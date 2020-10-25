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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) ЦВК (1132) явка (69) Діденко Олег (25)

ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37%

Явка на місцевих виборах, які відбувалися у всій Україні в неділю, 25 жовтня, становить орієнтовно 37%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив голова ЦВК Олег Діденко.

За його словами, станом на 22 годину Центральна виборча комісія отримала дані з 97% тервиборчкомів. Згідно з цими даними, явка - 37%.

Глава ЦВК при цьому зазначив, що цей показник майже на 10% менше явки на місцевих виборах 2015 року, яка тоді становила 46,6%.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9%
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Топ коментарі
+21
Главный вывод сегодняшнего дня

ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37% - Цензор.НЕТ 1738
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25.10.2020 22:30
+13
Зебилы устали...😁
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25.10.2020 22:34
+8
Вам известен другой способ узнать волеизъявление граждан?
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25.10.2020 22:32
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Главный вывод сегодняшнего дня

ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37% - Цензор.НЕТ 1738
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25.10.2020 22:30 Відповісти
А что я Вам говорил? ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 1697
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25.10.2020 22:45 Відповісти
заметьте какая магия цифр, было 73 - стало 37 ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 2661
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26.10.2020 10:06 Відповісти
Неужели народ Украины наконец-то начал испытывать отвращение к регулярно повторяющейся дегустации сортов дерьма, которые ему каждые четыре года преподносят под названием "выборы депутатов"?
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25.10.2020 22:31 Відповісти
Вам известен другой способ узнать волеизъявление граждан?
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25.10.2020 22:32 Відповісти
Якщо в першому реченні людина з головою поринає у підорів або сорти дєрьма, то це рашик. А там інші виміри. Там не знають, що таке волевиявлення.
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25.10.2020 22:36 Відповісти
Воно ж москаль. Звідки йому знати щось про вибори?
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25.10.2020 22:37 Відповісти
Мне известно, что при таком законодательстве эти выборы - бессмысленны. До тех пор, пока избиратели не имеют никакого влияния на избранного ими депутата (например - возможность его отзыва за дискредитацию предвыборных обещаний), все эти выборы являются имитацией демократии, укореняющей коррупцию и старую систему. "Волеизъявлением граждан" нельзя интересоваться только два месяца в четыре года. Оно должно иметь влияние на исполнительную и законодательную власть на протяжении ВСЕГО СРОКА их полномочий. Вы имеете такую власть? Уверен, что нет. Так на что вы надеетесь, "изъявляя свою волю"? На то, что данные вчера обещания ваш депутат выполнит? Вам 12 лет и вы верите в сказки?
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25.10.2020 22:38 Відповісти
тут ти прав. Ми не можемо їх відзивати. Я б з радістю підписав петицію про відзив Дубінського. Я за нього все-рівно не голосував.
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25.10.2020 22:42 Відповісти
Вопрос не в том что депутат что либо выполнит или не выполнит из своих предвыборных обещаний. Кстати, если его деятельность на своем посту будет чем-то не устраивать народ, то его не выберут в следующий раз. Относительно императивного мандата, то таки да. В этом плане есть законодательная недоработка. Но закон таков какой есть. Законодательство не статично. Законотворческий процесс идет постоянно. И не факт, что не примут данный закон. Этот вопрос уже несколько раз поднимался. Но покуда все есть как есть. Демократия не совершенный устрой социальной жизни. Но покуда лучшего никто еще не придумал и не предложил. Причем в каждом демократическом обществе различная степень зрелости этой самой демократии. У нас я думаю она еще в начальной стадии и до зрелой еще далеко. Но каждое общество проходит свой путь к зрелости. Это мое ИМХО.
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25.10.2020 22:45 Відповісти
