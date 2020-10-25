Местные выборы в Украине проходят спокойно, - замглавы МВД Геращенко
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отмечает, что полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан.
Об этом Геращенко заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
"Миллионы людей сегодня выбирают местную власть и это очень важный процесс, который впервые в истории проходит по новому избирательному кодексу, достаточно сложному. В целом выборы проходят спокойно. Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан и не вмешивается в избирательный процесс", - сказал Антон Геращенко.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция работает в штатном режиме, и пока нет вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы не состоятся или сложно проходят.
По словам Клименко, правоохранители зарегистрировали почти 2,5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыли 28 уголовных производств и проверяют еще один факт незаконного подвоза избирателей на участок.
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Сергій Савка@rs_ssw
І так котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!
Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!
Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками. ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
Сергій Савка@rs_ssw 1 ч
І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
Питання - проблема ,'' загвоздка'', справа, проблема, що потребує вирішення, розв'язання, уточнення.
Запитання- звернення до когось, що потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось.
Паскудна маніпуляція від паскудного ряженого під клоуна ренегата ...
Вопрос- питання- запитання...
Или это уже не законы?
Віталій Барабаненко
Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони В то время как он заходил на участок, активистка Femen задрала юбку и показала гениталии в зелёнке и надписью Zexist