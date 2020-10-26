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Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я
Фото: АПА

Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

У Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили Вірменію в артилерійському обстрілі по позиціях азербайджанської армії, розташованих на всій протяжності фронту, а також на вірмено-азербайджанському державному кордоні.

У свою чергу прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці про порушення перемир'я азербайджанськими військами, звинувативши їх у вогні по вірменських позиціях на південно-східному напрямку.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з ранку понеділка.

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Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня у Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Ты идиот?? Хотя зачем я спрашиваю..это же очевидно и так...
Азербайджан воюет за свои международно признанные территории... Крым ему нахрен не нужен....
Азербайджанцы это не кацапы...и не ары...
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26.10.2020 10:18
+8
Водила наверное обосрался так...что теперь месяц срать ему будет нечем... Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 1315
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26.10.2020 09:59
+8
Тебе "обнесли" галоперидолом, чи, навпаки, "приход" піймав? В світі "ідей" повно... От тільки після Другої світової війни лише одна країна в Європі вирішила "переглянуть" кордони, та ще й збройним шляхом - твоя дурнувата "Кацапія"... (Тільки не "бий ногами в груди" себе, який ти "щирий американець"... Я твої коментарі вже кілька місяців відслідковую - від тебе "за версту кислими щами смердить...". Твоя "Омерика" десь в районі Долгопрудного...).
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26.10.2020 10:31
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И так по кругу. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия - Цензор.НЕТ 2545
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26.10.2020 09:38 Відповісти
Самая лучшая война - разбить замыслы противника; на следующем месте -
разбить его союзы; на следующем месте - разбить его войска.
Сунь-цзы
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26.10.2020 09:41 Відповісти
"Самое худшее - осаждать крепости"!
В лице озабоченного мирового сообщества!
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26.10.2020 09:49 Відповісти
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия - Цензор.НЕТ 1027
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26.10.2020 09:42 Відповісти
за выходные кое что поменялось . азера добавили к освобожденным ранее села Мирзанхали и Губадли . кроме того сообщили что армяне обстреляли их военных в селе Сафиян . о его статусе пока инфы нет но раз азеров там обстреляли значит они там есть
интерактивная карта https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.50030000406867%2C46.67556058720512&z=11

