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Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника

В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении политика.

Тихановская отметила, что действующая власть вновь показала свою способность действовать только насильницким образом.

"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть", - заявила Тихановская.

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"Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
завтра, первыми на работу выйдут цветочники )).
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25.10.2020 21:15
+7
По-моему, из-за бугра командовать чуть сподручнее, чем из камеры или из-под земли. Выбор был не велик.
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25.10.2020 21:24
+7
Продавцы цветов потирают руки в предвкушении рекордных барышей.
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25.10.2020 21:28
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Круто командувати із-за бугра. Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника - Цензор.НЕТ 6050
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25.10.2020 21:12 Ответить
Ну правды ради у неё нет выбора...
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25.10.2020 21:21 Ответить
Это позор какой-то...Кухарка драная - президент...
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25.10.2020 21:38 Ответить
мудень ти, вона все ж краще ніж Лука
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25.10.2020 22:18 Ответить
То мабуть ГнОМІКИ, в них свої вусаті вподобання Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 5552
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25.10.2020 22:33 Ответить
Только потому что люди готовы были голосовать за обезъяну лишь бы не лука? Так она еще та кремлядская подстилка и клуша ничем не лучше луки
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25.10.2020 22:34 Ответить
твій пост тільки підтверджує що Лука вже всіх дістав, а щодо Тихановської, то вона ще нічого не зробила поганого щоб робити якісь передчасні висновки. І взагалі, не гідно чоловікові обзивати жінку використовуючи лексику базарної ************. Гидко
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25.10.2020 22:40 Ответить
Та може й так...Емоції
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26.10.2020 00:16 Ответить
У нас тоже проголосовали за обезьяну лишь бы не...
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26.10.2020 06:53 Ответить
Зато у нас не позор совсем...
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26.10.2020 06:52 Ответить
Выбор есть всегда! Правда не всегда этот выбор может устраивать человека...
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25.10.2020 22:24 Ответить
По-моему, из-за бугра командовать чуть сподручнее, чем из камеры или из-под земли. Выбор был не велик.
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25.10.2020 21:24 Ответить
Я тоже объявляю всеобщую забастовку в Белорусии!
И тоже на понедельник.
Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника - Цензор.НЕТ 6271

