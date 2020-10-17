УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10895 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 417 61

Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я
Фото: АПА

Гуманітарне перемир'я має початися з опівночі 18 жовтня.

Про це пише Цензор.НЕТ.

"Республіка Вірменія та Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 за місцевим часом, 18 жовтня. Це рішення прийнято відповідно до заяви президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, відповідно до заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10 жовтня 2020 року", - йдеться в публікації на сайті МЗС Вірменії.

Повідомлення аналогічного змісту опублікувало МЗС Азербайджану.

Читайте також: Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) перемир’я (892) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Будут из Степанакерта выезжать на родину, в Ереван. Так зачем было посылать молодых армян на верную смерть? Ради ворованного у соседа?
показати весь коментар
17.10.2020 22:37
+17
На чьей международно признанной территории он находится? И с каких пор и почему он стал "степанакертом"?
показати весь коментар
17.10.2020 22:43
+16
Пока ары ошметки своих террористов не соберут.
показати весь коментар
17.10.2020 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надолго?
показати весь коментар
17.10.2020 22:31 Відповісти
Пока ары ошметки своих террористов не соберут.
показати весь коментар
17.10.2020 22:39 Відповісти
так это снова могучий хэуило парешал? или они сами договорились?
показати весь коментар
17.10.2020 22:42 Відповісти
Вроде сами. Это ж гум.перемирие, дело обычное - трупы собрать,силы перегруппировать.
показати весь коментар
17.10.2020 22:45 Відповісти
металолом пусть цуки носатые не трогают
показати весь коментар
17.10.2020 23:14 Відповісти
"Це рішення прийнято відповідно до заяви президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, відповідно до заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10 жовтня 2020 рокуДжерело: https://censor.net/ua/n3225400"

Путен со своими шестёрками - Макроном и Трампом - надавили на азеров...
показати весь коментар
17.10.2020 23:22 Відповісти
азеры никуда не уйдут пока не доведут начатое до конца, ибо зачем надо было начинать
показати весь коментар
17.10.2020 22:31 Відповісти
На турецком тв постоянно показывают видео уничтожения армян с дронов.
Уже не за техникой охотятся, а за отдельными пулеметными расчетами, небольшими группами в окопах и блиндажами. Днем и ночью. Хорошо турки попрактиковались с применением своих Байрактаров.
Похоже у армян дела совсем плохи. Выкинут из Карабаха, сомнений нет. А потом в Сирии начнется.
показати весь коментар
18.10.2020 07:22 Відповісти
Гуманитарное перемирие...это что ба ары трупы своих вояк забрали...и что бы мирняк мог свалить ...
показати весь коментар
17.10.2020 22:34 Відповісти
Будут из Степанакерта выезжать на родину, в Ереван. Так зачем было посылать молодых армян на верную смерть? Ради ворованного у соседа?
показати весь коментар
17.10.2020 22:37 Відповісти
Ну Степанакерт не такой уж и ворованный.
показати весь коментар
17.10.2020 22:41 Відповісти
На чьей международно признанной территории он находится? И с каких пор и почему он стал "степанакертом"?
показати весь коментар
17.10.2020 22:43 Відповісти
Давай факты. Фантазии о том кому он там принадлежал в доисторическое время - оставь для историков.
показати весь коментар
17.10.2020 22:49 Відповісти
Да какой ты ара, ты же азер хитрожопый.
показати весь коментар
17.10.2020 23:06 Відповісти
А ты, видимо, истинный русский православный антифашист?
показати весь коментар
17.10.2020 23:25 Відповісти
❗️Капитуляция Еревана.

Пашинян готов поднять «белый флаг» в Карабахе, но есть одно но...

Объявлению гуманитарного перемирия между Азербайджаном и Арменией предшествовали две важные новости:

⁃ Сообщение государственных СМИ о том, что Пашинян запросил через посредников переговоры с Алиевым на условиях Баку.
⁃ Звонок Лаврова Байрамову.

