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За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

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За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

За фактом можливого стеження за народним депутатом України, лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м. Києва.

"24 жовтня 2020 року в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлено підозрілий предмет. Фахівці вибухо-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідка буде направлена ​​на експертне дослідження", - сказано в повідомленні.

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Зараз правоохоронці встановлюють обставини цієї події. За результатами експертизи буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про виявлення згортка під колесом автомобіля.
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Топ коментарі
+17
Кому оно надо, убогое? ЗЕбильный цирк продолжается
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24.10.2020 18:27
+15
А щодо діяльності представників 5-ї колони - жодної справи так і не спромоглися. Наприклад, "плівок Деркача".. По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 186
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4816
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24.10.2020 18:40
+14
Визитку Порошенко не нашли?
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5180
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24.10.2020 18:29
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Главное, зЭ-«следствию» не выйти на самих себя со своим дешманским самопиаром
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24.10.2020 18:27 Відповісти
Бідолашний «утисків зазнав» від апазиціі: в тіні якої на волонтерстві 5 років наживався до цього...
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24.10.2020 18:29 Відповісти
нашли жучка на гниде !!!!!

чудеса !! За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1702
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24.10.2020 18:55 Відповісти
Кому оно надо, убогое? ЗЕбильный цирк продолжается
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24.10.2020 18:27 Відповісти
стопудово снайпери пастера кривавого... По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3491
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24.10.2020 18:29 Відповісти
Визитку Порошенко не нашли?
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5180
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24.10.2020 18:29 Відповісти
з"їли вже