Тихановская думает, что быть лидером страны, все равно что быть админом на удаленке?
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25.10.2020 21:13 Ответить
как админ на удаленке - переустанавливать удаленно винду - это жесть - но возможно!
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25.10.2020 21:20 Ответить
завтра, первыми на работу выйдут цветочники )).
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25.10.2020 21:15 Ответить
Как это ни печально, но похоже у беларусов с ихним травоядным пацифистским подходом таки фальстарт получился. Выгонят то они по любому этого усатого таракана, но не факт, что в этот раз Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника - Цензор.НЕТ 9543
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25.10.2020 21:15 Ответить
Ну выйдут они, покричат денёк у цехов, да и то далеко не все, это уже было.
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25.10.2020 21:18 Ответить
Опять?
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25.10.2020 21:21 Ответить
Сомневаюсь я что забастовка у них получится....штрейкбрехеры всегда найдутся...а судя по количеству митингующих штрейкбрехеров там не мало будет...
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25.10.2020 21:21 Ответить
Стачка может идти с наростанием
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25.10.2020 21:23 Ответить
Твій ***** нікого не цікавить.
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25.10.2020 21:36 Ответить
Продавцы цветов потирают руки в предвкушении рекордных барышей.
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25.10.2020 21:28 Ответить
Когда старые запасы бабла закончатся, цветы будет покупать только одна Тихановская... Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 7423
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25.10.2020 21:34 Ответить
Незрозуміло чому ти двоголовий кацапський півень кукарікаєш в Україні не на параші?
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25.10.2020 22:46 Ответить
Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 5968
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26.10.2020 00:25 Ответить
Нажаль,сябри,не цього разу.Треба було раніше.Їште мовчки бульбу,треба було не мовчати,коли фуйло вас прибрав до себе.
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25.10.2020 21:33 Ответить
Зима на носу. Идиоты не понимают, что никто им просто так бастовать не даст. В Беларуси все коммунальные предприятия централизованно подчинаются усатому батьке. "А не будут платить - отключим газ!" Не выйдут на работу беларусы? Не беда - отрубят им горячую воду, электричество и отопление. Посидят они, померзнут - и поплетутся на работу. Как миленькие. Потому что ненасильственно правды не добиться. Проснитесь, беларусы! Вы начитались глупых сказок! Ни одно общество не добивалось свободы с цветочками и надувными шариками в руках. Нет Деда Мороза. И единорогов тоже нет. Есть - Лукашенко и Путин. Добро пожаловать в реальный мир, Нео!
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25.10.2020 21:34 Ответить
Реальному миру пох на беларусов. Судьба утопающих в руках самих утопающих.
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25.10.2020 21:37 Ответить
Хто знає- гудіти будуть?
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25.10.2020 21:45 Ответить
Придурошная импотентка.
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25.10.2020 21:49 Ответить
PS. Ехала бы и возглавила Сопротивление = вопросов бы не было.
А так = сопит что то невнятное из безопасности, пока людей винтят = тряпка.
Не бывать ей президентом (надеюсь).
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25.10.2020 21:54 Ответить
ох уж эта ТИХАНОВСКАЯ....(( сидит в европе и обьявляет, постоянно анонсирует демонстрации....одно и тоже..... ясно что она лучше луки! также ясно лучше в европе сидеть а нена подвале, но у савика шустера мямлила мямлила её зам там. да и она тоже было....что они кореша с рашкой. и УКРАИНОЙ, и будут развивать эти отношения. за КРЫМ слова не вытянишь....ссыкотно.....ведь всёравно они все там кто больше кто меньше а проросийские, совок есть совок...25 лет сидеть в изоляции от европы под диктатом колхозника и под рашкой..каждую неделю акции там то все вышли...потом разогнали. вышли женщины, потом отдельно пенсионеры. потом беременные..... дробятся идиоты по профессиям и соц .положению и полу....ничего там не получится.... ото когда было десятки тысяч ...нужно было снести власть с омоновцами когда и не стреляли и не калечили и всё. а теперь всё....рашка подтянулась с титушками на помощь...всех покалечили . пересадили и разогнали... жаль. но такова действительность...((
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25.10.2020 21:53 Ответить
Ну, давай доживем до понедельника, а там посмотрим. Ждать-то осталось - переночевать.
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25.10.2020 21:57 Ответить
Ona nesedit a vstrecajetsia s liderami ES stran.Govorit s nimi pro pomoc Belorus .Ejio rabota ocen vaznaja tam zagranice i ona uze nemalo zdelala
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25.10.2020 21:58 Ответить
да вижу и слышу что она ездит...и что чуть ли не (оскар) европа хочет назначить опозиции за демонстрации.... но я же о другом написал.... про рашку,любовь к ней. про народ тяготеющий к ней. про УКРАИНУ И КРЫМ! как была БЕЛОРУСЬ проросийская так и останется и с новой власть.... просто в меньшей мере и всё...такова реальность..((
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25.10.2020 22:03 Ответить
Da polucit opozicija vsia a ne odna ona v dekabre im vrucit Sacharovskuju premiju,kak i vas Sencov polucil takuju.Netu ona prorosijskaja neutralnaja ona,jej vidimo tak nado govorit,kak i Julia vasa svojio vremia s putinom govorila
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25.10.2020 22:12 Ответить
то то и плохо что её ничего не научило с кем быть и с кем дружить...она НЕЙТРАЛЬНАЯ... да и тимошенко вы упомянули мол...и где вот теперь тимошенко на выборах читаю экзитпол? внизу везде.... тоесть ТИХАНОВСКАЯ получается начинает с низов.... ну то что я и говорю... да и вижу здесь пишут...(( ну так сложилось у вас...что вы совковые ребята проросийские...25 лет в заперти с колхозником...((*чисто....красиво.... но совок и диктат...( не интересно... Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 454
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25.10.2020 22:21 Ответить
Litve ona ziviot,znacit s nami i druzit.Litva ka vi ponimajete nicego obcego s raskoj neimejet daze nedumajet pro drugoje
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25.10.2020 22:36 Ответить
да знаю что в Литве...мы о другом же.... к стати ЛУКАШЕНКО сказал...что всё успокоится...всех найдём до одного! вот уже и видео их поисков по квартирам...https://www.youtube.com/watch?v=hV996wIHDo8&feature=emb_logo так что он взялся за отлов протистующих....я думаю что ваш поезд ушел.... сразу нужно было действовать .а не как в УКРАИНЕ по началу тоже беркутовцев и милицию обнимали и цветочки давали... но вас это ничему не научило....вы ходили с цветочками и на коленях перед ними стояли и кричали милиция с народом! на чужих ошибках говорят нужно учится. но до вас не дошло... результат на лицо...(( про помощь запада вам....а у вас что власть поменялась....или война была и разруха? у вас разруха 25 лет была в головах... никто не сочуствовал УКРАИНЕ за 6 лет в войне с россией.... не выходили против войны в УКРАИНЕ! в москве и в питере даже люди смелые выходили... я всё сказал...всего хорошего...
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25.10.2020 22:50 Ответить
Dumaju sto vi ne mne xoteli eto napisat,poskolku ja litovec s rozdenije i Litve zivu Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 1446MI ziviom sovsem neploxo,toze vybori kak u vas segodnia v sejm imeli.
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25.10.2020 22:56 Ответить
Vot lider partiji kto vygral u nas vybori.Molodije berut vlast.Protov ruskix za TichanopvksuТіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 4836
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25.10.2020 22:59 Ответить
конечно не ВАМ... я же не знал что вы литовец...меня удивило что белорус пишет так с Литвы... Я С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ОТНОШУСЬ К ВАШЕЙ ОСОБЕННО СТРАНЕ И ВАШЕМУ ЭКС ПРЕЗИДЕНТУ! и поэтому большое ВАМ спасибо уверен от всей УКРАИНЫ! ВЫ СУПЕР!))
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25.10.2020 23:04 Ответить
Segodnia Litve byli vybori,tak vygrali pravyje kategoricno protiv raski,i oni za nejio ,daze oni predlogali ejio priznat prezidentom Belorus
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25.10.2020 22:47 Ответить
да я тоже её признаю президентом ...и что...?)) ничего это не меняет...всё что вы пишите мне я читаю и знаю... всего доброго.... Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 1137
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25.10.2020 22:52 Ответить
вот сейчас смотрю видео короткое просмотрите ворвались в квартиру где 10 человек пряталось ворвались в масках титуханы...***https://www.youtube.com/watch?v=hV996wIHDo8&feature=emb_logo
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25.10.2020 22:30 Ответить
Nadejus tak i budet vseobcaja zabastovka
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25.10.2020 21:56 Ответить
Чей Крым?
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25.10.2020 22:08 Ответить
БОЖИЙ ПЕТРОВ....БОЖИЙ! Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка - Цензор.НЕТ 3291
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25.10.2020 22:37 Ответить
Честно-пречестно ОЧЕНЬ хочется победы беларусов над тоталитарным режимом лУКИ КРОВАВОГО. НО... Знают ли они, как они будут двигаться дальше? Если с роSSией, то нечего было и затевать бучу. Но с их тотальной зависимостью от роSSии ВО ВСЕМ, им нелегко будет отвязаться от такого мощного старшего партнера. Не хотелось бы, чтобы они были обречены на "вечное братство" с рабссийским народом. Было столько потуг...
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25.10.2020 22:11 Ответить
Забастовка не поможет, потому что:
1. Вооружённые бандиты, которые нападают на людей, исполняя приказы главаря банды, получают деньги за свою службу непосредственно от главаря и его банды, а их финансирует главарь банды кремлёвской. Так что поток их финансирования забастовка остановить не сможет.
2. Забастовка (или другие формы ненасильственного сопротивления) не сможет помешать вооружённым и в крепкой броне бандитам избивать и убивать людей.

