_fedor_tytchev.html
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05.10.2020 05:33 Ответить
в Норильске летом разлили.не выделяют миллиарды на запчасти.а все изнашивается.усталость металла.на атомные 12 субмарин 12млрд долл есть.на дотацию 12млрд дол Венесуеле.Сирии миллиарды идут.бо1снаряд 1тис долларов.1ракета 100тис долларов.в Афган 40млрд дол пошло за 9лет войны.Кубе 35млрд.Корее 5,где мы потеряли 700Миг-15 и 300летчиков как пок амер док фильм по тв5.Ветнаму и Ираку по 10 Египту Анголе Ефиопии и все списали.а половина сов людей в тазиках мылась.на керосинках обед варили.газ не проводили в хаты а только на экспорт.а бытие то опр сознание как писали давние философы и Маркс.не пропаганда
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04.10.2020 11:44 Ответить
Рашку пора закрывать...жопорукие обезьяны с ядерной гранатой.
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04.10.2020 11:47 Ответить
"Новичек" разлили!?
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04.10.2020 11:48 Ответить
Если вылился гептил -
C2H8N2 (демитилгидразин)-
откуда появился фенол и н е ф т ь.
А , б экологи (вопрос).

Автоцистерна-заправщик ракетным топливом ЗАЦ-1 (15Г95) с тягачом МАЗ-537Д в Украине.
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 4281
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04.10.2020 12:33 Ответить
Тю, Вы як ото - маленька... У вас разве от красной камчатской, как и сахалинской, икры не было аллергий? ХМЫ... Фенол и нефть в кацапводах - неотъемлемый атрибут с 60-х... Гептил - то изюминка к букету, бо срок годности оборудования уже истек... Алики попытались в такий кшталт его утилизировать... Эх, молодо - зелено, так и передайте зебикам, чи и того хуже, каазламордым ихтамнетным спецам...
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04.10.2020 14:57 Ответить
Как работают сан эпидемслужбы в нарапсее: Глава Камчатки поблагодарил серферов за сигнал о загрязнении прибрежных вод... Напомню, тревогу о состоянии вод на Халактырском пляже забили спортсмены, занимающиеся сёрфингом. Они жаловались на жжение в глазах, а впоследствии и признаки отравления. Владимир Солодов сегодня дал поручение краевому минздраву дополнительно обследовать пострадавших людей, для них в краевой больнице круглосуточно работает окулист, кроме того вопросы можно задать на горячей линии по телефону: +7 (4152) 22-05-18.
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04.10.2020 12:34 Ответить
местечковые власти Камчатки судорожно ищут козлов отпущения: "Если вдруг выясниться факт, что кто-то приукрашивал, замалчивал или что-то убирал на пляже: если это краевые сотрудники, они будут уволены, если федеральные - буду ходатайствовать об увольнении".
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04.10.2020 12:38 Ответить
Детский садик "солнышко" - филиал дурдома "РАССвет": Владимир Солодов предложит ежедневно проверять состояние окружающей среды в районе П.-Камчатского.
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04.10.2020 12:40 Ответить
Осенний отел и масштабы бедствия: Пробы были взяты рано утром 4 октября с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках - в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты. Все образцы упакованы в специальные контейнеры, некоторые транспортируются в охлажденном виде.
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04.10.2020 12:42 Ответить
вдогонку :

