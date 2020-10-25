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Білорусь (5965) страйк (120) Тіхановська (389)

Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка

У неділю, 25 жовтня, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок з понеділка загального страйку в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політика.

Тіхановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки з насильством.

"Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство - єдине, на що він здатний. Але підривати світлошумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків - це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить цей режим не гідний білоруського народу. Значить цей режим втрачає владу", - заявила Тіхановська.

Також читайте: Тіхановська подякувала українцям за підтримку білоруського народу: Нас надихнула ваша готовність боротися. ВIДЕО

"Тому завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їхнє слово - закон. Закон, якого нас намагалися позбавити, але який ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наша головна мирна зброя - солідарність".
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Топ коментарі
+8
завтра, первыми на работу выйдут цветочники )).
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25.10.2020 21:15
+7
По-моему, из-за бугра командовать чуть сподручнее, чем из камеры или из-под земли. Выбор был не велик.
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25.10.2020 21:24
+7
Продавцы цветов потирают руки в предвкушении рекордных барышей.
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25.10.2020 21:28
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Круто командувати із-за бугра. Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника - Цензор.НЕТ 6050
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25.10.2020 21:12 Відповісти
Ну правды ради у неё нет выбора...
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25.10.2020 21:21 Відповісти
Это позор какой-то...Кухарка драная - президент...
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25.10.2020 21:38 Відповісти
мудень ти, вона все ж краще ніж Лука
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25.10.2020 22:18 Відповісти
То мабуть ГнОМІКИ, в них свої вусаті вподобання Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 5552
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25.10.2020 22:33 Відповісти
Только потому что люди готовы были голосовать за обезъяну лишь бы не лука? Так она еще та кремлядская подстилка и клуша ничем не лучше луки
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25.10.2020 22:34 Відповісти
твій пост тільки підтверджує що Лука вже всіх дістав, а щодо Тихановської, то вона ще нічого не зробила поганого щоб робити якісь передчасні висновки. І взагалі, не гідно чоловікові обзивати жінку використовуючи лексику базарної ************. Гидко
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25.10.2020 22:40 Відповісти
Та може й так...Емоції
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26.10.2020 00:16 Відповісти
У нас тоже проголосовали за обезьяну лишь бы не...
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26.10.2020 06:53 Відповісти
Зато у нас не позор совсем...
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26.10.2020 06:52 Відповісти
Выбор есть всегда! Правда не всегда этот выбор может устраивать человека...
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25.10.2020 22:24 Відповісти
По-моему, из-за бугра командовать чуть сподручнее, чем из камеры или из-под земли. Выбор был не велик.
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25.10.2020 21:24 Відповісти
Я тоже объявляю всеобщую забастовку в Белорусии!
И тоже на понедельник.
Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника - Цензор.НЕТ 6271