Судя по всему, заканчивается фаза военного противостояния и стороны возвращаются за стол переговоров. Сорвав первое перемирие Ереван сильно пожалел, решимость Баку была замечена также Москвой. Фактически сегодня Армения капитулировала.

Теперь Пашинян должен будет уговорить население своей страны навсегда распрощаться с Карабахом, предоставив Баку точный график вывода оставшихся войск (их в Карабахе, кстати, осталось уже очень мало).

Но есть вероятность того, что на это не согласится «карабахский клан» и попытается устроить госпереворот ( и Саргсян, и Кочарян пропали из медийного поля) в стране, что крайне не выгодно для Баку. И об этом открыто говорил в интервью РБК Алиев: «Я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы».

В любом случае, судьба Пашиняна остаётся неясной - и её должна будет решить в конечном счете Москва.

@bulvarBaku
показати весь коментар
17.10.2020 22:40 Відповісти
❗️Странное молчание Москвы.

Турция, Украина, Пакистан, ЕС и ряд других стран осудили ночной теракт ВС Армении в Гяндже. Бросается в глаза тот факт, что отмалчивается Россия. Москва не сочла нужным сделать какое-либо заявление даже на уровне своей дипмиссии в Баку. Сам теракт, напомним, произошел спустя несколько часов после того, как Ереван заявил о провале инициативы Шойгу организовать встречу военных Азербайджана и Армении в Москве, аналогичной той, что состоялась в апреле 2016-ого и остановила войну. От встречи, как утверждают в Ереване, отказалась азербайджанская сторона.

Вечером в Баку звонил Лавров, судя по релизу на сайте МИД РФ, слов соболезнования им высказано не было. Настоял ли Лавров на приезде в Москву военной делегации Азербайджана? Или заверил Байрамова, что Россия не была в курсе планируемого удара своего сателлита по мирным жителям Гянджи? Ответы на многие вопросы мы проясним очень скоро. Но уже очевидно одно - Армию Азербайджана Шойгу больше не остановить.

@bulvarBaku
показати весь коментар
17.10.2020 22:49 Відповісти
Чеченцы Кадырова отказались воевать на стороне Армении, потому что исламский мир им этого не простит, даже по Крыму видно было как чеченец одним ударом замертво свалил русского.
показати весь коментар
17.10.2020 22:52 Відповісти
Им кто-то предлагал? Что за глупые фантазии. Про якутов забыли написать
показати весь коментар
17.10.2020 23:04 Відповісти
Кадыров свои подразделения или часть армии сейчас никуда никого не отпустит.На Кавказе вот вот пыхнет.Это уже видно по всем признакам.Он боиться.Любой послабон в регионе и начнётся.
показати весь коментар
18.10.2020 00:05 Відповісти
Пашінян пожалій 18 річних армянських пацанят. відай чуже тут уже не до понтов. кончай цю бойню
показати весь коментар
17.10.2020 23:03 Відповісти
Армяшка позорный бросай Карабах, и вали нах.
показати весь коментар
17.10.2020 23:14 Відповісти
у нього є начальник на Московії, він не може вирішити без нього
показати весь коментар
18.10.2020 00:21 Відповісти
им еще на базарах залесья торговать?
показати весь коментар
18.10.2020 00:58 Відповісти
ОДКБ РАБссии не хранит молчание... сегодня РАБссия любит Белорусь...ибо западный фронт и НАТО рядом....
показати весь коментар
17.10.2020 23:05 Відповісти
сегодняшняя РАБссия это крупный, подлый, но бздливый медведь, который может догнать и съесть только слабого зайца и то, если тот рядом и лежит на больничной койке...
а на вооруженного байрактаром охотника медведь будет только озабоченно поглядывать и то из берлоги... не верите - вспомните сбитый самолёт и подорожавшие помидоры
показати весь коментар
17.10.2020 23:35 Відповісти
Все сегоднящние события давно расписал Лев Толстой 170 лет назад...а точнее в 1852 году...
показати весь коментар
17.10.2020 23:14 Відповісти
Сегодня много нашкварили араВаты🤣
показати весь коментар
17.10.2020 23:19 Відповісти
Вопрос всего один накопился...РЮцкие..отчего вы такие болваны?
показати весь коментар
17.10.2020 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_TIQGVNfLag&feature=emb_logo Этнические азербайджанцы Ирана приветствуют появление на другой стороне пограничной реки азербайджанских солдат, вновь через почти 30 лет...
показати весь коментар
17.10.2020 23:22 Відповісти
Razbytyje armeni po vsemu frontu i sami ponimajet sto eto konec.Vot vopros kak bez pozora ujti vet xocet pokazatsia gordimi.
показати весь коментар
17.10.2020 23:28 Відповісти
ХеРпонять
показати весь коментар
17.10.2020 23:46 Відповісти
любителям и адептам шмария по умолчанию не доступно. нулевой IQ не позволяет.
показати весь коментар
18.10.2020 00:45 Відповісти
Видео сегодняшнего чудовищного избиения армянской пехоты:

