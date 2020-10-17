УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13253 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 387 85

Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах

Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах

Вірменія і Азербайджан звинуватили одне одного в ракетних обстрілах у ніч на суботу, 17 жовтня. Унаслідок боїв є жертви і постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях, опублікованих офіційними особами і відомствами двох країн.

Так, у ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа і Мінгечевір. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, в результаті атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 поранені.

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджанська піхота наступає серед розбитих вірменських танків і неприбраних тіл на Джебраїл. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ Вірменії заявляє, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об'єктах на півдні країни. Унаслідок атаки пошкоджено цивільні інфраструктури, але жертв і постраждалих немає. Крім цього, в МЗС повідомляють, що в селі Шош у Нагірному Карабасі унаслідок ракетного удару поранено трьох мирних жителів.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.

Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk

— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 16, 2020

У міністерстві оборони Азербайджану атаку безпілотників відкидають, заявляючи, що на території Вірменії у них немає військових цілей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 48 азербайджанських бійців розстріляла впритул вірменська засідка поблизу гори Арега. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах - Цензор.НЕТ 5942
показати весь коментар
17.10.2020 09:43
+25
Ооу, ара, про котлы ты, гнида, мощно задвинул, точно, как свинорусы.
показати весь коментар
17.10.2020 10:40
+16
Армяне оказались полными дураками в этой войне.
Во первых абсолютно не готовыми, не успели за 30 лет.
Во вторых бомбить жилые кварталы - это Гаага. Турки с утра до вечера крутят на ТВ каждую такую бомбежку, задокументированно все подробно. 100% безвозвратная потеря репутации.
Их ждут только объятия рабсии и международная изоляция.
Кстати хваленная армянская диаспора смогла только .... ничего не смогла
показати весь коментар
17.10.2020 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
.
..
. https://uploads.disquscdn.com/images/9f97978005612e4eccfa695840fdab91b5999d8c800aed528e4000ff2b7570cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/70**************************************************************.png https://uploads.disquscdn.com/images/bce8391bb2dd9c6116213dd4730f7c6041764ed5be62436fe4eeeea9b05e35e2.png . . https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/8185************************************************************.jpg ....


.
.
.
показати весь коментар
17.10.2020 09:42 Відповісти
Знають, у в кого вчитися.
показати весь коментар
17.10.2020 09:42 Відповісти
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных ударах - Цензор.НЕТ 5942
показати весь коментар
17.10.2020 09:43 Відповісти
Классика - разделяй и властвуй.
Не давайте себя разделить. Иначе будете рабами.
показати весь коментар
17.10.2020 10:10 Відповісти
Армяне слыгались с кацапами
показати весь коментар
17.10.2020 11:47 Відповісти
Да такое ощущение, что это и есть кацапы. Кацап - это не национальность. Это идеология.
Все их слова (как правило тупое враньё) и действия точь в точь как у кацапов.
показати весь коментар
17.10.2020 13:02 Відповісти
Такого "доклада" не существует.
показати весь коментар
17.10.2020 11:37 Відповісти
. В результате боев есть жертвы и пострадавши

===================
оце так дивина! І як таке може бути?
показати весь коментар
17.10.2020 13:33 Відповісти
Восток дело тонкое. Но в данной ситуации я не верю разного рода пашинянаи и хачикянам, не верю, как путинским сосунам.
показати весь коментар
17.10.2020 09:45 Відповісти
У армян паника на поле боя. Вот и стреляют балистическими ракетами по жилым кварталам.
Вчера они сдали Хадрут, а сегодня еще и Физули. Два райцентра за сутки.
На южном направлении полный провал. Все основные линии обороны азербайжанцы обошли сзади и их пришлось просто оставить при бегстве из котла.
показати весь коментар
17.10.2020 09:56 Відповісти
Армяне оказались полными дураками в этой войне.
Во первых абсолютно не готовыми, не успели за 30 лет.
Во вторых бомбить жилые кварталы - это Гаага. Турки с утра до вечера крутят на ТВ каждую такую бомбежку, задокументированно все подробно. 100% безвозвратная потеря репутации.
Их ждут только объятия рабсии и международная изоляция.
Кстати хваленная армянская диаспора смогла только .... ничего не смогла
показати весь коментар
17.10.2020 10:33 Відповісти
Ну так за 30 лет войны пытаясь удержать краденые территории Азербайжана они потеряли собственно Армению.
Почти всё дееспособное население свалило в эмиграцию и прекрасно себя там чуствует. Кому там воевать?
К сожалению схожая ситуация складывается и у нас в Украине.
показати весь коментар
17.10.2020 10:39 Відповісти
они и не могли успеть...

