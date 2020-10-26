Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
У Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили Вірменію в артилерійському обстрілі по позиціях азербайджанської армії, розташованих на всій протяжності фронту, а також на вірмено-азербайджанському державному кордоні.
У свою чергу прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці про порушення перемир'я азербайджанськими військами, звинувативши їх у вогні по вірменських позиціях на південно-східному напрямку.
Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з ранку понеділка.
Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня у Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.
Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.
Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
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разбить его союзы; на следующем месте - разбить его войска.
Сунь-цзы
В лице озабоченного мирового сообщества!
интерактивная карта https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.50030000406867%2C46.67556058720512&z=11
кстати на границе Карабаха и Армении ( с армянской стороны ) появился лагерь российских войск . что они там делают непонятно . неужели действительно ожидают что азера с дуру попрутся в Ереван ( оно им надо ) думаю скорее всего готовят площадку для пропагандистского видосика . типа руский и армяшка братья на век
Азербайджан воюет за свои международно признанные территории... Крым ему нахрен не нужен....
Азербайджанцы это не кацапы...и не ары...