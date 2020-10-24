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По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура

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По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура

По факту возможной слежки за народным депутатом Украины, лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией открыто уголовное производство по ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

"24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события. По результатам экспертизы будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия

Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об обнаружении свертка под колесом автомобиля.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Кому оно надо, убогое? ЗЕбильный цирк продолжается
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24.10.2020 18:27
+15
А щодо діяльності представників 5-ї колони - жодної справи так і не спромоглися. Наприклад, "плівок Деркача".. По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 186
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4816
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24.10.2020 18:40
+14
Визитку Порошенко не нашли?
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5180
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24.10.2020 18:29
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Главное, зЭ-«следствию» не выйти на самих себя со своим дешманским самопиаром
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24.10.2020 18:27 Ответить
Бідолашний «утисків зазнав» від апазиціі: в тіні якої на волонтерстві 5 років наживався до цього...
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24.10.2020 18:29 Ответить
нашли жучка на гниде !!!!!

чудеса !! За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1702
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24.10.2020 18:55 Ответить
Кому оно надо, убогое? ЗЕбильный цирк продолжается
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24.10.2020 18:27 Ответить
стопудово снайпери пастера кривавого... По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3491
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24.10.2020 18:29 Ответить
Визитку Порошенко не нашли?
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5180
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24.10.2020 18:29 Ответить
з"їли вже

По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7548
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24.10.2020 18:34 Ответить
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4532
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24.10.2020 18:39 Ответить
🤣
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24.10.2020 18:52 Ответить
В багажнику ще шоколадок повно, на базар віз, а трекер поставили щоб в Сочі не попер.
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24.10.2020 20:25 Ответить
А ездил бы на таврии, у устройства не было бы и малейшего шанса отследить перемещение авто
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24.10.2020 18:31 Ответить
Ну да,там его спрятать негде.😂
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24.10.2020 18:49 Ответить
"Устройство слежения" такого размера...с таким аккумулятором...в 21-м веке мог сделать только очень тупой зебил...для очень тупых зебилов..
Такому устройству литеевой батарейки на 3 вольта...2032 с головой...и размер ну чуть более этой батарейки...
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24.10.2020 18:31 Ответить
Так то аглицькі та піндосські хрущі з літієвими батарейками, у ЦРУ та Мі-6 різних... а цей зробили у Сизрані, ще й на челябінському акумуляторі По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 36
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24.10.2020 18:36 Ответить
Кому шампанЗЕ нужен???
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24.10.2020 18:32 Ответить
може таки выследят ету жопу.....
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24.10.2020 18:33 Ответить
В смысле #ОПу? По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4330
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24.10.2020 18:41 Ответить
можна и #ОПу, а там по струе - тут главное начять...
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24.10.2020 18:44 Ответить
Кому вонооооооо потрібне????
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24.10.2020 18:36 Ответить
Еще один потерпевший?
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24.10.2020 18:36 Ответить
А щодо діяльності представників 5-ї колони - жодної справи так і не спромоглися. Наприклад, "плівок Деркача".. По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 186
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4816
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24.10.2020 18:40 Ответить
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3103
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24.10.2020 18:55 Ответить
Я не представляю, как датчик давления может сработать от приклеенной к подкрылку коробки.
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24.10.2020 18:40 Ответить
Ну надо же было как-то обьяснить как оно "внезапно обнаружило" прiбор слежения...
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24.10.2020 18:42 Ответить
Устройство слежения явно ставили впопыхах. Как и следовало ожидать, владельцем СТО "Попыхи" оказался Пётр Порошенко За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5779
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24.10.2020 19:07 Ответить
Арахамия решил проверить давление в колесах и встал враскорячку. Раскорячка сломалась, и Арахамия обнаружил прибор слежения.
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24.10.2020 19:18 Ответить
Арахамия приехал в Офис Президента навеселе. Весело он оставил на парковке напротив, и агенты Пороха исподтишка поставили устройство слежения. Хорошо, что утром Арахамия догадался заглянуть под тишок.
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24.10.2020 19:26 Ответить
А казали, що він тільки всім тільки гидить в штани.
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24.10.2020 20:28 Ответить
По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2023
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24.10.2020 18:42 Ответить
Не приведи господи! Це що, - ОНО Стівена Кінга?
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24.10.2020 20:30 Ответить
Буває й гірше. Найбільш бридкого кловуняку зробили, як не дивно, автори аматорських короткометражок. Ось у цьому фільмі: дівчуля придбала вінтажний лелювізор якогось давно померлого дідугана, що у 70-і був ведучим напрочуд бридкої ******** "Шкіла кловунів". Краще б вона його не купувала: в таких речах іноді живуть лихі парфуми...
Цей клован ближче до Зеленського За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6498
Klown Skool - Short Horror Film
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24.10.2020 21:26 Ответить
Аби лише наш не перевершив.
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24.10.2020 21:55 Ответить
"Найбільш бридкого кловуняку зробили" 73%, которые проголосовали "па приколу" или "лишь бы не Порох". Из-за массового зебилизма страдать приходиться и остальным.
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24.10.2020 22:04 Ответить
Ваша правда. Лихий парфум у фільмі - це локальна загроза... а Зе - лихо глобального масштабу.
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24.10.2020 22:24 Ответить
Ваш вираз влучний як постріл з цибули. Жму лапу!
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24.10.2020 22:40 Ответить
*цибулі
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24.10.2020 22:41 Ответить
Осьо іще знайшов аматорську короткометражку, десь тут вже викладав - її було б непогано показувати як соціалку усім "безсмертним і безстрашним" безмасочникам. Анотація до 5-хвилинної стрічки: "Що було б, якби ми до кожної потенційної загрози ставилися як до коронавірусу?"
SCREEN - A Quarantine Horror Short Film
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24.10.2020 22:52 Ответить
Жестяк. Вельт знает толк в извращенииях.
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24.10.2020 23:00 Ответить
І що характерно - в діалогах уся суть. Блонда така - "та фігня цей коронавірус, кожного року буває сезонний грип, я молода, я виживу, чому я маю страждати, мені пофіг, я збираюся до Флориди". Брюнетка (коли вже бачила стрьомного чувака) - "Трейсі, це не смішно! Візьми хоча б ножа про всяк випадок, щоб захиститися!" - "Що, ножа? Ліл, яке божевілля!" Третя дівка взагалі просто стібеться - "не смішно, це коли у хлопця отакусінький члін!"
А потім вже було пізно чимось допомогти. Постріл зі стовбура - і все.
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24.10.2020 23:24 Ответить
Это банда "чёрная кошка" свирепствует. Дело раскрыто.
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24.10.2020 18:42 Ответить
Хламідію хтось абідєть хоче???
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24.10.2020 18:47 Ответить
Его природа обидела еще при рождении...пожалеть наверное хотели..😃
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24.10.2020 18:48 Ответить
А лампочку шо блимає нашлі?! За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2076 За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4933
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24.10.2020 18:52 Ответить
І сирену, яка піворить на всю вулицю.
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24.10.2020 18:59 Ответить
Он шо у Тохи Геращенко учиться За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674 За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674 За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674
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24.10.2020 18:53 Ответить
Арахаму надо бало просто дать валерьянки.
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24.10.2020 18:54 Ответить
Краще оселедця.
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24.10.2020 18:56 Ответить
Дожились! Уже и пути миграции обезьян изучать нельзя!
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24.10.2020 18:56 Ответить
Скоріше павуків, якщо приліпили до волохатого Арахноморфа За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6190
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24.10.2020 18:58 Ответить
...инфузория, рули обратно в свою Обхезию За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8645
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24.10.2020 19:00 Ответить
Украине нужен пастор - под носом лежит - не берете......
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24.10.2020 19:01 Ответить
нам бы такого.
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24.10.2020 20:52 Ответить
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4802
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24.10.2020 19:13 Ответить
За параноиком следили шизофреники..
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24.10.2020 19:17 Ответить
История повторяется. Помните, как Зе кипишевал, вереща, что нащел аппаратуру прослушки? Вот єту, там тоже миниатюризация 80 лвл. И тоже перед віборами...
https://censor.net/ru/news/3114833/politsiya_kieva_obnarujila_pod_ofisom_kandidata_v_prezidenty_zelenskogo_elementy_apparatury_proslushivaniya
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6669
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24.10.2020 19:28 Ответить
Вот еще пример шпионских технологий от Зе...
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3990
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24.10.2020 19:29 Ответить
Аппаратуру прослушки ставили втихаря. Но не учли, что громоздкий корпус от челябинского "Тихарь-5М" как-то чрезмерно заметен... За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9474
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24.10.2020 19:31 Ответить
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6871
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24.10.2020 19:43 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Какое, в жопу, уголовное дело? Какая, нахрен, слежка?
В горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу хорошо бы врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он як переляканий кінь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж падлы, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
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24.10.2020 19:56 Ответить
І попутну пісню йому, - "По воєнной дорогє йшов бугай кривоногий, а за ним 18-ть корів".
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24.10.2020 20:34 Ответить
престуление раскрыто. УДО присматривало, чтоб Цибулино не потерялся в угаре
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24.10.2020 20:17 Ответить
Та кому ця хламідія потрібна,но зебарани повірять .
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24.10.2020 22:08 Ответить
Арахноид решил попиариться.
Пусть присмотрится к бородавкам - а вдруг одна из них - это имплантированный жучок ?
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25.10.2020 01:05 Ответить
работники зоопарка, волнуются, о том , что может произойти со зверьком! для этого ученые и вживляют чипы!
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25.10.2020 08:44 Ответить
За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7438
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25.10.2020 10:49 Ответить
Одні порохоботи і кацапи на Цензорі.
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25.10.2020 13:48 Ответить
и кому это арахамическое чудо понадобилось, даже странно
может крадет больше, чем надо
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25.10.2020 15:12 Ответить
 
 