)
показати весь коментар
17.10.2020 13:05 Відповісти
Ооу, ара, про котлы ты, гнида, мощно задвинул, точно, как свинорусы.
показати весь коментар
17.10.2020 10:40 Відповісти
Так він "свинорус" і є... Просто "косить" "пад абиженнага армянина"...
показати весь коментар
17.10.2020 18:33 Відповісти
Не переживай... Українці в "котли" потрапляли, тому що стояли до кінця, захищаючи рідну землю... А вірмен, що тікають з Карабаху, "заградотряди" виловлюють, і підсрачниками назад женуть, "захищать Арцах"... "Котли" для вірмен ще попереду... (якщо не встигнуть чкурнуть на "історичну батьківщину"... Правда, вона їх не жде... Тому вони, "транзитом", поїдуть відразу в Росію... В Україну побояться, бо вже знають, як українці сприйняли цю війну... "Біженцями" знедоленими їм тут, прикинуться, не вдасться...)
показати весь коментар
17.10.2020 11:26 Відповісти
скоро очікую,що вірмени почнуть здаватись азербайджанській армії цілими підрозділами...

Військові відчувають дебілізм наказів командування на власній шкурі як ніхто....
показати весь коментар
17.10.2020 13:04 Відповісти
Кстати, армяне давно определили Украину для себя как "запасной аэродром". Общался с живущими здесь давно еще лет 5 назад, рассказывали что работа по подготовке к переселению "вдруг чего" ведется планомерная, потому что здесь им нравится буквально все - климат, люди , "общая культура"
показати весь коментар
18.10.2020 12:56 Відповісти
А вони знають, хто такі "гайдамаки"? Чи вони думають, що "Коліївщина" може стосуваться лише поляків і євреїв? Ми їм тут "НовоАрцах" створить не дамо...
показати весь коментар
18.10.2020 16:51 Відповісти
В ответ на обстрелы азербайжанцы выложили новое видео с беспилотников:
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/17-october-azerbaijan-mod-a-large-number-of-enemy-forces Видео
Шансов у них ноль при таком раскладе.
показати весь коментар
17.10.2020 10:46 Відповісти
Как муравьишек.
показати весь коментар
17.10.2020 11:35 Відповісти
С такими результатами армянам скоро некем будет воевать.
показати весь коментар
17.10.2020 13:21 Відповісти
Да...Ударні бпла це сила! Тим паче збивати їх кацапи не мають чим .Добре що Порох хоч декілька штук закупив у турків.
показати весь коментар
17.10.2020 13:39 Відповісти
Ракеты Армении убили детей, женщин и стариков в Гяндже СРОЧНО!!! ОБНОВЛЕНО 04:57; ВИДЕО https://haqqin.az/news/191733
показати весь коментар
17.10.2020 10:05 Відповісти
Армяне подонки
показати весь коментар
17.10.2020 11:57 Відповісти
ПВО Азербайджана предотвратила ракетный удар по Мингячевиру СРОЧНО!!! ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/191736
показати весь коментар
17.10.2020 10:06 Відповісти
Видеокадры ракетного удара по Гяндже ВИДЕО https://haqqin.az/news/191739
показати весь коментар
17.10.2020 10:08 Відповісти
Хикмет Гаджиев: «Пашинян повторяет тактику Саддама Хусейна» https://haqqin.az/news/191750
показати весь коментар
17.10.2020 10:09 Відповісти
Пашинян все пробует..
Спровоцировать Азербайджан на удар по Армении..
чтоби потом за Армению вступился Кремль..

