Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии
Гуманитарное перемирие должно начаться с полуночи 18 октября.
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
"Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября. Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г.", - говорится в публикации на сайте МИД Армении.
Сообщение аналогичного содержания опубликовано МИД Азербайджана.
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+21 aleks kyb
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+17 Maxim Ak-Murza
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Путен со своими шестёрками - Макроном и Трампом - надавили на азеров...
Уже не за техникой охотятся, а за отдельными пулеметными расчетами, небольшими группами в окопах и блиндажами. Днем и ночью. Хорошо турки попрактиковались с применением своих Байрактаров.
Похоже у армян дела совсем плохи. Выкинут из Карабаха, сомнений нет. А потом в Сирии начнется.
Пашинян готов поднять «белый флаг» в Карабахе, но есть одно но...
Объявлению гуманитарного перемирия между Азербайджаном и Арменией предшествовали две важные новости:
⁃ Сообщение государственных СМИ о том, что Пашинян запросил через посредников переговоры с Алиевым на условиях Баку.
⁃ Звонок Лаврова Байрамову.
Судя по всему, заканчивается фаза военного противостояния и стороны возвращаются за стол переговоров. Сорвав первое перемирие Ереван сильно пожалел, решимость Баку была замечена также Москвой. Фактически сегодня Армения капитулировала.
Теперь Пашинян должен будет уговорить население своей страны навсегда распрощаться с Карабахом, предоставив Баку точный график вывода оставшихся войск (их в Карабахе, кстати, осталось уже очень мало).
Но есть вероятность того, что на это не согласится «карабахский клан» и попытается устроить госпереворот ( и Саргсян, и Кочарян пропали из медийного поля) в стране, что крайне не выгодно для Баку. И об этом открыто говорил в интервью РБК Алиев: «Я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы».
В любом случае, судьба Пашиняна остаётся неясной - и её должна будет решить в конечном счете Москва.
@bulvarBaku
Турция, Украина, Пакистан, ЕС и ряд других стран осудили ночной теракт ВС Армении в Гяндже. Бросается в глаза тот факт, что отмалчивается Россия. Москва не сочла нужным сделать какое-либо заявление даже на уровне своей дипмиссии в Баку. Сам теракт, напомним, произошел спустя несколько часов после того, как Ереван заявил о провале инициативы Шойгу организовать встречу военных Азербайджана и Армении в Москве, аналогичной той, что состоялась в апреле 2016-ого и остановила войну. От встречи, как утверждают в Ереване, отказалась азербайджанская сторона.
Вечером в Баку звонил Лавров, судя по релизу на сайте МИД РФ, слов соболезнования им высказано не было. Настоял ли Лавров на приезде в Москву военной делегации Азербайджана? Или заверил Байрамова, что Россия не была в курсе планируемого удара своего сателлита по мирным жителям Гянджи? Ответы на многие вопросы мы проясним очень скоро. Но уже очевидно одно - Армию Азербайджана Шойгу больше не остановить.
@bulvarBaku
а на вооруженного байрактаром охотника медведь будет только озабоченно поглядывать и то из берлоги... не верите - вспомните сбитый самолёт и подорожавшие помидоры
https://www.youtube.com/watch?v=zlrRByVOCA4&feature=emb_title
Спасибо!
Наш Нелохпотерпевший наверняка обосрется, увидев такое!