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Новости Агрессия России против Украины
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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на субботу, 17 октября. В результате боев есть жертвы и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях, опубликованных официальными лицами и ведомствами двух стран.

Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанская пехота наступает среди разбитых армянских танков и неубранных тел на Джебраил. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждены гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. Кроме этого, в МИД сообщают, что в селе Шош в Нагорном Карабахе в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.

Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk

— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 16, 2020

В министерстве обороны Азербайджана атаку беспилотников отвергают, заявляя, что на территории Армении у них нет военных целей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48 азербайджанских бойцов расстреляны в упор армянской засадой у горы Арега. ВИДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (790) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+34
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах - Цензор.НЕТ 5942
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17.10.2020 09:43
+25
Ооу, ара, про котлы ты, гнида, мощно задвинул, точно, как свинорусы.
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17.10.2020 10:40
+16
Армяне оказались полными дураками в этой войне.
Во первых абсолютно не готовыми, не успели за 30 лет.
Во вторых бомбить жилые кварталы - это Гаага. Турки с утра до вечера крутят на ТВ каждую такую бомбежку, задокументированно все подробно. 100% безвозвратная потеря репутации.
Их ждут только объятия рабсии и международная изоляция.
Кстати хваленная армянская диаспора смогла только .... ничего не смогла
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17.10.2020 10:33
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«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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. https://uploads.disquscdn.com/images/9f97978005612e4eccfa695840fdab91b5999d8c800aed528e4000ff2b7570cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/70**************************************************************.png https://uploads.disquscdn.com/images/bce8391bb2dd9c6116213dd4730f7c6041764ed5be62436fe4eeeea9b05e35e2.png . . https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/8185************************************************************.jpg ....


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17.10.2020 09:42 Ответить
Знають, у в кого вчитися.
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17.10.2020 09:42 Ответить
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах - Цензор.НЕТ 5942
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17.10.2020 09:43 Ответить
Классика - разделяй и властвуй.
Не давайте себя разделить. Иначе будете рабами.
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17.10.2020 10:10 Ответить
Армяне слыгались с кацапами
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17.10.2020 11:47 Ответить
Да такое ощущение, что это и есть кацапы. Кацап - это не национальность. Это идеология.
Все их слова (как правило тупое враньё) и действия точь в точь как у кацапов.
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17.10.2020 13:02 Ответить
Такого "доклада" не существует.
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17.10.2020 11:37 Ответить
. В результате боев есть жертвы и пострадавши

===================
оце так дивина! І як таке може бути?
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17.10.2020 13:33 Ответить
Восток дело тонкое. Но в данной ситуации я не верю разного рода пашинянаи и хачикянам, не верю, как путинским сосунам.
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17.10.2020 09:45 Ответить
У армян паника на поле боя. Вот и стреляют балистическими ракетами по жилым кварталам.
Вчера они сдали Хадрут, а сегодня еще и Физули. Два райцентра за сутки.
На южном направлении полный провал. Все основные линии обороны азербайжанцы обошли сзади и их пришлось просто оставить при бегстве из котла.
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17.10.2020 09:56 Ответить
Армяне оказались полными дураками в этой войне.
Во первых абсолютно не готовыми, не успели за 30 лет.
Во вторых бомбить жилые кварталы - это Гаага. Турки с утра до вечера крутят на ТВ каждую такую бомбежку, задокументированно все подробно. 100% безвозвратная потеря репутации.
Их ждут только объятия рабсии и международная изоляция.
Кстати хваленная армянская диаспора смогла только .... ничего не смогла
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17.10.2020 10:33 Ответить
Ну так за 30 лет войны пытаясь удержать краденые территории Азербайжана они потеряли собственно Армению.
Почти всё дееспособное население свалило в эмиграцию и прекрасно себя там чуствует. Кому там воевать?
К сожалению схожая ситуация складывается и у нас в Украине.
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17.10.2020 10:39 Ответить
они и не могли успеть...

