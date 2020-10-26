Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в артиллерийском обстреле по позициям азербайджанской армии, расположенным на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о нарушении перемирия азербайджанскими войсками, обвинив их в огне по армянским позициям на юго-восточном направлении.

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Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.