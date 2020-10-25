Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется 26 октября, - госдеп США
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Главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.
Об этом информирует Госдеп США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике.
В документе отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".
Напомним, гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 18 октября. Однако Армения заявила о том, что Азербайджан продолжил обстрелы спустя считанные минуты после вступления в силу договоренностей прекратить огонь. По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз.
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Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая сегодня перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. "Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь", - сказал он.