)
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17.10.2020 13:05 Ответить
Ооу, ара, про котлы ты, гнида, мощно задвинул, точно, как свинорусы.
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17.10.2020 10:40 Ответить
Так він "свинорус" і є... Просто "косить" "пад абиженнага армянина"...
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17.10.2020 18:33 Ответить
Не переживай... Українці в "котли" потрапляли, тому що стояли до кінця, захищаючи рідну землю... А вірмен, що тікають з Карабаху, "заградотряди" виловлюють, і підсрачниками назад женуть, "захищать Арцах"... "Котли" для вірмен ще попереду... (якщо не встигнуть чкурнуть на "історичну батьківщину"... Правда, вона їх не жде... Тому вони, "транзитом", поїдуть відразу в Росію... В Україну побояться, бо вже знають, як українці сприйняли цю війну... "Біженцями" знедоленими їм тут, прикинуться, не вдасться...)
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17.10.2020 11:26 Ответить
скоро очікую,що вірмени почнуть здаватись азербайджанській армії цілими підрозділами...

Військові відчувають дебілізм наказів командування на власній шкурі як ніхто....
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17.10.2020 13:04 Ответить
Кстати, армяне давно определили Украину для себя как "запасной аэродром". Общался с живущими здесь давно еще лет 5 назад, рассказывали что работа по подготовке к переселению "вдруг чего" ведется планомерная, потому что здесь им нравится буквально все - климат, люди , "общая культура"
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18.10.2020 12:56 Ответить
А вони знають, хто такі "гайдамаки"? Чи вони думають, що "Коліївщина" може стосуваться лише поляків і євреїв? Ми їм тут "НовоАрцах" створить не дамо...
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18.10.2020 16:51 Ответить
В ответ на обстрелы азербайжанцы выложили новое видео с беспилотников:
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/17-october-azerbaijan-mod-a-large-number-of-enemy-forces Видео
Шансов у них ноль при таком раскладе.
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17.10.2020 10:46 Ответить
Как муравьишек.
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17.10.2020 11:35 Ответить
С такими результатами армянам скоро некем будет воевать.
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17.10.2020 13:21 Ответить
Да...Ударні бпла це сила! Тим паче збивати їх кацапи не мають чим .Добре що Порох хоч декілька штук закупив у турків.
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17.10.2020 13:39 Ответить
Ракеты Армении убили детей, женщин и стариков в Гяндже СРОЧНО!!! ОБНОВЛЕНО 04:57; ВИДЕО https://haqqin.az/news/191733
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17.10.2020 10:05 Ответить
Армяне подонки
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17.10.2020 11:57 Ответить
ПВО Азербайджана предотвратила ракетный удар по Мингячевиру СРОЧНО!!! ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/191736
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17.10.2020 10:06 Ответить
Видеокадры ракетного удара по Гяндже ВИДЕО https://haqqin.az/news/191739
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17.10.2020 10:08 Ответить
Хикмет Гаджиев: «Пашинян повторяет тактику Саддама Хусейна» https://haqqin.az/news/191750
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17.10.2020 10:09 Ответить
Пашинян все пробует..
Спровоцировать Азербайджан на удар по Армении..
чтоби потом за Армению вступился Кремль..

АЛЕ МАРНІ ЙОГО СПОДІВАННЯ -Азербайджан(Алиев) не дурак
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17.10.2020 13:02 Ответить
Він повторяє тактику кацапів в Сирії ,Українї і т.д.-бомбити міста з населенням,школи,лікарні .Це військова тактика московитів.
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17.10.2020 13:46 Ответить
Ильхам Алиев об обстрелах азербайджанских городов: «Мы отвечаем им на поле боя»

