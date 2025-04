Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах

Вірменія і Азербайджан звинуватили одне одного в ракетних обстрілах у ніч на суботу, 17 жовтня. Унаслідок боїв є жертви і постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях, опублікованих офіційними особами і відомствами двох країн.

Так, у ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа і Мінгечевір. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, в результаті атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 поранені.

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджанська піхота наступає серед розбитих вірменських танків і неприбраних тіл на Джебраїл. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ Вірменії заявляє, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об'єктах на півдні країни. Унаслідок атаки пошкоджено цивільні інфраструктури, але жертв і постраждалих немає. Крім цього, в МЗС повідомляють, що в селі Шош у Нагірному Карабасі унаслідок ракетного удару поранено трьох мирних жителів.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.



Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk