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Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется 26 октября, - госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется 26 октября, - госдеп США
Фото: АПА

Главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

Об этом информирует Госдеп США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

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Напомним, гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 18 октября. Однако Армения заявила о том, что Азербайджан продолжил обстрелы спустя считанные минуты после вступления в силу договоренностей прекратить огонь. По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
А закончится в 08.05. 26.10.2020.
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25.10.2020 23:53
+5
В Баку ждут быстрых и четких гарантий, что армяне уйдут. Если нет, перемирие мгновенно закончится. Не станут слушать даже Трампа, если речь идет просто о: прекратите стрелять, я так сказал. Тем более не ясно, переизберется он или нет. А терять столько дней пока еще теплого периода, без слякоти, снега и мороза в горах разве азербайджанцам охота? Это зимой можно поперемирить, до весны. И то, не совсем поперемирить, а потихоньку расстреливая позиции и подвоз снабжения.
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26.10.2020 01:45
+3
Зря Баку повелся. Произойдет обычное кацапское нае б. алово.
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26.10.2020 00:02
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А закончится в 08.05. 26.10.2020.
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25.10.2020 23:53 Ответить
в 8:00:01
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26.10.2020 08:31 Ответить
коцапкие мансы, зря
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25.10.2020 23:54 Ответить
_Там уже рашисты влезли в войну. И уже часть из них азербайджанцы заземлили, ударив по колонне рашистов. Такая вот ситуёвина...
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25.10.2020 23:56 Ответить
Лечи свою голову.
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26.10.2020 00:44 Ответить
Где именно и когда?
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26.10.2020 07:18 Ответить
Зря Баку повелся. Произойдет обычное кацапское нае б. алово.
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26.10.2020 00:02 Ответить
Они не "повелись"... Баку, в очередной раз, "сделал "чугунную морду"... "Я тебе, конечно, верю... Разве могут быть сомненья?". Просто они "изображают "бестолковых", не понимающих разницы между "системными" и "бессистемными" обстрелами, и на каждый выстрел с "той стороны" отвечают новым наступлением...
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26.10.2020 07:26 Ответить
25 октября
https://youtu.be/wVGtUSKZ1fo
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26.10.2020 00:32 Ответить
После встречи в Вашингтоне с участием заместителя госсекретаря США Стивена Бигана министры иностранных дел договорились снова встретиться в Женеве 29 октября, чтобы обсудить, прийти к соглашению и начать реализацию, в соответствии с графиком, который будет согласован, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми руководителями Азербайджана и Армении.

Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая сегодня перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. "Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь", - сказал он.
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26.10.2020 00:41 Ответить
В Баку ждут быстрых и четких гарантий, что армяне уйдут. Если нет, перемирие мгновенно закончится. Не станут слушать даже Трампа, если речь идет просто о: прекратите стрелять, я так сказал. Тем более не ясно, переизберется он или нет. А терять столько дней пока еще теплого периода, без слякоти, снега и мороза в горах разве азербайджанцам охота? Это зимой можно поперемирить, до весны. И то, не совсем поперемирить, а потихоньку расстреливая позиции и подвоз снабжения.
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26.10.2020 01:45 Ответить
Простая оперативная пауза в БД, а не перемирие.
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26.10.2020 03:04 Ответить
Читай вище...
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26.10.2020 07:27 Ответить
И на хрен было всю эту бойню начинать? Чтобы за 3 недели убить 5 тысяч человек и снова сесть за стол бесконечных переговоров как и все последние 30 лет ?
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26.10.2020 01:45 Ответить
Перемирия и не начелса.армяни толка шо бомбят мирный Азербайджанский город Тертер.
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26.10.2020 06:44 Ответить
Как начнется, так и закончтится! Пока спор не будет решен, других эффективных методов (кроме военных) нет (большего стимула и мотива, чем не быть убитым человечество пока не придумало)!
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26.10.2020 08:31 Ответить
 
 