По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7548
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24.10.2020 18:34 Відповісти
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4532
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24.10.2020 18:39 Відповісти
🤣
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24.10.2020 18:52 Відповісти
В багажнику ще шоколадок повно, на базар віз, а трекер поставили щоб в Сочі не попер.
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24.10.2020 20:25 Відповісти
А ездил бы на таврии, у устройства не было бы и малейшего шанса отследить перемещение авто
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24.10.2020 18:31 Відповісти
Ну да,там его спрятать негде.😂
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24.10.2020 18:49 Відповісти
"Устройство слежения" такого размера...с таким аккумулятором...в 21-м веке мог сделать только очень тупой зебил...для очень тупых зебилов..
Такому устройству литеевой батарейки на 3 вольта...2032 с головой...и размер ну чуть более этой батарейки...
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24.10.2020 18:31 Відповісти
Так то аглицькі та піндосські хрущі з літієвими батарейками, у ЦРУ та Мі-6 різних... а цей зробили у Сизрані, ще й на челябінському акумуляторі По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 36
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24.10.2020 18:36 Відповісти
Кому шампанЗЕ нужен???
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24.10.2020 18:32 Відповісти
може таки выследят ету жопу.....
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24.10.2020 18:33 Відповісти
В смысле #ОПу? По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4330
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24.10.2020 18:41 Відповісти
можна и #ОПу, а там по струе - тут главное начять...
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24.10.2020 18:44 Відповісти
Кому вонооооооо потрібне????
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24.10.2020 18:36 Відповісти
Еще один потерпевший?
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24.10.2020 18:36 Відповісти
А щодо діяльності представників 5-ї колони - жодної справи так і не спромоглися. Наприклад, "плівок Деркача".. По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 186
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4816
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24.10.2020 18:40 Відповісти
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3103
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24.10.2020 18:55 Відповісти
Я не представляю, как датчик давления может сработать от приклеенной к подкрылку коробки.
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24.10.2020 18:40 Відповісти
Ну надо же было как-то обьяснить как оно "внезапно обнаружило" прiбор слежения...
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24.10.2020 18:42 Відповісти
Устройство слежения явно ставили впопыхах. Как и следовало ожидать, владельцем СТО "Попыхи" оказался Пётр Порошенко За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5779
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24.10.2020 19:07 Відповісти
Арахамия решил проверить давление в колесах и встал враскорячку. Раскорячка сломалась, и Арахамия обнаружил прибор слежения.
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24.10.2020 19:18 Відповісти
Арахамия приехал в Офис Президента навеселе. Весело он оставил на парковке напротив, и агенты Пороха исподтишка поставили устройство слежения. Хорошо, что утром Арахамия догадался заглянуть под тишок.
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24.10.2020 19:26 Відповісти
А казали, що він тільки всім тільки гидить в штани.
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24.10.2020 20:28 Відповісти
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2023
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24.10.2020 18:42 Відповісти
Не приведи господи! Це що, - ОНО Стівена Кінга?
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24.10.2020 20:30 Відповісти
Буває й гірше. Найбільш бридкого кловуняку зробили, як не дивно, автори аматорських короткометражок. Ось у цьому фільмі: дівчуля придбала вінтажний лелювізор якогось давно померлого дідугана, що у 70-і був ведучим напрочуд бридкої ******** "Шкіла кловунів". Краще б вона його не купувала: в таких речах іноді живуть лихі парфуми...
Цей клован ближче до Зеленського За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6498
Klown Skool - Short Horror Film
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24.10.2020 21:26 Відповісти
Аби лише наш не перевершив.
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24.10.2020 21:55 Відповісти
"Найбільш бридкого кловуняку зробили" 73%, которые проголосовали "па приколу" или "лишь бы не Порох". Из-за массового зебилизма страдать приходиться и остальным.
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24.10.2020 22:04 Відповісти
Ваша правда. Лихий парфум у фільмі - це локальна загроза... а Зе - лихо глобального масштабу.
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24.10.2020 22:24 Відповісти
Ваш вираз влучний як постріл з цибули. Жму лапу!
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24.10.2020 22:40 Відповісти
*цибулі
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24.10.2020 22:41 Відповісти
Осьо іще знайшов аматорську короткометражку, десь тут вже викладав - її було б непогано показувати як соціалку усім "безсмертним і безстрашним" безмасочникам. Анотація до 5-хвилинної стрічки: "Що було б, якби ми до кожної потенційної загрози ставилися як до коронавірусу?"
SCREEN - A Quarantine Horror Short Film
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24.10.2020 22:52 Відповісти
Жестяк. Вельт знает толк в извращенииях.
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24.10.2020 23:00 Відповісти
І що характерно - в діалогах уся суть. Блонда така - "та фігня цей коронавірус, кожного року буває сезонний грип, я молода, я виживу, чому я маю страждати, мені пофіг, я збираюся до Флориди". Брюнетка (коли вже бачила стрьомного чувака) - "Трейсі, це не смішно! Візьми хоча б ножа про всяк випадок, щоб захиститися!" - "Що, ножа? Ліл, яке божевілля!" Третя дівка взагалі просто стібеться - "не смішно, це коли у хлопця отакусінький члін!"
А потім вже було пізно чимось допомогти. Постріл зі стовбура - і все.
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24.10.2020 23:24 Відповісти
Это банда "чёрная кошка" свирепствует. Дело раскрыто.
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24.10.2020 18:42 Відповісти
Хламідію хтось абідєть хоче???
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24.10.2020 18:47 Відповісти
Его природа обидела еще при рождении...пожалеть наверное хотели..😃
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24.10.2020 18:48 Відповісти
А лампочку шо блимає нашлі?! За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2076 За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4933
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24.10.2020 18:52 Відповісти
І сирену, яка піворить на всю вулицю.
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24.10.2020 18:59 Відповісти
Он шо у Тохи Геращенко учиться За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674 За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674 За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674
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24.10.2020 18:53 Відповісти
Арахаму надо бало просто дать валерьянки.
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24.10.2020 18:54 Відповісти
Краще оселедця.
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24.10.2020 18:56 Відповісти
Дожились! Уже и пути миграции обезьян изучать нельзя!
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24.10.2020 18:56 Відповісти
Скоріше павуків, якщо приліпили до волохатого Арахноморфа За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6190
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24.10.2020 18:58 Відповісти
...инфузория, рули обратно в свою Обхезию За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8645
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24.10.2020 19:00 Відповісти
Украине нужен пастор - под носом лежит - не берете......
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24.10.2020 19:01 Відповісти
нам бы такого.
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24.10.2020 20:52 Відповісти
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4802
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24.10.2020 19:13 Відповісти
За параноиком следили шизофреники..
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24.10.2020 19:17 Відповісти
История повторяется. Помните, как Зе кипишевал, вереща, что нащел аппаратуру прослушки? Вот єту, там тоже миниатюризация 80 лвл. И тоже перед віборами...
https://censor.net/ru/news/3114833/politsiya_kieva_obnarujila_pod_ofisom_kandidata_v_prezidenty_zelenskogo_elementy_apparatury_proslushivaniya
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6669
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24.10.2020 19:28 Відповісти
Вот еще пример шпионских технологий от Зе...
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3990
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24.10.2020 19:29 Відповісти
Аппаратуру прослушки ставили втихаря. Но не учли, что громоздкий корпус от челябинского "Тихарь-5М" как-то чрезмерно заметен... За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9474
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24.10.2020 19:31 Відповісти
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6871
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24.10.2020 19:43 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Какое, в жопу, уголовное дело? Какая, нахрен, слежка?
В горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу хорошо бы врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он як переляканий кінь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж падлы, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
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24.10.2020 19:56 Відповісти
І попутну пісню йому, - "По воєнной дорогє йшов бугай кривоногий, а за ним 18-ть корів".
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24.10.2020 20:34 Відповісти
престуление раскрыто. УДО присматривало, чтоб Цибулино не потерялся в угаре
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24.10.2020 20:17 Відповісти
Та кому ця хламідія потрібна,но зебарани повірять .
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24.10.2020 22:08 Відповісти
Арахноид решил попиариться.
Пусть присмотрится к бородавкам - а вдруг одна из них - это имплантированный жучок ?
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25.10.2020 01:05 Відповісти
работники зоопарка, волнуются, о том , что может произойти со зверьком! для этого ученые и вживляют чипы!
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25.10.2020 08:44 Відповісти
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7438
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25.10.2020 10:49 Відповісти
Одні порохоботи і кацапи на Цензорі.
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25.10.2020 13:48 Відповісти
и кому это арахамическое чудо понадобилось, даже странно
может крадет больше, чем надо
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25.10.2020 15:12 Відповісти
 
 