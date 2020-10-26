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Бюллетени с признаками подделки обнаружены на Днепропетровщине, открыто уголовное производство, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

25 октября в полицию поступило сообщение о том, что на двух избирательных участках Синельниковского района найдены пять избирательных бюллетеней, которые внешне имеют признаки подделки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Бюллетени с признаками подделки обнаружены на Днепропетровщине, открыто уголовное производство, - полиция 01
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А на втором туре выбаров мэра будет второй тур пяти вапросов от президенета зебила? Бюллетени с признаками подделки обнаружены на Днепропетровщине, открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 621
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26.10.2020 08:33 Ответить
не вижу птичек на бюллетенях
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26.10.2020 08:42 Ответить
Какая сволочь допустила к выборам ублюдка шария? Эта мразь из Испании поливает гамном Украину а ему говорят: не побрезгуйте заходите к нам, будите у нас законы принимать.
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26.10.2020 08:47 Ответить
Ви же знаєте хто зайняв всі щаблі влади, то вже кажіть конкретно.
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26.10.2020 11:00 Ответить
 
 