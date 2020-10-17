Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я

Гуманітарне перемир'я має початися з опівночі 18 жовтня.

Про це пише Цензор.НЕТ.

"Республіка Вірменія та Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 за місцевим часом, 18 жовтня. Це рішення прийнято відповідно до заяви президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, відповідно до заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10 жовтня 2020 року", - йдеться в публікації на сайті МЗС Вірменії.

Повідомлення аналогічного змісту опублікувало МЗС Азербайджану.

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