04.10.2020 13:01

13Глава Камчатки раскритиковал работу местного Росприроднадзора
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04.10.2020 12:43 Ответить
Вангую , должен последовать тезис от главы Камчатского края, на кшталт , ленинских, мол, ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА теперь БОЛЕЕ ЗАБОРИСТЫХ КАМЧАТСКИХ МУХОМОРОВ.
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04.10.2020 12:46 Ответить
Где пуйло там и катастрофы, аварии отравления и смерть!!
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04.10.2020 12:43 Ответить
камчатская пошерсть прогрессирует: После сообщений о ситуации на Халактырском пляже в социальных сетях жители города начали писать и о подобных проблемах в прибрежных районах бухт Малая и Большая Лагерные и Бабья. В связи с чем, специалистами управления гидрометслужбы по Камчатскому краю были взяты пробы воды из этих бухт, результаты которых будут известны в понедельник. ЗЫ кому интересно более подробно знать, из каждой моей теги делайте копию, без суфлерских сопровождений и тыць - в поисковик.
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04.10.2020 12:49 Ответить
Все как-то призабыли, что кремлёвский большевистский режим нелегитимен:
законную выборную Думу разогнали, царя убили, казну присвоили и устроили свой
хуцпоманский Красный террор с ГУЛАГОМ и тремя Голодоморами.
Кухарка Циля показала умение управлять.
Пора ставить вопрос о международном контроле за опасными технологиями
на территории, захваченной кремлёвским режимом.
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04.10.2020 12:50 Ответить
А царь легитимен был?
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04.10.2020 12:52 Ответить
Не менее легитимен, чем английская Королева.
Они даже кровные родственники.
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04.10.2020 13:00 Ответить
Легитимны были Рюриковичи, и то условно, первые Романовы - очень-очень условно, немецкая ветвь Романовых - очень-очень-очень условно.
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04.10.2020 13:20 Ответить
С таким дурацким подходом ты не найдёшь ни одной легитимной царской, королевской и княжеской династии в мире : всё условно, ко всему можно придраться, везде можно найти какую-либо противозаконность....
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04.10.2020 18:11 Ответить
Вот тебя покрутило))))
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05.10.2020 08:42 Ответить
Владимир Солодов о случившемся на Камчатке: с таким загрязнением мы еще не сталкивались
250 килограммов важного груза с острова направлены на экстренное исследование в Москву

Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 5469
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04.10.2020 12:51 Ответить
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 9836
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04.10.2020 12:54 Ответить
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 8273
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04.10.2020 12:56 Ответить
Даю наводку. Это Вилючинск - база атомных подлодок Тихоокеанского флота.
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 556
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04.10.2020 12:58 Ответить
Боже - это же камчатская красная икра, просто эликсир жизни
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04.10.2020 13:01 Ответить
Теперь этим эликсиром можно травить крыс и тараканов.
И он красиво светится в темноте.
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04.10.2020 13:05 Ответить
Вот умеете же даже из коллапса позитивчик извлечь...
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04.10.2020 14:59 Ответить
"Сами не едим и - другим не дадимРосія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 5163!"
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04.10.2020 20:56 Ответить
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 2906
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04.10.2020 13:02 Ответить
"Здравствуйте, товарищи смертники !"
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04.10.2020 13:16 Ответить
Тю, думаю шо еще за коцап ноу-хау в небе над ютовой командой ... Увеличил - а то бакланы звичайнi. Кацапы развлекаются с ними, в хек мороженный запихают самый толстый сварочный электрод и кыдь замануху баклану... Баклан замануху глыть, потом летает по стойке смирно , даже голову не может наклонить , шобы злобного кокцапа разглядеть да его отметить смачно. Слава богу , шо у бакланов пищевод - прямая кишка, которая и черта переварит...
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04.10.2020 20:51 Ответить
Нельзя оранутангам владеть атомным флотом: они убивают сами се бя.
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04.10.2020 13:03 Ответить
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 8384
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04.10.2020 13:03 Ответить
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 6546
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04.10.2020 13:05 Ответить
Но если бы пролилось здесь, то сначала вымерла бы конкретно эта бухта, потом Авачинский залив, и только потом - побережье океана, где сёрферы тренируются.
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 8721
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04.10.2020 13:10 Ответить
Так что хряпнулось что-то в океане.
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 1149
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04.10.2020 13:12 Ответить
За ущерб другим странам кремлю придётся платить .
И открывать доступ для мониторинга опасных объектов.
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04.10.2020 13:42 Ответить
Судя по течениям до других стран эта гадость не доплывёт.
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04.10.2020 13:44 Ответить
а посмотрите но как южное красное течение нежно зализывает у Курил синее течение с Камчатки( с 10-го сентябряpя зараза, SURE, с камчатки добралась на какой1-то Парамушир-айленд) и как уходит красное течение к берегам США... так шо, за ущерб узкопленочным придется иметь издержки.
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04.10.2020 15:05 Ответить
не дальше халактырского пляжа... Где-нить на глубине коцапрокета проржавела , або и засекречено-гавкнувшаяся ПЛАРБ.
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04.10.2020 15:01 Ответить
А вот и первые вбросы от проправительственных шестерок, в то время , когда московские лаборатори АН судорожно пытаются обнаружить состав ядов из Халактырки:
https://www.kamchatka.kp.ru/incidents/ ПРОИСШЕСТВИЯ 4 октября 2020 11:25«Прошел по пляжу на Камчатке 4 километра - ни желтой воды, ни запаха, ни мертвых животных» Популярный блогер Всеволод Пуля .... ВОТ ОН КОЦАПИХТАМНЕТ ДЛЯ КОКЦАПОВ -
Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 5304
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04.10.2020 12:59 Ответить
руся рассєянкін докладиваєт,шта усьо путьом і ві всьо врьотє,усьо равно путєн самый вЯлікій, у нас усьо харашо і намвсєзавідуютЬ.
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04.10.2020 14:11 Ответить
Чем хуже тем лучше, прописано хламом
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04.10.2020 13:00 Ответить
Сливают Новичок.
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04.10.2020 13:25 Ответить
Китайцы уже знают, что их территорию загрязняют?
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04.10.2020 13:27 Ответить
Можно не сомневаться, что и китайцы, и японцы и американцы уже берут пробы
и мониторят всё спектрометрами.
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04.10.2020 13:44 Ответить
Экологическая катастрофа на Камчатке. Что убивает Халактырский пляж и Тихий океан?
https://www.youtube.com/watch?v=XjfRnJmSnoo
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04.10.2020 13:48 Ответить
Новость хорошая, побольше кацам фенолов разноцветных и ужористых, им все равно каких - лишь бы Путлер был президентом мира, ура !!!
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04.10.2020 13:53 Ответить
https://youtu.be/-xia6RpWnzE

Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 5649
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04.10.2020 14:17 Ответить
Бг-ггг... хутин - презеRcondom ягелеядо-лаптеунтового мира... Ура таавариСЧи... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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04.10.2020 17:33 Ответить
P.S. Що до запобiжника здоров`я всих часiв та народiв, то вiн використаний... Кста, пора запускать тотализатор, мол, когда пыня ласты склеит, бо экология...ДОКОЛЕ...
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04.10.2020 17:37 Ответить
Пусть съездит Киселев и искупается в халате, пусть убедится, что все безопасно.
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04.10.2020 13:54 Ответить
На нефть не похоже. Гептил? Думаю, будет продолжение. Гептил распространяется через почву и воду и встраивается буквально во все «пищевые цепочки»: ягоды, грибы, рыбу, мясо животных. Ну, а как этот мутаген действует - можно почитать в интернете. Поражение слизистых - это его "фишка", ну там еще много чего. Плохая история для всего региона. Хотя, уверена - не найдут, нельзя же свои военные базы, которыми напичкана Камчатка в чем-то обвинять. Конечно- же коммерческий танкер будет виноват.
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04.10.2020 14:07 Ответить
Мосоквити/ кацапи це якесь негативне явище, Московію треба дробити на невеликі краї - республіки і брати під контроль всі ядерні і небеспечні об єкти на ії території, окрім як брехати московити більше нічого гарно не вміють робити
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04.10.2020 14:24 Ответить
московити більше нічого гарно не вміють робити... НЕПРАВДА ВАША, бо у них даже лайно в руках браво ржавеет.
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04.10.2020 15:14 Ответить
ОВ утилизировали? Новичок-с)))?
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04.10.2020 14:39 Ответить
Прикольно будет, теперь ЧФ-запроданцев-крысчан табунами погонят дослужить (свой век) на камчатские неви-лоханьи... Бо кацапы , наверняка , начали чухать ( с Камчатки).
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04.10.2020 15:09 Ответить
На хера мне ваша сраная параша? У нас в Украине ни одна мразь не была наказана за отравление лесов, рек, полей. При поршенко отравили землю сигалы "гавриловские курчата" и порошенко их с луценко прикрыли - зачем мне ваша сраная параша если у нас быдло у власти?
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04.10.2020 15:29 Ответить
а нахрена ты здесь,сраное рашистское мудило?
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04.10.2020 15:49 Ответить
Ты чисть польские унитазы и в Украину не лезь.
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04.10.2020 15:55 Ответить
кацап детектед
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04.10.2020 16:08 Ответить
У тебя-то и унитаза нет. Как ходил в кукурузу, так и ходишь, удобряя ее. Это летом, а как зимой даже и не знаю... Морозишь хозяйство... мабуть.
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04.10.2020 16:17 Ответить
А шо там знать ... Вон у МХАДа у них кухня совмещена с ведром напарашным, тока занавеской огорожено.
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04.10.2020 17:23 Ответить
Ось ти, свинособако,і спалилось на унітазі, якого ніколи не мало.)
Усе лопушком да газетенкой Завтра пользуешься, да, кацапсина убогая?))
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04.10.2020 16:42 Ответить
Да......Я думаю что не так долго придется ждать какого то экологического взрыва в Крыму...Кацапки,не мудрствуя лукаво, и там устроят какую нибудь катастрофу...
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04.10.2020 15:55 Ответить
Читал когда-то один детектив. Так там фенол применили для уничтожения улики - т.е. трупа. Положили его в ванную, залили фенолом, за какое-то время труп растворился, слили отраву в дырку, дернув за цепочку ... И все - кадавра нет.
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04.10.2020 16:22 Ответить
Путінський Новічок розлився
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04.10.2020 16:30 Ответить
экокатастрофа началась с 10-го сентября, ща тока вдуплили , шо надо подключать клуб почемучек, шобы только определиться , шо за похнах... Можно только представить, скока же кокцапов за месяц отрималы негеноцид...
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04.10.2020 17:26 Ответить
а по тому, как морская живность на дне уже и разложилась, то геноцид каамчадалов начался намного ранее.
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04.10.2020 17:28 Ответить
фееричная ватная истерика у турецкого посольства на масквабаде))

