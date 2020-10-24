За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура
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За фактом можливого стеження за народним депутатом України, лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м. Києва.
"24 жовтня 2020 року в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлено підозрілий предмет. Фахівці вибухо-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідка буде направлена на експертне дослідження", - сказано в повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини цієї події. За результатами експертизи буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження.
Раніше лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про виявлення згортка під колесом автомобіля.
Будь ласка, зачекайте...
чудеса !!
Такому устройству литеевой батарейки на 3 вольта...2032 с головой...и размер ну чуть более этой батарейки...
Цей клован ближче до Зеленського
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А потім вже було пізно чимось допомогти. Постріл зі стовбура - і все.
https://censor.net/ru/news/3114833/politsiya_kieva_obnarujila_pod_ofisom_kandidata_v_prezidenty_zelenskogo_elementy_apparatury_proslushivaniya
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Какое, в жопу, уголовное дело? Какая, нахрен, слежка?
В горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу хорошо бы врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он як переляканий кінь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж падлы, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
Пусть присмотрится к бородавкам - а вдруг одна из них - это имплантированный жучок ?
может крадет больше, чем надо