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Нацполиция (15728) Геращенко Антон (1438) Клименко Игорь (285)

Местные выборы в Украине проходят спокойно, - замглавы МВД Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Местные выборы в Украине проходят спокойно, - замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отмечает, что полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан.

Об этом Геращенко заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Миллионы людей сегодня выбирают местную власть и это очень важный процесс, который впервые в истории проходит по новому избирательному кодексу, достаточно сложному. В целом выборы проходят спокойно. Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан и не вмешивается в избирательный процесс", - сказал Антон Геращенко.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция работает в штатном режиме, и пока нет вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы не состоятся или сложно проходят. 

По словам Клименко, правоохранители зарегистрировали почти 2,5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыли 28 уголовных производств и проверяют еще один факт незаконного подвоза избирателей на участок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко
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Топ комментарии
+3
Ага...
Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 190
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25.10.2020 16:44
+3
Полиция сейчас защищает хотелки Зеленского, а не Закон. Балаган с 5 вопросами от клоуна этому подтверждение
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25.10.2020 16:49
+3
Почему в день выборов полиция не защищает Коституцию и Избирательный кодекс Украины?
Или это уже не законы?
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25.10.2020 16:53
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Сергій Савка@rs_ssw





І так котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!

Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!

Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками. ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
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25.10.2020 16:44 Ответить


Сергій Савка@rs_ssw 1 ч

І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
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25.10.2020 16:51 Ответить
Ага...
Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 190
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25.10.2020 16:44 Ответить
язык - тарелка - ням! ням!.. ух! карашооо!
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25.10.2020 16:45 Ответить
Полиция сейчас защищает хотелки Зеленского, а не Закон. Балаган с 5 вопросами от клоуна этому подтверждение
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25.10.2020 16:49 Ответить
Нету вопросов.
Питання - проблема ,'' загвоздка'', справа, проблема, що потребує вирішення, розв'язання, уточнення.
Запитання- звернення до когось, що потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось.
Паскудна маніпуляція від паскудного ряженого під клоуна ренегата ...
Вопрос- питання- запитання...
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25.10.2020 17:59 Ответить
Почему в день выборов полиция не защищает Коституцию и Избирательный кодекс Украины?
Или это уже не законы?
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25.10.2020 16:53 Ответить
це не про нашу поліцію
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25.10.2020 16:54 Ответить
Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4572 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4572 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4572 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1690 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1690 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6675 Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 9188
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25.10.2020 16:54 Ответить
ув бахдадє усьо шпакойно - третій раз новину переписують
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25.10.2020 16:58 Ответить


Віталій Барабаненко






Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони В то время как он заходил на участок, активистка Femen задрала юбку и показала гениталии в зелёнке и надписью Zexist

Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5693
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25.10.2020 17:01 Ответить
Як можуть ідти вибори коли на них не ідуть люди
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25.10.2020 17:36 Ответить
Проходят спокойно. Как на кладбИще...
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25.10.2020 17:58 Ответить
И этот подсел на наркоту Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7036
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25.10.2020 20:05 Ответить
 
 