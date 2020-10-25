Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка

У неділю, 25 жовтня, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок з понеділка загального страйку в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політика.

Тіхановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки з насильством.

"Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство - єдине, на що він здатний. Але підривати світлошумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків - це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить цей режим не гідний білоруського народу. Значить цей режим втрачає владу", - заявила Тіхановська.

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"Тому завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їхнє слово - закон. Закон, якого нас намагалися позбавити, але який ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наша головна мирна зброя - солідарність".