АЛЕ МАРНІ ЙОГО СПОДІВАННЯ -Азербайджан(Алиев) не дурак
показати весь коментар
17.10.2020 13:02 Відповісти
Він повторяє тактику кацапів в Сирії ,Українї і т.д.-бомбити міста з населенням,школи,лікарні .Це військова тактика московитів.
показати весь коментар
17.10.2020 13:46 Відповісти
Ильхам Алиев об обстрелах азербайджанских городов: «Мы отвечаем им на поле боя»

https://haqqin.az/news/191752
показати весь коментар
17.10.2020 10:10 Відповісти
Ильхам Алиев: Освобожден город Физули и несколько сел Физулинского района https://1news.az/news/il-ham-aliev-osvobozhden-gorod-fizuli-i-neskol-ko-sel-fizulinskogo-rayona
показати весь коментар
17.10.2020 10:12 Відповісти
Азербайджанская армия уничтожает военную технику армян ВИДЕО https://haqqin.az/news/191754
показати весь коментар
17.10.2020 10:16 Відповісти
Азер, войны начинают диктаторы. Чья семейка в Азербайджане правит единолично еще с совка?
показати весь коментар
17.10.2020 10:25 Відповісти
№69
показати весь коментар
17.10.2020 10:28 Відповісти
А твоё ***** вонючее сколько лет вами идиотами правит?
показати весь коментар
17.10.2020 11:10 Відповісти
В Украине? Да ты просто недоумок. Изучай историю мира, болван.
показати весь коментар
17.10.2020 13:07 Відповісти
Баклан, иди на сру сайты, и там ,идиот ***** песни пой
показати весь коментар
17.10.2020 14:58 Відповісти
Сгинь.
показати весь коментар
17.10.2020 11:36 Відповісти
кто объяснит . почему порохоботы в целом симпатизируют Азербайджану . а зебобики Армении . вот ты Игогокович . а на днях твой коллега Бустуга за них жопу рвал . это у вас такая принципиальная позиция ?
показати весь коментар
17.10.2020 11:57 Відповісти
Эти пдрсы из Моржовии строчат
показати весь коментар
17.10.2020 12:30 Відповісти
не пи..ди ,бо серце встане,порохоботе ! )
показати весь коментар
17.10.2020 13:00 Відповісти
Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах - Цензор.НЕТ 1085
показати весь коментар
17.10.2020 13:03 Відповісти
Читайте историю мира или хотя бы поинтересуйтесь референдумами в Нагорном Карабахе при совке 1988 и 1990.
показати весь коментар
17.10.2020 13:04 Відповісти
учите географию . или хотя бы загуглите карты . кроме территории собственно Карабаха армяне в 90-ых под шумок отхапали еще и территорию Азербайджана

