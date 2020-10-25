Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника
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В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении политика.
Тихановская отметила, что действующая власть вновь показала свою способность действовать только насильницким образом.
"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть", - заявила Тихановская.
"Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность".
Пожалуйста, подождите...
И тоже на понедельник.
Тихановская думает, что быть лидером страны, все равно что быть админом на удаленке?
травояднымпацифистским подходом таки фальстарт получился. Выгонят то они по любому этого усатого таракана, но не факт, что в этот раз
А так = сопит что то невнятное из безопасности, пока людей винтят = тряпка.
Не бывать ей президентом (надеюсь).
1. Вооружённые бандиты, которые нападают на людей, исполняя приказы главаря банды, получают деньги за свою службу непосредственно от главаря и его банды, а их финансирует главарь банды кремлёвской. Так что поток их финансирования забастовка остановить не сможет.
2. Забастовка (или другие формы ненасильственного сопротивления) не сможет помешать вооружённым и в крепкой броне бандитам избивать и убивать людей.
Очень правильно сказано про солидарность, точнее, о необходимости действовать вместе, организовано, чтобы защищать и спасать друг друга от вооружённых бешеных бандитов (террористов-убийц в милицейской броне) :
банда узурпатора Лукашенко действует по такой же технологии, как и банда узурпатора Путина - это алгоритм хищников:
они запугивают стадо потенциальной добычи, чтобы разделить его на меньшие части, потом дробят их на ещё меньшие части, чтобы достичь состояния, когда эти хищники будут иметь настолько превосходящее соотношение сил по сравнению с жертвами, что даже если жертвы попытаются сопротивляться, то хищники всё равно уже смогут убить жертв.
Для потенциальной добычи способы выжить - это либо убежать (если есть возможность), либо начать оказывать силовое сопротивление хищникам как можно раньше (чем раньше, тем больше остаток сил), и главное - сообща, вместе с другими потенциальными жертвами, помогая и защищая друг друга совместными скоординированными (силовыми) действиями.
История человечества знает много примеров, когда совместные скоординированные действия были решающим фактором победы.
-????!!
А я Император и мне пох