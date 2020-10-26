Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия
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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в артиллерийском обстреле по позициям азербайджанской армии, расположенным на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о нарушении перемирия азербайджанскими войсками, обвинив их в огне по армянским позициям на юго-восточном направлении.
Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.
Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.
Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.
Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.
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разбить его союзы; на следующем месте - разбить его войска.
Сунь-цзы
В лице озабоченного мирового сообщества!
интерактивная карта https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.50030000406867%2C46.67556058720512&z=11
кстати на границе Карабаха и Армении ( с армянской стороны ) появился лагерь российских войск . что они там делают непонятно . неужели действительно ожидают что азера с дуру попрутся в Ереван ( оно им надо ) думаю скорее всего готовят площадку для пропагандистского видосика . типа руский и армяшка братья на век
Азербайджан воюет за свои международно признанные территории... Крым ему нахрен не нужен....
Азербайджанцы это не кацапы...и не ары...