и с чего это мы на вы . вроде не чужие люди . лаялись неоднократно
показати весь коментар
17.10.2020 13:12 Відповісти
Вы не признаете международно признанных границ?
показати весь коментар
17.10.2020 13:57 Відповісти
он в Трускавце урок географии прогулял
показати весь коментар
17.10.2020 17:33 Відповісти
А "реперендуми" в Карабаху були такими самими "законними", як і в Криму, весною 2014-го...
показати весь коментар
17.10.2020 18:36 Відповісти
Ну эту войну, судя по твоему "умозаключению", начал "диктатор" Горбачёв. Так при чём тут Азербайджан?
показати весь коментар
17.10.2020 13:24 Відповісти
Там видео удалено, как ссылка на говнокласники
Хост ok.ru відхилив запит на з'єднання.
показати весь коментар
17.10.2020 10:49 Відповісти
де побачити актуальні карти бойових дій? бо все шо знахожу в гуглі або застаріле на кілька днів або не дуже в подробицях
показати весь коментар
17.10.2020 11:41 Відповісти
Є хороший український сайт. https://caucasus.liveuamap.com/
Точнішої інформації не знайти.
Азербайжанське МО теж не відразу викладує інфу. Так що затримка на день-два в будь-якому разі буде
показати весь коментар
17.10.2020 12:24 Відповісти
дякую. вже підказали цей самий сайт
показати весь коментар
17.10.2020 12:37 Відповісти
Расия везде успевает,искусственно создаёт конфликты в разных точках Мира,расшатывает ситуацию в успешных государствах...Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин,россиянин чеченского происхождения на улице обезглавил учителя истории за то, что он показывал изображения пророка Мухаммеда в классе во время обсуждения свободы слова.
Злоумышленника ликвидировала полиция.Зачем это Расии надо?
показати весь коментар
17.10.2020 10:20 Відповісти
Мьі на горе всем буржуям мировой пожар раздуем(С)
З тих пір нічого не змінилось.
показати весь коментар
17.10.2020 10:25 Відповісти
Боится, что объединятся против нее.
показати весь коментар
17.10.2020 10:26 Відповісти
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
показати весь коментар
17.10.2020 11:30 Відповісти
«С 27 сентября до сегодняшнего дня по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар. Просто хочу довести до сведения наших граждан некоторые цифры».
Об этом президент Ильхам Алиев сказал сегодня в обращении к народу.
Глава государства отметил, что список неполный, уничтожено больше техники противника.
«Конечно, во время боя невозможно точно посчитать это. Но приведенные мной цифры наглядно показывают, что мы получили полное преимущество на поле боя. И, можно сказать, нам удалось в значительной степени вывести из строя военно-технический потенциал Армении. Но спрашивается, откуда у Армении столько оружия, столько техники? Военный бюджет Армении известен, государственный бюджет Армении также известен. Армения - это страна-банкрот.
Внешний государственный долг этой страны составляет 60-70% ВВП страны. Свободные валютные резервы этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов и это банковские резервы, то есть это не свободные средства. На какие деньги она покупает это оружие и технику? Только на сегодняшний день стоимость техники, которая была уничтожена и взята в качестве трофея, составляет как минимум 2 миллиардов долларов. Но все же техника у них осталась. Есть еще и на оккупированных землях, а также на территории Армении… Спрашивается: кто их вооружает?!

ДЄЙСТВІТЄЛЬНО ,КТО !?
показати весь коментар
17.10.2020 12:31 Відповісти
та сторона
показати весь коментар
17.10.2020 13:58 Відповісти
Кроме.
Сейчас, в это время, среди всех армян по всему миру запрос на деньги от Пашиняна. И те армяне скидываются покупают оружие, ракеты, самолеты, все в Карабах кидают, в топку. Алиев даже объявил что Армения получает контрабандное оружие.. Если так пойдет дальше то не только обанкротится в край, но и все армяне по всему миру. Вот дураки, останутся вообще без денег, станут нищими! Из-за марева карабахского угробят себя! И зачем им это им надо? Неужели армяне такие тупые? Если уж так складывается, то не лучше уж отступить? Сохранив жизни и деньги.
показати весь коментар
17.10.2020 14:06 Відповісти
"Вооружаєт" "паралельна реальність"... Планета Нібіру... І в гірських ущелинах і туфових кар"єрах відкопують...
показати весь коментар
17.10.2020 18:40 Відповісти
Різниця в тому що Азейбарджан стріляє по військовим, а Арменія по містам та селам.
Коли Арменію викинуть з Азейбарджану, 100% будуть позиви до міжнародних судів за військові злочини Арменіі.
І Арменія наробила лиха достатньо, Пашиняну вже світить доля Милошивеча. Вважав арменів досить розумними людьми, а ні, азейбаржанці виявились набагато розумнішими. Може під керівництвом турків, може самі, але це факт
показати весь коментар
17.10.2020 10:25 Відповісти
Різниця в тому що Азейбарджан стріляє по військовим, а Арменія по містам та селам. ну да такие действия были во второй Чеченской войне в Грозном,когда российская армия сравняла город с землёй
показати весь коментар
17.10.2020 10:42 Відповісти
В данном случае Алиев в роли Милошевича. А Пашинян в роли Хашима "Мясника" Тачи. Но законы международным сообществом каждый раз трактуются в зависимости от политической обстановки.
показати весь коментар
17.10.2020 10:44 Відповісти
https://m.minval.az/news/123995709 Сын президента Армении женился на мужчине