https://www.youtube.com/watch?v=zlrRByVOCA4&feature=emb_title
показати весь коментар
17.10.2020 23:45 Відповісти
впору крымским крысам, которые там мучают народ без воды и гнобят простых татар - задуматься о своей судьбе , потому что бежать будет некуда, мост завалят, а босфор перекроют , а где-то в воздухе будут невидимыми пчёлками будет жужжать рои ... " долгожданных " БАЙРАКТАРов и оспреев...
показати весь коментар
18.10.2020 00:03 Відповісти
можно еще и харопов с орбитерами
показати весь коментар
18.10.2020 00:22 Відповісти
Восхитительно!!!!!
Спасибо!
Наш Нелохпотерпевший наверняка обосрется, увидев такое!
показати весь коментар
18.10.2020 00:58 Відповісти
Это ерунда ,продлиться недолго.Азербайджан прёт и спешит.Армения понимает что проиграла войну всеми способами пытается сдержать противника.На месте Азербайджана вообще не нада было договариваться в таком ключе.Жать до последнего.Цель хотите мира и спокойно уйти.Выводите своих людей и технику.Всё.
показати весь коментар
18.10.2020 00:01 Відповісти
Алиев запретил беспилотники, стрельбу в ответ и разведку? Нееет??? Что же это за перемирие такое.... Ненастоящее, некошерное прекращение огня... Петя и Вова просто в недоумении.
показати весь коментар
18.10.2020 00:06 Відповісти
Почему глупо? Просто кто-то паразитирует на крови своих граждан, не жалее ни чужих, ни своих.
показати весь коментар
18.10.2020 00:26 Відповісти
Кто первый начал убивать, ради своих амбиций, забыв, что на Земле ХXI век, когда силу надо показывать в благосостоянии своих людей.
показати весь коментар
18.10.2020 01:00 Відповісти
плешфюреру икнулось не раз. у мертвечука рожа на жопе вылезла, а рабинович с новинским приняли буддизм.
показати весь коментар
18.10.2020 00:49 Відповісти
Куйло и мервечук отьявленные мерзавцы.
показати весь коментар
18.10.2020 01:04 Відповісти
цікаво скільки триватиме перемир'я добу ?
показати весь коментар
18.10.2020 01:02 Відповісти
Пашинян дал согласие на вывод своих "войск" без предварительных условий. Максимум через паоу дней будет ясно выводит он или нет. "байрактары" не бомбят, но они постоянно над ихними головами😁😁😁.
показати весь коментар
18.10.2020 08:56 Відповісти
Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я - Цензор.НЕТ 6148
показати весь коментар
25.11.2020 21:33 Відповісти
 
 