Тихановская думает, что быть лидером страны, все равно что быть админом на удаленке?
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25.10.2020 21:13 Відповісти
как админ на удаленке - переустанавливать удаленно винду - это жесть - но возможно!
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25.10.2020 21:20 Відповісти
завтра, первыми на работу выйдут цветочники )).
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25.10.2020 21:15 Відповісти
Как это ни печально, но похоже у беларусов с ихним травоядным пацифистским подходом таки фальстарт получился. Выгонят то они по любому этого усатого таракана, но не факт, что в этот раз Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника - Цензор.НЕТ 9543
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25.10.2020 21:15 Відповісти
Ну выйдут они, покричат денёк у цехов, да и то далеко не все, это уже было.
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25.10.2020 21:18 Відповісти
Опять?
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25.10.2020 21:21 Відповісти
Сомневаюсь я что забастовка у них получится....штрейкбрехеры всегда найдутся...а судя по количеству митингующих штрейкбрехеров там не мало будет...
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25.10.2020 21:21 Відповісти
Стачка может идти с наростанием
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25.10.2020 21:23 Відповісти
Твій ***** нікого не цікавить.
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25.10.2020 21:36 Відповісти
Продавцы цветов потирают руки в предвкушении рекордных барышей.
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25.10.2020 21:28 Відповісти
Когда старые запасы бабла закончатся, цветы будет покупать только одна Тихановская... Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 7423
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Незрозуміло чому ти двоголовий кацапський півень кукарікаєш в Україні не на параші?
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25.10.2020 22:46 Відповісти
Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 5968
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26.10.2020 00:25 Відповісти
Нажаль,сябри,не цього разу.Треба було раніше.Їште мовчки бульбу,треба було не мовчати,коли фуйло вас прибрав до себе.
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Зима на носу. Идиоты не понимают, что никто им просто так бастовать не даст. В Беларуси все коммунальные предприятия централизованно подчинаются усатому батьке. "А не будут платить - отключим газ!" Не выйдут на работу беларусы? Не беда - отрубят им горячую воду, электричество и отопление. Посидят они, померзнут - и поплетутся на работу. Как миленькие. Потому что ненасильственно правды не добиться. Проснитесь, беларусы! Вы начитались глупых сказок! Ни одно общество не добивалось свободы с цветочками и надувными шариками в руках. Нет Деда Мороза. И единорогов тоже нет. Есть - Лукашенко и Путин. Добро пожаловать в реальный мир, Нео!
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Реальному миру пох на беларусов. Судьба утопающих в руках самих утопающих.
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25.10.2020 21:37 Відповісти
Хто знає- гудіти будуть?
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25.10.2020 21:45 Відповісти
Придурошная импотентка.
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25.10.2020 21:49 Відповісти
PS. Ехала бы и возглавила Сопротивление = вопросов бы не было.
А так = сопит что то невнятное из безопасности, пока людей винтят = тряпка.
Не бывать ей президентом (надеюсь).
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25.10.2020 21:54 Відповісти
ох уж эта ТИХАНОВСКАЯ....(( сидит в европе и обьявляет, постоянно анонсирует демонстрации....одно и тоже..... ясно что она лучше луки! также ясно лучше в европе сидеть а нена подвале, но у савика шустера мямлила мямлила её зам там. да и она тоже было....что они кореша с рашкой. и УКРАИНОЙ, и будут развивать эти отношения. за КРЫМ слова не вытянишь....ссыкотно.....ведь всёравно они все там кто больше кто меньше а проросийские, совок есть совок...25 лет сидеть в изоляции от европы под диктатом колхозника и под рашкой..каждую неделю акции там то все вышли...потом разогнали. вышли женщины, потом отдельно пенсионеры. потом беременные..... дробятся идиоты по профессиям и соц .положению и полу....ничего там не получится.... ото когда было десятки тысяч ...нужно было снести власть с омоновцами когда и не стреляли и не калечили и всё. а теперь всё....рашка подтянулась с титушками на помощь...всех покалечили . пересадили и разогнали... жаль. но такова действительность...((
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25.10.2020 21:53 Відповісти
Ну, давай доживем до понедельника, а там посмотрим. Ждать-то осталось - переночевать.
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25.10.2020 21:57 Відповісти
Ona nesedit a vstrecajetsia s liderami ES stran.Govorit s nimi pro pomoc Belorus .Ejio rabota ocen vaznaja tam zagranice i ona uze nemalo zdelala
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25.10.2020 21:58 Відповісти
да вижу и слышу что она ездит...и что чуть ли не (оскар) европа хочет назначить опозиции за демонстрации.... но я же о другом написал.... про рашку,любовь к ней. про народ тяготеющий к ней. про УКРАИНУ И КРЫМ! как была БЕЛОРУСЬ проросийская так и останется и с новой власть.... просто в меньшей мере и всё...такова реальность..((
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25.10.2020 22:03 Відповісти
Da polucit opozicija vsia a ne odna ona v dekabre im vrucit Sacharovskuju premiju,kak i vas Sencov polucil takuju.Netu ona prorosijskaja neutralnaja ona,jej vidimo tak nado govorit,kak i Julia vasa svojio vremia s putinom govorila
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25.10.2020 22:12 Відповісти
то то и плохо что её ничего не научило с кем быть и с кем дружить...она НЕЙТРАЛЬНАЯ... да и тимошенко вы упомянули мол...и где вот теперь тимошенко на выборах читаю экзитпол? внизу везде.... тоесть ТИХАНОВСКАЯ получается начинает с низов.... ну то что я и говорю... да и вижу здесь пишут...(( ну так сложилось у вас...что вы совковые ребята проросийские...25 лет в заперти с колхозником...((*чисто....красиво.... но совок и диктат...( не интересно... Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 454
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25.10.2020 22:21 Відповісти
Litve ona ziviot,znacit s nami i druzit.Litva ka vi ponimajete nicego obcego s raskoj neimejet daze nedumajet pro drugoje
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25.10.2020 22:36 Відповісти
да знаю что в Литве...мы о другом же.... к стати ЛУКАШЕНКО сказал...что всё успокоится...всех найдём до одного! вот уже и видео их поисков по квартирам...https://www.youtube.com/watch?v=hV996wIHDo8&feature=emb_logo так что он взялся за отлов протистующих....я думаю что ваш поезд ушел.... сразу нужно было действовать .а не как в УКРАИНЕ по началу тоже беркутовцев и милицию обнимали и цветочки давали... но вас это ничему не научило....вы ходили с цветочками и на коленях перед ними стояли и кричали милиция с народом! на чужих ошибках говорят нужно учится. но до вас не дошло... результат на лицо...(( про помощь запада вам....а у вас что власть поменялась....или война была и разруха? у вас разруха 25 лет была в головах... никто не сочуствовал УКРАИНЕ за 6 лет в войне с россией.... не выходили против войны в УКРАИНЕ! в москве и в питере даже люди смелые выходили... я всё сказал...всего хорошего...
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25.10.2020 22:50 Відповісти
Dumaju sto vi ne mne xoteli eto napisat,poskolku ja litovec s rozdenije i Litve zivu Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 1446MI ziviom sovsem neploxo,toze vybori kak u vas segodnia v sejm imeli.
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Vot lider partiji kto vygral u nas vybori.Molodije berut vlast.Protov ruskix za TichanopvksuТіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 4836
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25.10.2020 22:59 Відповісти
конечно не ВАМ... я же не знал что вы литовец...меня удивило что белорус пишет так с Литвы... Я С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ОТНОШУСЬ К ВАШЕЙ ОСОБЕННО СТРАНЕ И ВАШЕМУ ЭКС ПРЕЗИДЕНТУ! и поэтому большое ВАМ спасибо уверен от всей УКРАИНЫ! ВЫ СУПЕР!))
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Segodnia Litve byli vybori,tak vygrali pravyje kategoricno protiv raski,i oni za nejio ,daze oni predlogali ejio priznat prezidentom Belorus
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25.10.2020 22:47 Відповісти
да я тоже её признаю президентом ...и что...?)) ничего это не меняет...всё что вы пишите мне я читаю и знаю... всего доброго.... Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 1137
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25.10.2020 22:52 Відповісти
вот сейчас смотрю видео короткое просмотрите ворвались в квартиру где 10 человек пряталось ворвались в масках титуханы...***https://www.youtube.com/watch?v=hV996wIHDo8&feature=emb_logo
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25.10.2020 22:30 Відповісти
Nadejus tak i budet vseobcaja zabastovka
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25.10.2020 21:56 Відповісти
Чей Крым?
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25.10.2020 22:08 Відповісти
БОЖИЙ ПЕТРОВ....БОЖИЙ! Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 3291
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25.10.2020 22:37 Відповісти
Честно-пречестно ОЧЕНЬ хочется победы беларусов над тоталитарным режимом лУКИ КРОВАВОГО. НО... Знают ли они, как они будут двигаться дальше? Если с роSSией, то нечего было и затевать бучу. Но с их тотальной зависимостью от роSSии ВО ВСЕМ, им нелегко будет отвязаться от такого мощного старшего партнера. Не хотелось бы, чтобы они были обречены на "вечное братство" с рабссийским народом. Было столько потуг...
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25.10.2020 22:11 Відповісти
Забастовка не поможет, потому что:
1. Вооружённые бандиты, которые нападают на людей, исполняя приказы главаря банды, получают деньги за свою службу непосредственно от главаря и его банды, а их финансирует главарь банды кремлёвской. Так что поток их финансирования забастовка остановить не сможет.
2. Забастовка (или другие формы ненасильственного сопротивления) не сможет помешать вооружённым и в крепкой броне бандитам избивать и убивать людей.

