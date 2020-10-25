Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначає, що поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян.
Про це Геращенко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
"Мільйони людей сьогодні обирають місцеву владу і це дуже важливий процес, який вперше в історії проходить за новим виборчим кодексом, доволі складний. В цілому вибори відбуваються спокійно. Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян і не втручається у виборчий процес", - сказав Антон Геращенко.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліція працює в штатному режимі, і поки немає кричущих фактів, які свідчать про те, що вибори не відбудуться або складно відбуватимуться.
За словами Клименка, правоохоронці зареєстрували майже 2,5 тисячі повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, відкрили 28 кримінальних проваджень і перевіряють ще один факт незаконного підвезення виборців на дільницю.
Будь ласка, зачекайте...
Сергій Савка@rs_ssw
І так котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!
Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!
Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками. ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
Сергій Савка@rs_ssw 1 ч
І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
Питання - проблема ,'' загвоздка'', справа, проблема, що потребує вирішення, розв'язання, уточнення.
Запитання- звернення до когось, що потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось.
Паскудна маніпуляція від паскудного ряженого під клоуна ренегата ...
Вопрос- питання- запитання...
Или это уже не законы?
Віталій Барабаненко
Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони В то время как он заходил на участок, активистка Femen задрала юбку и показала гениталии в зелёнке и надписью Zexist