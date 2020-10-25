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Нацполіція (13918) Геращенко Антон (925) Клименко Ігор (350)

Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначає, що поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян.

Про це Геращенко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Мільйони людей сьогодні обирають місцеву владу і це дуже важливий процес, який вперше в історії проходить за новим виборчим кодексом, доволі складний. В цілому вибори відбуваються спокійно. Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян і не втручається у виборчий процес", - сказав Антон Геращенко.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліція працює в штатному режимі, і поки немає кричущих фактів, які свідчать про те, що вибори не відбудуться або складно відбуватимуться.

За словами Клименка, правоохоронці зареєстрували майже 2,5 тисячі повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, відкрили 28 кримінальних проваджень і перевіряють ще один факт незаконного підвезення виборців на дільницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція перевіряє ще один факт "каруселей" у Житомирській області, 8 повідомлень про мінування не підтвердилися, - Клименко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ага...
Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 190
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25.10.2020 16:44
+3
Полиция сейчас защищает хотелки Зеленского, а не Закон. Балаган с 5 вопросами от клоуна этому подтверждение
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25.10.2020 16:49
+3
Почему в день выборов полиция не защищает Коституцию и Избирательный кодекс Украины?
Или это уже не законы?
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25.10.2020 16:53
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Сергій Савка@rs_ssw





І так котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!

Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!

Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками. ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
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25.10.2020 16:44 Відповісти


Сергій Савка@rs_ssw 1 ч

І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
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25.10.2020 16:51 Відповісти
Ага...
Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 190
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25.10.2020 16:44 Відповісти
язык - тарелка - ням! ням!.. ух! карашооо!
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25.10.2020 16:45 Відповісти
Полиция сейчас защищает хотелки Зеленского, а не Закон. Балаган с 5 вопросами от клоуна этому подтверждение
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25.10.2020 16:49 Відповісти
Нету вопросов.
Питання - проблема ,'' загвоздка'', справа, проблема, що потребує вирішення, розв'язання, уточнення.
Запитання- звернення до когось, що потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось.
Паскудна маніпуляція від паскудного ряженого під клоуна ренегата ...
Вопрос- питання- запитання...
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25.10.2020 17:59 Відповісти
Почему в день выборов полиция не защищает Коституцию и Избирательный кодекс Украины?
Или это уже не законы?
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25.10.2020 16:53 Відповісти
це не про нашу поліцію
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25.10.2020 16:54 Відповісти
Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4572 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4572 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4572 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1690 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1690 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6675 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 9188
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25.10.2020 16:54 Відповісти
ув бахдадє усьо шпакойно - третій раз новину переписують
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25.10.2020 16:58 Відповісти


Віталій Барабаненко






Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони В то время как он заходил на участок, активистка Femen задрала юбку и показала гениталии в зелёнке и надписью Zexist

Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5693
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25.10.2020 17:01 Відповісти
Як можуть ідти вибори коли на них не ідуть люди
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25.10.2020 17:36 Відповісти
Проходят спокойно. Как на кладбИще...
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25.10.2020 17:58 Відповісти
И этот подсел на наркоту Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7036
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25.10.2020 20:05 Відповісти
 
 