Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника

В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении политика.

Тихановская отметила, что действующая власть вновь показала свою способность действовать только насильницким образом.

"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть", - заявила Тихановская.

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"Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность".