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Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии
Фото: АПА

Гуманитарное перемирие должно начаться с полуночи 18 октября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября. Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г.", - говорится в публикации на сайте МИД Армении.

Сообщение аналогичного содержания опубликовано МИД Азербайджана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах

Автор: 

Азербайджан (790) Армения (829) перемирие (1586) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+21
Будут из Степанакерта выезжать на родину, в Ереван. Так зачем было посылать молодых армян на верную смерть? Ради ворованного у соседа?
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17.10.2020 22:37
+17
На чьей международно признанной территории он находится? И с каких пор и почему он стал "степанакертом"?
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17.10.2020 22:43
+16
Пока ары ошметки своих террористов не соберут.
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17.10.2020 22:39
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Надолго?
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17.10.2020 22:31 Ответить
Пока ары ошметки своих террористов не соберут.
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17.10.2020 22:39 Ответить
так это снова могучий хэуило парешал? или они сами договорились?
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17.10.2020 22:42 Ответить
Вроде сами. Это ж гум.перемирие, дело обычное - трупы собрать,силы перегруппировать.
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17.10.2020 22:45 Ответить
металолом пусть цуки носатые не трогают
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17.10.2020 23:14 Ответить
"Це рішення прийнято відповідно до заяви президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, відповідно до заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10 жовтня 2020 рокуДжерело: https://censor.net/ua/n3225400"

Путен со своими шестёрками - Макроном и Трампом - надавили на азеров...
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17.10.2020 23:22 Ответить
азеры никуда не уйдут пока не доведут начатое до конца, ибо зачем надо было начинать
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17.10.2020 22:31 Ответить
На турецком тв постоянно показывают видео уничтожения армян с дронов.
Уже не за техникой охотятся, а за отдельными пулеметными расчетами, небольшими группами в окопах и блиндажами. Днем и ночью. Хорошо турки попрактиковались с применением своих Байрактаров.
Похоже у армян дела совсем плохи. Выкинут из Карабаха, сомнений нет. А потом в Сирии начнется.
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18.10.2020 07:22 Ответить
Гуманитарное перемирие...это что ба ары трупы своих вояк забрали...и что бы мирняк мог свалить ...
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17.10.2020 22:34 Ответить
Будут из Степанакерта выезжать на родину, в Ереван. Так зачем было посылать молодых армян на верную смерть? Ради ворованного у соседа?
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17.10.2020 22:37 Ответить
Ну Степанакерт не такой уж и ворованный.
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17.10.2020 22:41 Ответить
На чьей международно признанной территории он находится? И с каких пор и почему он стал "степанакертом"?
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17.10.2020 22:43 Ответить
Давай факты. Фантазии о том кому он там принадлежал в доисторическое время - оставь для историков.
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17.10.2020 22:49 Ответить
Да какой ты ара, ты же азер хитрожопый.
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17.10.2020 23:06 Ответить
А ты, видимо, истинный русский православный антифашист?
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17.10.2020 23:25 Ответить
❗️Капитуляция Еревана.

Пашинян готов поднять «белый флаг» в Карабахе, но есть одно но...

Объявлению гуманитарного перемирия между Азербайджаном и Арменией предшествовали две важные новости:

⁃ Сообщение государственных СМИ о том, что Пашинян запросил через посредников переговоры с Алиевым на условиях Баку.
⁃ Звонок Лаврова Байрамову.

Судя по всему, заканчивается фаза военного противостояния и стороны возвращаются за стол переговоров. Сорвав первое перемирие Ереван сильно пожалел, решимость Баку была замечена также Москвой. Фактически сегодня Армения капитулировала.

Теперь Пашинян должен будет уговорить население своей страны навсегда распрощаться с Карабахом, предоставив Баку точный график вывода оставшихся войск (их в Карабахе, кстати, осталось уже очень мало).

Но есть вероятность того, что на это не согласится «карабахский клан» и попытается устроить госпереворот ( и Саргсян, и Кочарян пропали из медийного поля) в стране, что крайне не выгодно для Баку. И об этом открыто говорил в интервью РБК Алиев: «Я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы».

В любом случае, судьба Пашиняна остаётся неясной - и её должна будет решить в конечном счете Москва.

@bulvarBaku
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17.10.2020 22:40 Ответить
❗️Странное молчание Москвы.

Турция, Украина, Пакистан, ЕС и ряд других стран осудили ночной теракт ВС Армении в Гяндже. Бросается в глаза тот факт, что отмалчивается Россия. Москва не сочла нужным сделать какое-либо заявление даже на уровне своей дипмиссии в Баку. Сам теракт, напомним, произошел спустя несколько часов после того, как Ереван заявил о провале инициативы Шойгу организовать встречу военных Азербайджана и Армении в Москве, аналогичной той, что состоялась в апреле 2016-ого и остановила войну. От встречи, как утверждают в Ереване, отказалась азербайджанская сторона.

Вечером в Баку звонил Лавров, судя по релизу на сайте МИД РФ, слов соболезнования им высказано не было. Настоял ли Лавров на приезде в Москву военной делегации Азербайджана? Или заверил Байрамова, что Россия не была в курсе планируемого удара своего сателлита по мирным жителям Гянджи? Ответы на многие вопросы мы проясним очень скоро. Но уже очевидно одно - Армию Азербайджана Шойгу больше не остановить.

@bulvarBaku
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17.10.2020 22:49 Ответить
Чеченцы Кадырова отказались воевать на стороне Армении, потому что исламский мир им этого не простит, даже по Крыму видно было как чеченец одним ударом замертво свалил русского.
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17.10.2020 22:52 Ответить
Им кто-то предлагал? Что за глупые фантазии. Про якутов забыли написать
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17.10.2020 23:04 Ответить
Кадыров свои подразделения или часть армии сейчас никуда никого не отпустит.На Кавказе вот вот пыхнет.Это уже видно по всем признакам.Он боиться.Любой послабон в регионе и начнётся.
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18.10.2020 00:05 Ответить
Пашінян пожалій 18 річних армянських пацанят. відай чуже тут уже не до понтов. кончай цю бойню
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17.10.2020 23:03 Ответить
Армяшка позорный бросай Карабах, и вали нах.
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17.10.2020 23:14 Ответить
у нього є начальник на Московії, він не може вирішити без нього
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18.10.2020 00:21 Ответить
им еще на базарах залесья торговать?
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18.10.2020 00:58 Ответить
ОДКБ РАБссии не хранит молчание... сегодня РАБссия любит Белорусь...ибо западный фронт и НАТО рядом....
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17.10.2020 23:05 Ответить
сегодняшняя РАБссия это крупный, подлый, но бздливый медведь, который может догнать и съесть только слабого зайца и то, если тот рядом и лежит на больничной койке...
а на вооруженного байрактаром охотника медведь будет только озабоченно поглядывать и то из берлоги... не верите - вспомните сбитый самолёт и подорожавшие помидоры
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17.10.2020 23:35 Ответить
Все сегоднящние события давно расписал Лев Толстой 170 лет назад...а точнее в 1852 году...
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17.10.2020 23:14 Ответить
Сегодня много нашкварили араВаты🤣
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17.10.2020 23:19 Ответить
Вопрос всего один накопился...РЮцкие..отчего вы такие болваны?
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17.10.2020 23:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_TIQGVNfLag&feature=emb_logo Этнические азербайджанцы Ирана приветствуют появление на другой стороне пограничной реки азербайджанских солдат, вновь через почти 30 лет...
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17.10.2020 23:22 Ответить
Razbytyje armeni po vsemu frontu i sami ponimajet sto eto konec.Vot vopros kak bez pozora ujti vet xocet pokazatsia gordimi.
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17.10.2020 23:28 Ответить
ХеРпонять
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17.10.2020 23:46 Ответить
любителям и адептам шмария по умолчанию не доступно. нулевой IQ не позволяет.
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18.10.2020 00:45 Ответить
Видео сегодняшнего чудовищного избиения армянской пехоты:

https://www.youtube.com/watch?v=zlrRByVOCA4&feature=emb_title
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17.10.2020 23:45 Ответить
впору крымским крысам, которые там мучают народ без воды и гнобят простых татар - задуматься о своей судьбе , потому что бежать будет некуда, мост завалят, а босфор перекроют , а где-то в воздухе будут невидимыми пчёлками будет жужжать рои ... " долгожданных " БАЙРАКТАРов и оспреев...
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18.10.2020 00:03 Ответить
можно еще и харопов с орбитерами
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18.10.2020 00:22 Ответить
Восхитительно!!!!!
Спасибо!
Наш Нелохпотерпевший наверняка обосрется, увидев такое!
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18.10.2020 00:58 Ответить
Это ерунда ,продлиться недолго.Азербайджан прёт и спешит.Армения понимает что проиграла войну всеми способами пытается сдержать противника.На месте Азербайджана вообще не нада было договариваться в таком ключе.Жать до последнего.Цель хотите мира и спокойно уйти.Выводите своих людей и технику.Всё.
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18.10.2020 00:01 Ответить
Алиев запретил беспилотники, стрельбу в ответ и разведку? Нееет??? Что же это за перемирие такое.... Ненастоящее, некошерное прекращение огня... Петя и Вова просто в недоумении.
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18.10.2020 00:06 Ответить
Почему глупо? Просто кто-то паразитирует на крови своих граждан, не жалее ни чужих, ни своих.
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18.10.2020 00:26 Ответить
Кто первый начал убивать, ради своих амбиций, забыв, что на Земле ХXI век, когда силу надо показывать в благосостоянии своих людей.
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18.10.2020 01:00 Ответить
плешфюреру икнулось не раз. у мертвечука рожа на жопе вылезла, а рабинович с новинским приняли буддизм.
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18.10.2020 00:49 Ответить
Куйло и мервечук отьявленные мерзавцы.
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18.10.2020 01:04 Ответить
цікаво скільки триватиме перемир'я добу ?
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18.10.2020 01:02 Ответить
Пашинян дал согласие на вывод своих "войск" без предварительных условий. Максимум через паоу дней будет ясно выводит он или нет. "байрактары" не бомбят, но они постоянно над ихними головами😁😁😁.
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18.10.2020 08:56 Ответить
Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я - Цензор.НЕТ 6148
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25.11.2020 21:33 Ответить
 
 