цитата: "Кстати, если его деятельность на своем посту будет чем-то не устраивать народ, то его не выберут в следующий раз." - именно поэтому я называю это дегустацией сортов дерьма. Потому что народ выбирает поочередно "лгуна А", затем "лгуна Б". И далее - цикл повторяется. Потому что телевизор и короткая память делают с обывателем все, что захотят. Вас не удивляет то, что мы видим одни и те же лица на билбордах и в Раде? Вас не удивляет, что народ регулярно наступает на одни и те же грабли - несмотря на то, что эти грабли (т.е. персоны) уже неоднократно были освистаны и изобличены в преступлениях? Вы продолжаете искренне верить в то, что "если его деятельность на своем посту будет чем-то не устраивать народ, то его не выберут в следующий раз"? Ну-ну...
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25.10.2020 22:57 Відповісти
Таки да. Вы правы. Таки сначала А, потом Б, В и далее. Таковы издержки демократии. А на счет все тех же лиц в Раде не соглашусь. К примеру в данном составе Рады очень много новых лиц. Или вот к примеру выбрали президентом клоуна. Что не так? Видите, совсем новый человек. Порошенко к примеру не выбрали. Значит чем-то не устраивал большинство. А что собственно Вы предлагаете. Ну раскритиковали Вы действующую систему. А что взамен? Какие предложения?
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Один из вариантов я уже написал выше. Это, безусловно, далеко не все, но хотя бы этот пункт должен быть выполнен: обратная связь должна быть. Не вижу смысла повторяться.
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25.10.2020 23:16 Відповісти
Ну проявите тогда активную гражданскую позицию и хотя бы опубликуйте петицию с таким предложением на сайте президента. Если наберет достаточное число голосов, то президент обязан ее рассмотреть и по меньшей мере дать на нее ответ.
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25.10.2020 23:35 Відповісти
Поначалу у вас еще получалось создавать впечатление, что за вашим монитором сидит вменяемый взрослый человек. После этого вашего "предложения" эти иллюзии развеялись. Или это вы пытаетесь так толсто троллить, или же потрясающе наивны. В обоих случаях дальнейшую беседу считаю бессмысленной.
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26.10.2020 09:54 Відповісти
Ну значит на том и закончим.
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26.10.2020 10:37 Відповісти
Ти можеш запропонувати, щось краще? абсолютну монархію в містах?! кого коронуємо царем кривого рогу? може лисого із 95-го кварталу? а може лободу - у неї губи робочі!
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25.10.2020 22:38 Відповісти
Там за углом с топором ленин стоит, тот шо живее всех живых - берегитесь
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25.10.2020 22:43 Відповісти
В телевізорі сказали що він вже виспався і тепер ***** там буде спати.
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Голосуют зебилы -- плохо... ...не голосуют -- тоже плохо...
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25.10.2020 22:31 Відповісти
Зебилы устали...😁
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25.10.2020 22:34 Відповісти
Судячи з того скільки зеленський протягнув шаріїв, опзждешників, медведчуків - вже дуже скоро ми його побачимо в Омані на декілька днів.... Треба отримати бонус.
ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37% - Цензор.НЕТ 7527
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25.10.2020 22:33 Відповісти
Передайте хтось івану сулимі, що проект його багіні - бют - вже труп на місцевому рівні.
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25.10.2020 22:34 Відповісти
Він тепер на 9 і 40 днів з'явиться...
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25.10.2020 22:39 Відповісти
Як казав один єврей - не дочекаєтесь. Зарано ще ховати бабцю Юлю. Ця бліда з косою ще прийде. ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 6323
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25.10.2020 22:47 Відповісти
У нас ще резерв у другому турі проти Садового. Ні я, ні мій брат, ні мій син не мали змоги сьогодні проголосувати за ЄС і за Сенютку проти гниди Садового. У другому турі наші 3 голоси посилять правильні тенденції 1-го туру. Слава Україні!
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25.10.2020 22:35 Відповісти
Але Ви не можете у Польщі голосувати на місцевих виборах.
Приїжджаєте додому ?
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25.10.2020 23:00 Відповісти
Планую. У довірусні часи в мене життя було сплановано так, що тиждень у Польщі, а тиждень в Україні... Тепер, коли Польща перемістилася у червону ковідзону, щоб їхати без карантину треба робити тест... Нічого - зроблю.
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25.10.2020 23:12 Відповісти
Зрозуміло. Дякую. Щасти !
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25.10.2020 23:13 Відповісти
Основною аргументацією неучасті у виборах у мудрого наріда є:"а всьоравно, от мого голоса нішто нєзавісіт, і ваапще галасавать нєзакава, вот єслі всьо памєняєтса вот тогда і будєм голосовать... " - цуко, як же воно поміняється, якщо ті, хто повинен це робити ховають голову в пісок?? ¿??
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25.10.2020 22:37 Відповісти
