По факту возможной слежки за нардепом Арахамией открыто уголовное производство, - прокуратура
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По факту возможной слежки за народным депутатом Украины, лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией открыто уголовное производство по ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.
"24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события. По результатам экспертизы будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об обнаружении свертка под колесом автомобиля.
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чудеса !!
Такому устройству литеевой батарейки на 3 вольта...2032 с головой...и размер ну чуть более этой батарейки...
Цей клован ближче до Зеленського
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А потім вже було пізно чимось допомогти. Постріл зі стовбура - і все.
https://censor.net/ru/news/3114833/politsiya_kieva_obnarujila_pod_ofisom_kandidata_v_prezidenty_zelenskogo_elementy_apparatury_proslushivaniya
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Какое, в жопу, уголовное дело? Какая, нахрен, слежка?
В горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу хорошо бы врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он як переляканий кінь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж падлы, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
Пусть присмотрится к бородавкам - а вдруг одна из них - это имплантированный жучок ?
может крадет больше, чем надо