https://haqqin.az/news/191752
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17.10.2020 10:10 Ответить
Ильхам Алиев: Освобожден город Физули и несколько сел Физулинского района https://1news.az/news/il-ham-aliev-osvobozhden-gorod-fizuli-i-neskol-ko-sel-fizulinskogo-rayona
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17.10.2020 10:12 Ответить
Азербайджанская армия уничтожает военную технику армян ВИДЕО https://haqqin.az/news/191754
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17.10.2020 10:16 Ответить
Азер, войны начинают диктаторы. Чья семейка в Азербайджане правит единолично еще с совка?
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17.10.2020 10:25 Ответить
№69
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17.10.2020 10:28 Ответить
А твоё ***** вонючее сколько лет вами идиотами правит?
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17.10.2020 11:10 Ответить
В Украине? Да ты просто недоумок. Изучай историю мира, болван.
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17.10.2020 13:07 Ответить
Баклан, иди на сру сайты, и там ,идиот ***** песни пой
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17.10.2020 14:58 Ответить
Сгинь.
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17.10.2020 11:36 Ответить
кто объяснит . почему порохоботы в целом симпатизируют Азербайджану . а зебобики Армении . вот ты Игогокович . а на днях твой коллега Бустуга за них жопу рвал . это у вас такая принципиальная позиция ?
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17.10.2020 11:57 Ответить
Эти пдрсы из Моржовии строчат
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17.10.2020 12:30 Ответить
не пи..ди ,бо серце встане,порохоботе ! )
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17.10.2020 13:00 Ответить
Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах - Цензор.НЕТ 1085
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17.10.2020 13:03 Ответить
Читайте историю мира или хотя бы поинтересуйтесь референдумами в Нагорном Карабахе при совке 1988 и 1990.
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17.10.2020 13:04 Ответить
учите географию . или хотя бы загуглите карты . кроме территории собственно Карабаха армяне в 90-ых под шумок отхапали еще и территорию Азербайджана

и с чего это мы на вы . вроде не чужие люди . лаялись неоднократно
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17.10.2020 13:12 Ответить
Вы не признаете международно признанных границ?
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17.10.2020 13:57 Ответить
он в Трускавце урок географии прогулял
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17.10.2020 17:33 Ответить
А "реперендуми" в Карабаху були такими самими "законними", як і в Криму, весною 2014-го...
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17.10.2020 18:36 Ответить
Ну эту войну, судя по твоему "умозаключению", начал "диктатор" Горбачёв. Так при чём тут Азербайджан?
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17.10.2020 13:24 Ответить
Там видео удалено, как ссылка на говнокласники
Хост ok.ru відхилив запит на з'єднання.
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17.10.2020 10:49 Ответить
де побачити актуальні карти бойових дій? бо все шо знахожу в гуглі або застаріле на кілька днів або не дуже в подробицях
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17.10.2020 11:41 Ответить
Є хороший український сайт. https://caucasus.liveuamap.com/
Точнішої інформації не знайти.
Азербайжанське МО теж не відразу викладує інфу. Так що затримка на день-два в будь-якому разі буде
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17.10.2020 12:24 Ответить
дякую. вже підказали цей самий сайт
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17.10.2020 12:37 Ответить
Расия везде успевает,искусственно создаёт конфликты в разных точках Мира,расшатывает ситуацию в успешных государствах...Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин,россиянин чеченского происхождения на улице обезглавил учителя истории за то, что он показывал изображения пророка Мухаммеда в классе во время обсуждения свободы слова.
Злоумышленника ликвидировала полиция.Зачем это Расии надо?
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17.10.2020 10:20 Ответить
Мьі на горе всем буржуям мировой пожар раздуем(С)
З тих пір нічого не змінилось.
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17.10.2020 10:25 Ответить
Боится, что объединятся против нее.
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17.10.2020 10:26 Ответить
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
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17.10.2020 11:30 Ответить
«С 27 сентября до сегодняшнего дня по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар. Просто хочу довести до сведения наших граждан некоторые цифры».
Об этом президент Ильхам Алиев сказал сегодня в обращении к народу.
Глава государства отметил, что список неполный, уничтожено больше техники противника.
«Конечно, во время боя невозможно точно посчитать это. Но приведенные мной цифры наглядно показывают, что мы получили полное преимущество на поле боя. И, можно сказать, нам удалось в значительной степени вывести из строя военно-технический потенциал Армении. Но спрашивается, откуда у Армении столько оружия, столько техники? Военный бюджет Армении известен, государственный бюджет Армении также известен. Армения - это страна-банкрот.
Внешний государственный долг этой страны составляет 60-70% ВВП страны. Свободные валютные резервы этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов и это банковские резервы, то есть это не свободные средства. На какие деньги она покупает это оружие и технику? Только на сегодняшний день стоимость техники, которая была уничтожена и взята в качестве трофея, составляет как минимум 2 миллиардов долларов. Но все же техника у них осталась. Есть еще и на оккупированных землях, а также на территории Армении… Спрашивается: кто их вооружает?!

