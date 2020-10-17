Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии

Гуманитарное перемирие должно начаться с полуночи 18 октября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября. Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г.", - говорится в публикации на сайте МИД Армении.

Сообщение аналогичного содержания опубликовано МИД Азербайджана.

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