https://youtu.be/9w85GOAjx5A
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04.10.2020 17:56 Ответить
Ну катастрофа и хер с ней. Пусть макаки макшанские все себя там перетравят. Природе похер, восстановится через 100 лет.
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04.10.2020 18:24 Ответить
да этож просто чудовищно... чтобы нефть протекала из танкера - да никогда и нигде такого не было...хотя нет, где-то все же было, там еще танкер возле берега пямо напротив пляжа два года загорал...
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04.10.2020 18:48 Ответить
Тю, по побережью стока на мели кораблей по пьяне заякорилось навеки, там керосина - мама не горюй.Еще из советских времен в воду выливается, но таких последствий с отравлением не было... Да шо далеко ходить. Каждый в состоянии дома мокнуть свою заточку , а хоть и в соляр, таких ведь последствий не будет... Вам кокцапы ща кучу чего наговорят о летучем голландце прошмыгнувшем мимо с нехорошими намерениями, а вы развесте пошире уши...
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04.10.2020 20:10 Ответить
Прям ща вижу картину репина: голландец нарезает галсы вокруг ахтырского пляжа , даже не сделав запрос погранцам на разрешение зайти в эту зону и в этом случае не получил бы ракету в борт без предупреждений...я вас умоляю... А если бы крутил галсы немного далее от берега, тобто в нейтральных водах, дык в том месте теплое течение унесло бы нечистоты от голландца в Тихий оушен, в сторону США... Каарочи, пане Старпер, не смотрите новости на секельTV
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04.10.2020 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fgRqF0vpYdE&list=RDfgRqF0vpYdE&start_radio=1 Джем - Грибы - чем секель-TV, дык этот отстой лучше (слушать)
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04.10.2020 20:26 Ответить
кацапы , вот вы трындите, шо от пролива нефтепродуктов вся морская живность выздыхала минимум на 16 000 км2 . Дык, вы же знаете, шо нефтепродукты легкие, сверху ппленкой воду покрывают, течение, ветер ту пленку в океан унесли и досвидос проблемма... Вот шо вы не договариваете с августа месяца... Шо там у вас уже приключилось, тока без БЭ...ЗЫ... Кацы, шо у вас со всплывшей атомной подлодкой приключилось, когда вы даже стратегические бомбардировщики к берегам США(со стороны Камчатки) подтянули?
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04.10.2020 20:42 Ответить
https://twitter.com/novosyolov

https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://twitter.com/novosyolov @novosyolov https://twitter.com/novosyolov/status/1312390826111238147 3 окт.