ДЄЙСТВІТЄЛЬНО ,КТО !?
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17.10.2020 12:31 Ответить
та сторона
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17.10.2020 13:58 Ответить
Кроме.
Сейчас, в это время, среди всех армян по всему миру запрос на деньги от Пашиняна. И те армяне скидываются покупают оружие, ракеты, самолеты, все в Карабах кидают, в топку. Алиев даже объявил что Армения получает контрабандное оружие.. Если так пойдет дальше то не только обанкротится в край, но и все армяне по всему миру. Вот дураки, останутся вообще без денег, станут нищими! Из-за марева карабахского угробят себя! И зачем им это им надо? Неужели армяне такие тупые? Если уж так складывается, то не лучше уж отступить? Сохранив жизни и деньги.
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17.10.2020 14:06 Ответить
"Вооружаєт" "паралельна реальність"... Планета Нібіру... І в гірських ущелинах і туфових кар"єрах відкопують...
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17.10.2020 18:40 Ответить
Різниця в тому що Азейбарджан стріляє по військовим, а Арменія по містам та селам.
Коли Арменію викинуть з Азейбарджану, 100% будуть позиви до міжнародних судів за військові злочини Арменіі.
І Арменія наробила лиха достатньо, Пашиняну вже світить доля Милошивеча. Вважав арменів досить розумними людьми, а ні, азейбаржанці виявились набагато розумнішими. Може під керівництвом турків, може самі, але це факт
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17.10.2020 10:25 Ответить
Різниця в тому що Азейбарджан стріляє по військовим, а Арменія по містам та селам. ну да такие действия были во второй Чеченской войне в Грозном,когда российская армия сравняла город с землёй
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17.10.2020 10:42 Ответить
В данном случае Алиев в роли Милошевича. А Пашинян в роли Хашима "Мясника" Тачи. Но законы международным сообществом каждый раз трактуются в зависимости от политической обстановки.
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17.10.2020 10:44 Ответить
https://m.minval.az/news/123995709 Сын президента Армении женился на мужчине

«Таким образом, Армен Саркисян стал одним из уникальных армянских мужчин,
который, имея двух сыновей, одновременно стал и свекровью своей невестки, и тестем мужа другого сына»,

Председатель ОО «Гражданское сознание», основатель сайта AntiFake.am Нарек Самсонян разместил на своей странице в Facebook запись, в которой задается вопросом: какую бумагу Армен Саркисян показал Николу, что бил на посту президента РА?

И сам же отвечает на поставленный вопрос: «бумага - документ ЗАГСа самого младшего сына Армена Саркисяна - Айка Саркисяна. Ведь не секрет, что Никол Пашинян имеет слабость к представителям ЛГБТ и даже патронирует их.
И Армен Саркисян хитро воспользовался слабостью Пашиняна к гомосексуалистам и представил ему документы, подтверждающие брак его младшего сына, который вышел замуж за своего любовника по-имени Фарис». Кроме того, на свадьбе гей-пары присутствовало много высокопоставленных гостей, в том числе и принц Великобритании.
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17.10.2020 12:25 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1897576-yermak-pidbiv-pidsumki-poyizdki-************-delegatsiyi-do-turechchini-vidminniy-rezultat Єрмак підбив підсумки поїздки української делегації до Туреччини: відмінний результат .интересно а Кремль обо всём знает?
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17.10.2020 10:40 Ответить
А есть сомнения?
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17.10.2020 11:10 Ответить
Єрмак таким чином відмазується від ФАКТУ,що він чинний агент ФСБ ?
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17.10.2020 12:58 Ответить
Біснувати форер "тисячолітнього рейху" коли відчув неминучість поразки - теж кидався у всі боки ракетами Фау. Біснуватий фюрер "великої вірменії" пашинян- робить теж саме, щоб у разі відповіді Азербайджану по містам Вірменії - зі скавчанням про "геноцид" сховатися під діряву парасольку ОДКБ.
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17.10.2020 10:46 Ответить
Згоден, стріляють обидві сторони... Однак, от у чому "заковика" - азербайджанці стріляють по СВОЇЙ території, а вірмени - по ЧУЖІЙ...
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17.10.2020 11:27 Ответить
шановні, а де побачити актуальні карти бойових дій? бо все шо знахожу в гуглі або застаріле на кілька днів або не дуже в подробицях
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17.10.2020 11:40 Ответить
https://caucasus.liveuamap.com/
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17.10.2020 11:44 Ответить
дякую
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17.10.2020 12:10 Ответить
раджу https://www.youtube.com/watch?v=rj7vhfwHHcg&ab_channel=ggne26ggne26 ютуб канал" ватника " з севастополя Подоляки..
Вата ватою -але найоб"єкивніша і найоперативніша обстановка.
дивіться лише ранкові зведенння за вчорашній день.
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17.10.2020 12:35 Ответить
дякую
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17.10.2020 12:45 Ответить
Переглянув відео з дронів Азербайджану останніх двох днів. У мене склалося враження, що в дронів збройних сил Азербайджану починається брак цілей - таких як танк, "Град" і "Смерч", зенітно-ракетні комплекси і РЛС, артилерійські батареї вірмен та автоколони постачання. Мабуть все це вже перемололи, або майже перемололи азербайджанці. Тепер все більше атакують цілі з живою силою вірмен - б'ють по всьому, де більше п'яти вірменських бойовиків. Бажаю армії Азербайджану повного звільнення всіх окупованих вірменією територій і якнайменше втрат.
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17.10.2020 11:43 Ответить
танків(приблизно) у сепаратистів Карабаху залишилось від 50-ти до 100 штук,тому котратакувати можуть максимум до 10 танків на будь-якому напрчмі..Але це не має вже змісту в горах,де висоти контролюються не тобою.. Думаю,приберегли у степанакерті "на послєдній і рєшитєльний бой"...


