Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я
Гуманітарне перемир'я має початися з опівночі 18 жовтня.
Про це пише Цензор.НЕТ.
"Республіка Вірменія та Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 за місцевим часом, 18 жовтня. Це рішення прийнято відповідно до заяви президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, відповідно до заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10 жовтня 2020 року", - йдеться в публікації на сайті МЗС Вірменії.
Повідомлення аналогічного змісту опублікувало МЗС Азербайджану.
Топ коментарі
+21 aleks kyb
показати весь коментар17.10.2020 22:37
+17 Maxim Ak-Murza
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+16 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар17.10.2020 22:39
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Путен со своими шестёрками - Макроном и Трампом - надавили на азеров...
Уже не за техникой охотятся, а за отдельными пулеметными расчетами, небольшими группами в окопах и блиндажами. Днем и ночью. Хорошо турки попрактиковались с применением своих Байрактаров.
Похоже у армян дела совсем плохи. Выкинут из Карабаха, сомнений нет. А потом в Сирии начнется.
Пашинян готов поднять «белый флаг» в Карабахе, но есть одно но...
Объявлению гуманитарного перемирия между Азербайджаном и Арменией предшествовали две важные новости:
⁃ Сообщение государственных СМИ о том, что Пашинян запросил через посредников переговоры с Алиевым на условиях Баку.
⁃ Звонок Лаврова Байрамову.
Судя по всему, заканчивается фаза военного противостояния и стороны возвращаются за стол переговоров. Сорвав первое перемирие Ереван сильно пожалел, решимость Баку была замечена также Москвой. Фактически сегодня Армения капитулировала.
Теперь Пашинян должен будет уговорить население своей страны навсегда распрощаться с Карабахом, предоставив Баку точный график вывода оставшихся войск (их в Карабахе, кстати, осталось уже очень мало).
Но есть вероятность того, что на это не согласится «карабахский клан» и попытается устроить госпереворот ( и Саргсян, и Кочарян пропали из медийного поля) в стране, что крайне не выгодно для Баку. И об этом открыто говорил в интервью РБК Алиев: «Я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы».
В любом случае, судьба Пашиняна остаётся неясной - и её должна будет решить в конечном счете Москва.
@bulvarBaku
Турция, Украина, Пакистан, ЕС и ряд других стран осудили ночной теракт ВС Армении в Гяндже. Бросается в глаза тот факт, что отмалчивается Россия. Москва не сочла нужным сделать какое-либо заявление даже на уровне своей дипмиссии в Баку. Сам теракт, напомним, произошел спустя несколько часов после того, как Ереван заявил о провале инициативы Шойгу организовать встречу военных Азербайджана и Армении в Москве, аналогичной той, что состоялась в апреле 2016-ого и остановила войну. От встречи, как утверждают в Ереване, отказалась азербайджанская сторона.
Вечером в Баку звонил Лавров, судя по релизу на сайте МИД РФ, слов соболезнования им высказано не было. Настоял ли Лавров на приезде в Москву военной делегации Азербайджана? Или заверил Байрамова, что Россия не была в курсе планируемого удара своего сателлита по мирным жителям Гянджи? Ответы на многие вопросы мы проясним очень скоро. Но уже очевидно одно - Армию Азербайджана Шойгу больше не остановить.
@bulvarBaku
а на вооруженного байрактаром охотника медведь будет только озабоченно поглядывать и то из берлоги... не верите - вспомните сбитый самолёт и подорожавшие помидоры
https://www.youtube.com/watch?v=zlrRByVOCA4&feature=emb_title
Спасибо!
Наш Нелохпотерпевший наверняка обосрется, увидев такое!