Очень правильно сказано про солидарность, точнее, о необходимости действовать вместе, организовано, чтобы защищать и спасать друг друга от вооружённых бешеных бандитов (террористов-убийц в милицейской броне) :
банда узурпатора Лукашенко действует по такой же технологии, как и банда узурпатора Путина - это алгоритм хищников:

они запугивают стадо потенциальной добычи, чтобы разделить его на меньшие части, потом дробят их на ещё меньшие части, чтобы достичь состояния, когда эти хищники будут иметь настолько превосходящее соотношение сил по сравнению с жертвами, что даже если жертвы попытаются сопротивляться, то хищники всё равно уже смогут убить жертв.

Для потенциальной добычи способы выжить - это либо убежать (если есть возможность), либо начать оказывать силовое сопротивление хищникам как можно раньше (чем раньше, тем больше остаток сил), и главное - сообща, вместе с другими потенциальными жертвами, помогая и защищая друг друга совместными скоординированными (силовыми) действиями.

История человечества знает много примеров, когда совместные скоординированные действия были решающим фактором победы.
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25.10.2020 22:36 Відповісти
А я. ...а Я обьявляю себя Императором Вселенной и обьявляю забастовку в Мухосранксе и Мадридском Реале.
-????!!
А я Император и мне пох
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25.10.2020 23:47 Відповісти
А бєлиє ходокі все ходять та ходять. Підпаліть вже хоть що-небудь, бо набридло за вами спостерігати. От дійсно, наче стадо баранів за драною вівцею, яка навіть не веде це стадо за собою, а тільки записує відосікі.
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25.10.2020 23:58 Відповісти
Правильно - нехй работать на каганов совковых
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26.10.2020 02:58 Відповісти
 
 