Увидел фото Greenpeace, на котором отрава выливается в океан из реки Налычева.
Порылся в документах Минприроды, лежащих в отрытом доступе.
Выяснил, что на реке Мутнушка, которая впадает в реку Налычева, стоит законсервированный полигон захоронения ядохимикатов Козельский

Росія приховує жахливу екологічну катастрофу та розлив нафти в Тихому океані - Цензор.НЕТ 3441
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04.10.2020 23:22 Ответить
ВОзможно на 99%, но тогда бы там с реки уже был гвалт, намного ранее, бо окочурилась бы не только рыба , но и люди вдоль рекки, а пусть хоть и ихтамнеты... Кацапы хоть шо-та , но уже бы предпри няли. А так властям о катастрофе сообщили серфингисты... И судя по всему, проблема минимум с 10-го сентября, если не ранее... И вот ведь какая штука, все тогда с пазлами каГбе сходится, бо всплывает ПЛАРБ, наверняка случилось что-то из ряда выходящее. В этой ситуации наверняка командующи ТФ улетает с должности, командир ПЛАРБ прицепом , если выжил... Самолеты дальней авиации не зря же мухой прилетели к берегам США... Возможно эту лодку или буксировали, или на скорую руку подлампичили, шобы она до базы в П.-Камчатском дочапла... Посмотрим , шо кацапы завтра затравят - предварительная инфа со вчерашних проб уже должна появиться.
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05.10.2020 00:49 Ответить
Быстрее всего, мультики только начинаются, если проверить шлейф после всплывшей лодки. Вот ведь какая ситуация получается... Там от берегов США интересное малинового цвета течение приходит именно к тому месту , где случилась трагедия ( картинка от пана ПАНОВА https://censor.net/ru/comments/locate/3222746/019214b4-7c90-7304-a5e9-865c55c4b373)
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05.10.2020 00:52 Ответить
Но то шо на свинорылых ответственность лежит за катастрофу, это как пить дать. Дело может вылиться в международный скандал.
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05.10.2020 00:59 Ответить
кста, как и за коронавирус-19. Придет время, мы еще увидим откуда роги растут... Но отомсть будет молниеносной и ужасной.
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05.10.2020 01:01 Ответить
Как всегда, информация тут с опозданием и неполная. Кроме Камчатки то же самое происходит на северных курильских островах. Таким образом загрязнение имеет протяженность около 500 км.
Так как промышленных объектов на Камчатке нет, то это скорее всего утечка гептила с военного полигона, причем в огромных количествах.
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05.10.2020 11:48 Ответить
«Это точно не разлив нефтепродуктов»: экологи назвали истинную причину катастрофы на КамчаткеНесколько дней назад на Камчатке произошла экологическая катастрофа, которая привела к гибели тысяч морских обитателей. Ранее в Министерстве природы Камчатского края сообщили, что причиной гибели морских животных стала высокая концентрация нефтепродуктов.

Однако местные жители и экологи не поверили в эту версию.
Дело в том, что Халактырский пляж, где и https://replyua.net/putin/226092-masshtabnaya-tragediya-na-beregu-kamchatki-obnaruzhili-tysyach-pogibshih-morskih-zhivotnyh.html были обнаружены трупы животных , тянется на 30 км вдоль океана, и если предположить, что причиной гибели стали именно нефтепродукты, то в этом случае в воду должны были попасть сотни тонн, поэтому эту версию экологи отбрасывают.
Они уверены в том, что произошел выброс ядохимикатов. Вблизи побережья находятся бухты с кораблями ВМФ, танковый полигон, полигоны других видов войск, а также полигон с химикатами и пестицидами Козельский. Он пока что и вызывает большинство опасений. Последние сорок лет в этом месте хранится около 100 тонн смертельно опасных веществ. Все они остались в наследство от сельхозснабжения СССР.
Еще несколько лет назад эту проблему рассматривали на государственном уровне, и многие экологи говорили, что полигон представляет смертельную опасность для морских обитателей, а также для экологии региона в целом. Власти обещали законсервировать полигон, но это так и осталось на бумаге. Напомним, что пострадали не только животные, но и местные жители. Они жаловались на покраснение кожи и на опухоль глаз.
https://replyua.net/putin/226310-eto-tochno-ne-razliv-nefteproduktov-ekologi-nazvali-istinnuyu-prichinu-katastrofy-na-kamchatke.html
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05.10.2020 12:27 Ответить
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