Ну волевиявлення це громадський обовʼязок, але з іншого боку це право. І якщо хтось не прийшов на вибори, як на мою думку, той автоматично делегує своє право голосу тим хто заняв більш активну громадську позицію.
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Як показує сувора дійсність, у нашого мудрого лохторату дуже багато прав, не звик він ще до таких вольностей. Йому тре кнута в сраку, щоб хребет не гнувся- отоді він герой!
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25.10.2020 23:04 Відповісти
А себе Ви власне вважаєте крітерієм істини у першій інстанції. Ви вважаєте тільки Ви зрілі, і тільки власне Ви краще знаєте що потрібно народу? А якщо народ розвернеться та вам копняка відвісить? Як Вам таке? ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 5326 Бо були вже такі що вважали що краще знають що народу потрібне. Зараз у Ростові прохолоджуються. ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 3719
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25.10.2020 23:12 Відповісти
А до чого тут моя персона? На моїй совісті нема жодних проігнорованих виборів. І хоча результати тих волевиявлень інколи не подобались, проте свій громадянський обов'язок я сумлінно виконував. А тепер зустрічне питання- чому я маю слухати постійні скиглення про плохую жизнь і прєзідєнта-ананаса від тих, кому лінь(чи просто впадло) піднять свою сраку і віднести її на виборчу дільницю?
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25.10.2020 23:24 Відповісти
Ну це вже питання не до мене. Я свою дупу від дівана відриваю та йду виконувати свій громадський обовʼязок завжди. Щоб потім не скиглити з того що не того обрали. Теж не пропустив ще жодних виборів поки що. ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 5086 А якщо без жартів, то хз чого скиглять. Демократія механізм недосконалий, але кращого поки ще не винайдено. Мені теж може не подобатись, що обрали не того кого я хотів. Але я сприймаю це як данність та продовжую з цим жити далі.
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25.10.2020 23:33 Відповісти
Народ проголосовал ногами.
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25.10.2020 22:38 Відповісти
Бо дупа у відпустці.
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Яка дупа? Та, котрою думають 73%? Правда ті 73 вже всохли до 20, як не менше.
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25.10.2020 22:58 Відповісти
Звичайно, Та сама.
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26.10.2020 00:34 Відповісти
73% - 37% - "какая разница"....
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Ну в данному випадку дзеркальна. ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37% - Цензор.НЕТ 7838
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25.10.2020 22:52 Відповісти
Одесса, Николаев, Кривой Рог, Харьков выиграют пророссийские силы, это как раз отрезают кусок Украины как и хотели в 2014 г. выходит типа территория "Новороссии", каменем стоит только Днепр.
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25.10.2020 22:49 Відповісти
а с чего ты взял, что Днепр стоит?
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25.10.2020 23:44 Відповісти
Ну вроде выборы вииграл Филатов.
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25.10.2020 23:50 Відповісти
и что?
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25.10.2020 23:56 Відповісти
Низкая явка поражает, что за народ ***?
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25.10.2020 22:55 Відповісти
Кандидати, три ворюги, якого ви виберете. Графи проти всіх нема. А потім задасте собі питання - чого я цього ворюгу вибрала.
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25.10.2020 23:29 Відповісти
Ковид сыграл на руку вате, ведь электорат ОПЗЖ, Шария и подобной гадости не верит в вирус.
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25.10.2020 23:04 Відповісти
дебил?
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25.10.2020 23:57 Відповісти
Доречі це пояснює чому такий малий рейтинг на сході і півдні, молодь просто проігнорувала вибори після розчарування в зе, ситуація там складна але не безнадійна.
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Зелёный наркоман шо-та сдулся.
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25.10.2020 23:16 Відповісти
Результаты подтасованы бандитским режимов. Выборы это ширма режимов, уже 30 лет. Люди не пошли, одни болеют и умирают, так как всем плевать на них, вторые боятся заразиться, а третьи просыпаются от сна и уже перестают участвовать в этом бандюганском деребане кровавых денег во время войны
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25.10.2020 23:19 Відповісти
Прошлые местные выборы ( первый тур) были с рекордно низкой явкой за всю историю Украины 46,6% , этот раз рекорд основательно побит. Явка ( предварительная) 37% ( по факту на 25% ниже. Это тоже показатель.
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26.10.2020 09:44 Відповісти
 
 