кстати на границе Карабаха и Армении ( с армянской стороны ) появился лагерь российских войск . что они там делают непонятно . неужели действительно ожидают что азера с дуру попрутся в Ереван ( оно им надо ) думаю скорее всего готовят площадку для пропагандистского видосика . типа руский и армяшка братья на век Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 6291
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26.10.2020 09:45 Відповісти
Готовят Майнильский инцидент-3. А вдруг прокатит... В Грузии Майнильский инцидент-2 кацапам удалось втюхать комиссии продажной Тельявини.
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26.10.2020 11:15 Відповісти
Это прикрытие армян, которые палят через границу по азербайджанцам, чтобы азербайджанцы не включали ответку. Поэтому азербайджанцам приходится продвигаться к Лачину не по основной дороге, которая на конечном этапе проходит вплотную к границе с Арменией, а окольными тропами через горы, соответственно без тяжелой техники. Также этими обстрелами армяне хотят сорвать создание азербайджанцами плацдарма для стабильного обстрела лачинской трассы. Типа, мы по вам палим, а вы попробуйте пальнут в ответ, когда вот россияне тут - вы готовы к этому? Поэтому россияне там без техники и даже не окопались, на раслабоне чаи гоняют.
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26.10.2020 16:01 Відповісти
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 3357
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26.10.2020 09:45 Відповісти
Здивувався б, якби перемир'я не було зірване. Перемир'я завжди на руку тій стороні в конфлікті, котра отримує поразку. Якщо вірмени не перестали стріляти - то мабуть у них ще є якесь сподівання на позитивний для них шанс результату війни. Не буду здивованим, якщо вірмени влаштують якусь провокацію з різаниною вірменського населення або в Карабасі або в самій Вірменії переодягнутими в військову форму Азербайджану вірменськими найманцями. Щоб потім з верещаннням про різанину й геноцид спробувати змінити світове інформаційне поле щодо цієї війни , спробують накинути на себе замість вовчої шкури - овечу.
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26.10.2020 09:46 Відповісти
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 155
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26.10.2020 09:49 Відповісти
вот к чему приводит брак на производстве
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26.10.2020 09:53 Відповісти
Який "брак"?!... Розгінна ступінь ракети, відпрацювавши паливо, упала і пробила моторний блок ЗіЛа... Боєголовка десь у іншому місці бахнула...
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26.10.2020 10:22 Відповісти
Это похоже на снаряд РСЗО "Ураган" (220мм). Что Ураган, что "Смерч" (300мм) одноступенчатые. Понятие разгонного блока нет. Кстати, слишком глубоко вошел, через движок, после выгорания топлива ТТРД эта труба нихрена не весит.
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26.10.2020 11:03 Відповісти
Не знаю... Те, що не менше 300 мм діаметр - це точно. Те, що з "пускової труби" вилетіло - теж... Такого "добра", "увіткнутого" в дорожне покриття вдвічі глибше, на Донбасі повно, хлопці казали. Говорили, що виривали, якщо заважало руху, тросом... Як ти думаєш, робили-б, вони, це, при наявності боєголовки?...
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26.10.2020 11:36 Відповісти
Водила наверное обосрался так...что теперь месяц срать ему будет нечем... Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 1315
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26.10.2020 09:59 Відповісти
И стекла вылетели уже от того, что водила пернул...
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26.10.2020 11:18 Відповісти
Как бабочку.
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26.10.2020 11:31 Відповісти
никаких перемирий-армян давить до предела
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26.10.2020 09:51 Відповісти
Арахамия и Айзербайджан обвинили друг друга... Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 8843
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26.10.2020 09:56 Відповісти
рос. - обвинили друг друга, укр. - звинуватили один одного...один російською мовою перекладається як друг...
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26.10.2020 09:57 Відповісти
в армение хаос.там не кто не слушает пашиняна .перемирее выгодно толка армяшкам а военные армение хотят чтобы многа их уничтожалос чтобы в ереване было бунт
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26.10.2020 10:01 Відповісти
Ідея тюркського Турану включає в себе терріторію Криму та частини південних областей України. Будете потім воювати з Україною за Крим?
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26.10.2020 10:15 Відповісти
Ты идиот?? Хотя зачем я спрашиваю..это же очевидно и так...
Азербайджан воюет за свои международно признанные территории... Крым ему нахрен не нужен....
Азербайджанцы это не кацапы...и не ары...
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26.10.2020 10:18 Відповісти
Тебе "обнесли" галоперидолом, чи, навпаки, "приход" піймав? В світі "ідей" повно... От тільки після Другої світової війни лише одна країна в Європі вирішила "переглянуть" кордони, та ще й збройним шляхом - твоя дурнувата "Кацапія"... (Тільки не "бий ногами в груди" себе, який ти "щирий американець"... Я твої коментарі вже кілька місяців відслідковую - від тебе "за версту кислими щами смердить...". Твоя "Омерика" десь в районі Долгопрудного...).
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26.10.2020 10:31 Відповісти
Карабах Азербайджан вернет.другога решение нет и не будет.толка силой можна вернут окупированные терреторие.желаю Украинцы тоже освобождали окупированные терреторие в 2021 году .или ждат вам очен долга придетса
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26.10.2020 10:03 Відповісти
Азербаджан каже неправду. Перерва потрібна перш за все Вірменії щоб передихнути. Ну, клментатори ж пишуть що вірмени програють, то нащо їм зривати мирний процес? Немає сенсу. А Азербаджану є. Або кацапи.
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26.10.2020 10:13 Відповісти
хммм.. "черный пояс" по Гугл-транслейту?!
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 5639
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26.10.2020 10:21 Відповісти
Це бімба!
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26.10.2020 12:17 Відповісти
Все потому что нет варианта компромисса. Азербайджан считает что весь Карабах ( включай Нагорно Карабахскую автономную область ) это суверенная территория Азербайджана. А Армения считает главным право армян этого региона на самоопределение и выход из Азербайджана и по факту присоединение к Армении ( хотя де юре Карабах может оставаться " независимым") Точки компромисса нет. Азербайджан также не хочет также закладывать под себя старую мину замедленного действия и предоставлять Карабаху обширную автономию, а по сути предлагает лишь культурную автономию ( это язык и школы максимум). так что предмета переговоров нет. Кто окажется сильнее в военном плане и готовым вести войну до победного конца за тем и останется Карабах. Ну или опять "замороженный конфликт" но на новых рубежах. При этом вероятно руководство Азербайджана понимает что такого " совпадения звезд в международной геополитике" может больше и не быть. Как говорится либо сейчас, либо никогда.
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26.10.2020 10:38 Відповісти
Останне слово за США. Ось що лазерна зброя робить))
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26.10.2020 12:03 Відповісти
КАРТА НАГОРНОГО КАРАБАХА . ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ НА 26.10.2020 г. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.37347233070197%2C46.78750000711291&z=9
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26.10.2020 11:20 Відповісти
 
 