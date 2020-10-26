Бюллетени с признаками подделки обнаружены на Днепропетровщине, открыто уголовное производство, - полиция. ФОТО
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25 октября в полицию поступило сообщение о том, что на двух избирательных участках Синельниковского района найдены пять избирательных бюллетеней, которые внешне имеют признаки подделки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
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