Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на субботу, 17 октября. В результате боев есть жертвы и пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях, опубликованных официальными лицами и ведомствами двух стран.
Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.
Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020
Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждены гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. Кроме этого, в МИД сообщают, что в селе Шош в Нагорном Карабахе в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей.
According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 16, 2020
Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk
В министерстве обороны Азербайджана атаку беспилотников отвергают, заявляя, что на территории Армении у них нет военных целей.
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Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
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. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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Не давайте себя разделить. Иначе будете рабами.
Все их слова (как правило тупое враньё) и действия точь в точь как у кацапов.
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оце так дивина! І як таке може бути?
Вчера они сдали Хадрут, а сегодня еще и Физули. Два райцентра за сутки.
На южном направлении полный провал. Все основные линии обороны азербайжанцы обошли сзади и их пришлось просто оставить при бегстве из котла.
Во первых абсолютно не готовыми, не успели за 30 лет.
Во вторых бомбить жилые кварталы - это Гаага. Турки с утра до вечера крутят на ТВ каждую такую бомбежку, задокументированно все подробно. 100% безвозвратная потеря репутации.
Их ждут только объятия рабсии и международная изоляция.
Кстати хваленная армянская диаспора смогла только .... ничего не смогла
Почти всё дееспособное население свалило в эмиграцию и прекрасно себя там чуствует. Кому там воевать?
К сожалению схожая ситуация складывается и у нас в Украине.
)
Військові відчувають дебілізм наказів командування на власній шкурі як ніхто....
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/17-october-azerbaijan-mod-a-large-number-of-enemy-forces Видео
Шансов у них ноль при таком раскладе.
Спровоцировать Азербайджан на удар по Армении..
чтоби потом за Армению вступился Кремль..
АЛЕ МАРНІ ЙОГО СПОДІВАННЯ -Азербайджан(Алиев) не дурак
https://haqqin.az/news/191752
и с чего это мы на вы . вроде не чужие люди . лаялись неоднократно
Хост ok.ru відхилив запит на з'єднання.
Точнішої інформації не знайти.
Азербайжанське МО теж не відразу викладує інфу. Так що затримка на день-два в будь-якому разі буде
Злоумышленника ликвидировала полиция.Зачем это Расии надо?
З тих пір нічого не змінилось.
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Об этом президент Ильхам Алиев сказал сегодня в обращении к народу.
Глава государства отметил, что список неполный, уничтожено больше техники противника.
«Конечно, во время боя невозможно точно посчитать это. Но приведенные мной цифры наглядно показывают, что мы получили полное преимущество на поле боя. И, можно сказать, нам удалось в значительной степени вывести из строя военно-технический потенциал Армении. Но спрашивается, откуда у Армении столько оружия, столько техники? Военный бюджет Армении известен, государственный бюджет Армении также известен. Армения - это страна-банкрот.
Внешний государственный долг этой страны составляет 60-70% ВВП страны. Свободные валютные резервы этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов и это банковские резервы, то есть это не свободные средства. На какие деньги она покупает это оружие и технику? Только на сегодняшний день стоимость техники, которая была уничтожена и взята в качестве трофея, составляет как минимум 2 миллиардов долларов. Но все же техника у них осталась. Есть еще и на оккупированных землях, а также на территории Армении… Спрашивается: кто их вооружает?!
ДЄЙСТВІТЄЛЬНО ,КТО !?
Сейчас, в это время, среди всех армян по всему миру запрос на деньги от Пашиняна. И те армяне скидываются покупают оружие, ракеты, самолеты, все в Карабах кидают, в топку. Алиев даже объявил что Армения получает контрабандное оружие.. Если так пойдет дальше то не только обанкротится в край, но и все армяне по всему миру. Вот дураки, останутся вообще без денег, станут нищими! Из-за марева карабахского угробят себя! И зачем им это им надо? Неужели армяне такие тупые? Если уж так складывается, то не лучше уж отступить? Сохранив жизни и деньги.
Коли Арменію викинуть з Азейбарджану, 100% будуть позиви до міжнародних судів за військові злочини Арменіі.
І Арменія наробила лиха достатньо, Пашиняну вже світить доля Милошивеча. Вважав арменів досить розумними людьми, а ні, азейбаржанці виявились набагато розумнішими. Може під керівництвом турків, може самі, але це факт
«Таким образом, Армен Саркисян стал одним из уникальных армянских мужчин,
который, имея двух сыновей, одновременно стал и свекровью своей невестки, и тестем мужа другого сына»,
Председатель ОО «Гражданское сознание», основатель сайта AntiFake.am Нарек Самсонян разместил на своей странице в Facebook запись, в которой задается вопросом: какую бумагу Армен Саркисян показал Николу, что бил на посту президента РА?
И сам же отвечает на поставленный вопрос: «бумага - документ ЗАГСа самого младшего сына Армена Саркисяна - Айка Саркисяна. Ведь не секрет, что Никол Пашинян имеет слабость к представителям ЛГБТ и даже патронирует их.
И Армен Саркисян хитро воспользовался слабостью Пашиняна к гомосексуалистам и представил ему документы, подтверждающие брак его младшего сына, который вышел замуж за своего любовника по-имени Фарис». Кроме того, на свадьбе гей-пары присутствовало много высокопоставленных гостей, в том числе и принц Великобритании.
Вата ватою -але найоб"єкивніша і найоперативніша обстановка.
дивіться лише ранкові зведенння за вчорашній день.
Авіація вірменії,"танкові війська" і просто бронетехніка, ПВО Карабаху і грузовики з постачанням ЙОК. )
Залишилось ще 60-70 відсотків артилерії(без можливості постачання *******************) і і 60-70-80 відсотків "війська"...
З 40 тис.угрупування вірменської армії в Карабаху "виведено з ладу"(поранено чи вбито))5-8 тис
Це суттєво.Поповнювати ніким.
Азербайджану нема потреби "захоплювати території"... Ще два тижні таких боїв,і ХРЕБЕТ СЕПАРАТИСТІВ КАРАБАХУ БУДЕ ЗЛАМАНО. Показником буде ВОГНЕВИЙ КОНТРОЛЬ ШУШІ З навколишнікх висот...До цього тиждень -два..
Уничтожение армянских оккупантов.....это жесть.....тупые армяшки, бегите в Ереван!!!
Азербайджанські спецпризначенці(скоріше всього "гірські" підрозділи) просочились на висоти півнячно -східніше і вірменам під загрозою оточення прийшлось відступити самим...
тепер буде лише відступ...)
Пашиняна чекає вже лише військовий суд у Гааазі,або військовий переворот у Єревані з швидкою стратою за військові поразки.....