Авіація вірменії,"танкові війська" і просто бронетехніка, ПВО Карабаху і грузовики з постачанням ЙОК. )


Залишилось ще 60-70 відсотків артилерії(без можливості постачання *******************) і і 60-70-80 відсотків "війська"...


З 40 тис.угрупування вірменської армії в Карабаху "виведено з ладу"(поранено чи вбито))5-8 тис

Це суттєво.Поповнювати ніким.

Азербайджану нема потреби "захоплювати території"... Ще два тижні таких боїв,і ХРЕБЕТ СЕПАРАТИСТІВ КАРАБАХУ БУДЕ ЗЛАМАНО. Показником буде ВОГНЕВИЙ КОНТРОЛЬ ШУШІ З навколишнікх висот...До цього тиждень -два..
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17.10.2020 12:51 Ответить
Сьогодні переглянув відео звільненого азербайджанцями Гадрута - покинуте місто, в котрому не було боїв, або майже не було - руйнації немає. Азербайджанці перемелюють передову й все військове в вірменських тилах - котре рухається в бік передової. У вірмен просто не залишається сил , засобів і ресурсів для захисту окупованої території і їхні залишки досить панічно відкочуються до кордонів Вірменії. Дуже помітна "дронобоязнь " вірмен, так як це було з армією ссср в 1941 році з "танкобоязню". Сьогоднішнє відео на сайті МО Азербайджану ще раз підтверджує просто астрономічні людські втрати армії як Вірменії, так і так званого "арцаху".
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17.10.2020 13:06 Ответить
https://youtu.be/jUB3TLnpiWY

Уничтожение армянских оккупантов.....это жесть.....тупые армяшки, бегите в Ереван!!!
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17.10.2020 12:32 Ответить
показовим було взяття Гадруту...

Азербайджанські спецпризначенці(скоріше всього "гірські" підрозділи) просочились на висоти півнячно -східніше і вірменам під загрозою оточення прийшлось відступити самим...

тепер буде лише відступ...)
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17.10.2020 12:54 Ответить
Азербайджан пояснив кривавість ударів відповіддю на черговий удар по Гянджі..

Пашиняна чекає вже лише військовий суд у Гааазі,або військовий переворот у Єревані з швидкою стратою за військові поразки.....
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17.10.2020 12:56 Ответить
армянский рейхстаг должен быть взят азербайджаном
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17.10.2020 12:42 Ответить
хоть есть в чем обвинять
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17.10.2020 13:07 Ответить
Хуссейн когда переделал советские СКАДы в 1980-х гг., он увеличил их дальность, чтобы достать по Израилю в 1990 г. на полторы тысячи км, но при этом значительно упала их точность... к сожалению армянские СКАДы не будут падать в пустом поле... это все надо забрать у Армении или уничтожить, а на Армению надеть смирительную рубашку
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17.10.2020 16:13 Ответить
 
 