Очень правильно сказано про солидарность, точнее, о необходимости действовать вместе, организовано, чтобы защищать и спасать друг друга от вооружённых бешеных бандитов (террористов-убийц в милицейской броне) :
банда узурпатора Лукашенко действует по такой же технологии, как и банда узурпатора Путина - это алгоритм хищников:

они запугивают стадо потенциальной добычи, чтобы разделить его на меньшие части, потом дробят их на ещё меньшие части, чтобы достичь состояния, когда эти хищники будут иметь настолько превосходящее соотношение сил по сравнению с жертвами, что даже если жертвы попытаются сопротивляться, то хищники всё равно уже смогут убить жертв.

Для потенциальной добычи способы выжить - это либо убежать (если есть возможность), либо начать оказывать силовое сопротивление хищникам как можно раньше (чем раньше, тем больше остаток сил), и главное - сообща, вместе с другими потенциальными жертвами, помогая и защищая друг друга совместными скоординированными (силовыми) действиями.

История человечества знает много примеров, когда совместные скоординированные действия были решающим фактором победы.
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25.10.2020 22:36 Ответить
А я. ...а Я обьявляю себя Императором Вселенной и обьявляю забастовку в Мухосранксе и Мадридском Реале.
-????!!
А я Император и мне пох
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25.10.2020 23:47 Ответить
А бєлиє ходокі все ходять та ходять. Підпаліть вже хоть що-небудь, бо набридло за вами спостерігати. От дійсно, наче стадо баранів за драною вівцею, яка навіть не веде це стадо за собою, а тільки записує відосікі.
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25.10.2020 23:58 Ответить
Правильно - нехй работать на каганов совковых
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26.10.2020 02:58 Ответить
 
 