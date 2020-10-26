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Бюлетені з ознаками підробки виявлено на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

25 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на двох виборчих дільницях Синельниківського району знайдено п'ять виборчих бюлетенів, які зовні мають ознаки підробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Бюлетені з ознаками підробки виявлено на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, - поліція 01

Автор: Наталя Джума
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А на втором туре выбаров мэра будет второй тур пяти вапросов от президенета зебила? Бюллетени с признаками подделки обнаружены на Днепропетровщине, открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 621
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26.10.2020 08:33 Відповісти
не вижу птичек на бюллетенях
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26.10.2020 08:42 Відповісти
Какая сволочь допустила к выборам ублюдка шария? Эта мразь из Испании поливает гамном Украину а ему говорят: не побрезгуйте заходите к нам, будите у нас законы принимать.
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26.10.2020 08:47 Відповісти
Ви же знаєте хто зайняв всі щаблі влади, то вже кажіть конкретно.
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26.10.2020 11:00 Відповісти
 
 