«Таким образом, Армен Саркисян стал одним из уникальных армянских мужчин,
который, имея двух сыновей, одновременно стал и свекровью своей невестки, и тестем мужа другого сына»,

Председатель ОО «Гражданское сознание», основатель сайта AntiFake.am Нарек Самсонян разместил на своей странице в Facebook запись, в которой задается вопросом: какую бумагу Армен Саркисян показал Николу, что бил на посту президента РА?

И сам же отвечает на поставленный вопрос: «бумага - документ ЗАГСа самого младшего сына Армена Саркисяна - Айка Саркисяна. Ведь не секрет, что Никол Пашинян имеет слабость к представителям ЛГБТ и даже патронирует их.
И Армен Саркисян хитро воспользовался слабостью Пашиняна к гомосексуалистам и представил ему документы, подтверждающие брак его младшего сына, который вышел замуж за своего любовника по-имени Фарис». Кроме того, на свадьбе гей-пары присутствовало много высокопоставленных гостей, в том числе и принц Великобритании.
показати весь коментар
17.10.2020 12:25 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1897576-yermak-pidbiv-pidsumki-poyizdki-************-delegatsiyi-do-turechchini-vidminniy-rezultat Єрмак підбив підсумки поїздки української делегації до Туреччини: відмінний результат .интересно а Кремль обо всём знает?
показати весь коментар
17.10.2020 10:40 Відповісти
А есть сомнения?
показати весь коментар
17.10.2020 11:10 Відповісти
Єрмак таким чином відмазується від ФАКТУ,що він чинний агент ФСБ ?
показати весь коментар
17.10.2020 12:58 Відповісти
Біснувати форер "тисячолітнього рейху" коли відчув неминучість поразки - теж кидався у всі боки ракетами Фау. Біснуватий фюрер "великої вірменії" пашинян- робить теж саме, щоб у разі відповіді Азербайджану по містам Вірменії - зі скавчанням про "геноцид" сховатися під діряву парасольку ОДКБ.
показати весь коментар
17.10.2020 10:46 Відповісти
Згоден, стріляють обидві сторони... Однак, от у чому "заковика" - азербайджанці стріляють по СВОЇЙ території, а вірмени - по ЧУЖІЙ...
показати весь коментар
17.10.2020 11:27 Відповісти
шановні, а де побачити актуальні карти бойових дій? бо все шо знахожу в гуглі або застаріле на кілька днів або не дуже в подробицях
показати весь коментар
17.10.2020 11:40 Відповісти
https://caucasus.liveuamap.com/
показати весь коментар
17.10.2020 11:44 Відповісти
дякую
показати весь коментар
17.10.2020 12:10 Відповісти
раджу https://www.youtube.com/watch?v=rj7vhfwHHcg&ab_channel=ggne26ggne26 ютуб канал" ватника " з севастополя Подоляки..
Вата ватою -але найоб"єкивніша і найоперативніша обстановка.
дивіться лише ранкові зведенння за вчорашній день.
показати весь коментар
17.10.2020 12:35 Відповісти
дякую
показати весь коментар
17.10.2020 12:45 Відповісти
Переглянув відео з дронів Азербайджану останніх двох днів. У мене склалося враження, що в дронів збройних сил Азербайджану починається брак цілей - таких як танк, "Град" і "Смерч", зенітно-ракетні комплекси і РЛС, артилерійські батареї вірмен та автоколони постачання. Мабуть все це вже перемололи, або майже перемололи азербайджанці. Тепер все більше атакують цілі з живою силою вірмен - б'ють по всьому, де більше п'яти вірменських бойовиків. Бажаю армії Азербайджану повного звільнення всіх окупованих вірменією територій і якнайменше втрат.
показати весь коментар
17.10.2020 11:43 Відповісти
танків(приблизно) у сепаратистів Карабаху залишилось від 50-ти до 100 штук,тому котратакувати можуть максимум до 10 танків на будь-якому напрчмі..Але це не має вже змісту в горах,де висоти контролюються не тобою.. Думаю,приберегли у степанакерті "на послєдній і рєшитєльний бой"...


