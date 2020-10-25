Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У неділю, 25 жовтня, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок з понеділка загального страйку в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політика.
Тіхановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки з насильством.
"Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство - єдине, на що він здатний. Але підривати світлошумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків - це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить цей режим не гідний білоруського народу. Значить цей режим втрачає владу", - заявила Тіхановська.
"Тому завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їхнє слово - закон. Закон, якого нас намагалися позбавити, але який ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наша головна мирна зброя - солідарність".
Будь ласка, зачекайте...
И тоже на понедельник.
Тихановская думает, что быть лидером страны, все равно что быть админом на удаленке?
травояднымпацифистским подходом таки фальстарт получился. Выгонят то они по любому этого усатого таракана, но не факт, что в этот раз
А так = сопит что то невнятное из безопасности, пока людей винтят = тряпка.
Не бывать ей президентом (надеюсь).
1. Вооружённые бандиты, которые нападают на людей, исполняя приказы главаря банды, получают деньги за свою службу непосредственно от главаря и его банды, а их финансирует главарь банды кремлёвской. Так что поток их финансирования забастовка остановить не сможет.
2. Забастовка (или другие формы ненасильственного сопротивления) не сможет помешать вооружённым и в крепкой броне бандитам избивать и убивать людей.
Очень правильно сказано про солидарность, точнее, о необходимости действовать вместе, организовано, чтобы защищать и спасать друг друга от вооружённых бешеных бандитов (террористов-убийц в милицейской броне) :
банда узурпатора Лукашенко действует по такой же технологии, как и банда узурпатора Путина - это алгоритм хищников:
они запугивают стадо потенциальной добычи, чтобы разделить его на меньшие части, потом дробят их на ещё меньшие части, чтобы достичь состояния, когда эти хищники будут иметь настолько превосходящее соотношение сил по сравнению с жертвами, что даже если жертвы попытаются сопротивляться, то хищники всё равно уже смогут убить жертв.
Для потенциальной добычи способы выжить - это либо убежать (если есть возможность), либо начать оказывать силовое сопротивление хищникам как можно раньше (чем раньше, тем больше остаток сил), и главное - сообща, вместе с другими потенциальными жертвами, помогая и защищая друг друга совместными скоординированными (силовыми) действиями.
История человечества знает много примеров, когда совместные скоординированные действия были решающим фактором победы.
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А я Император и мне пох