Авіація вірменії,"танкові війська" і просто бронетехніка, ПВО Карабаху і грузовики з постачанням ЙОК. )


Залишилось ще 60-70 відсотків артилерії(без можливості постачання *******************) і і 60-70-80 відсотків "війська"...


З 40 тис.угрупування вірменської армії в Карабаху "виведено з ладу"(поранено чи вбито))5-8 тис

Це суттєво.Поповнювати ніким.

Азербайджану нема потреби "захоплювати території"... Ще два тижні таких боїв,і ХРЕБЕТ СЕПАРАТИСТІВ КАРАБАХУ БУДЕ ЗЛАМАНО. Показником буде ВОГНЕВИЙ КОНТРОЛЬ ШУШІ З навколишнікх висот...До цього тиждень -два..
показати весь коментар
17.10.2020 12:51 Відповісти
Сьогодні переглянув відео звільненого азербайджанцями Гадрута - покинуте місто, в котрому не було боїв, або майже не було - руйнації немає. Азербайджанці перемелюють передову й все військове в вірменських тилах - котре рухається в бік передової. У вірмен просто не залишається сил , засобів і ресурсів для захисту окупованої території і їхні залишки досить панічно відкочуються до кордонів Вірменії. Дуже помітна "дронобоязнь " вірмен, так як це було з армією ссср в 1941 році з "танкобоязню". Сьогоднішнє відео на сайті МО Азербайджану ще раз підтверджує просто астрономічні людські втрати армії як Вірменії, так і так званого "арцаху".
показати весь коментар
17.10.2020 13:06 Відповісти
https://youtu.be/jUB3TLnpiWY

Уничтожение армянских оккупантов.....это жесть.....тупые армяшки, бегите в Ереван!!!
показати весь коментар
17.10.2020 12:32 Відповісти
показовим було взяття Гадруту...

Азербайджанські спецпризначенці(скоріше всього "гірські" підрозділи) просочились на висоти півнячно -східніше і вірменам під загрозою оточення прийшлось відступити самим...

тепер буде лише відступ...)
показати весь коментар
17.10.2020 12:54 Відповісти
Азербайджан пояснив кривавість ударів відповіддю на черговий удар по Гянджі..

Пашиняна чекає вже лише військовий суд у Гааазі,або військовий переворот у Єревані з швидкою стратою за військові поразки.....
показати весь коментар
17.10.2020 12:56 Відповісти
армянский рейхстаг должен быть взят азербайджаном
показати весь коментар
17.10.2020 12:42 Відповісти
хоть есть в чем обвинять
показати весь коментар
17.10.2020 13:07 Відповісти
Хуссейн когда переделал советские СКАДы в 1980-х гг., он увеличил их дальность, чтобы достать по Израилю в 1990 г. на полторы тысячи км, но при этом значительно упала их точность... к сожалению армянские СКАДы не будут падать в пустом поле... это все надо забрать у Армении или уничтожить, а на Армению надеть смирительную рубашку
показати весь коментар
17.10.2020 16:13 Відповісти
 
 